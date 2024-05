Pepe Cibrián festejó su cumpleaños rodeado de sus afectos y de su nueva pareja

Ezequiel Frezzotti compartió momentos de lo vivido en el cumpleaños

Hace apenas unos meses, Pepe Cibrián sorprendió al contraer matrimonio con el empresario cordobés Ezequiel Frezzotti, lo que marcó un nuevo capítulo en su vida personal tras el fin de su relación anterior con Nahuel Lodi. En medio de este panorama y en sintonía con el momento que está viviendo, en las últimas horas realizó un emotivo festejo de cumpleaños acompañado de sus afectos.

El reconocido director teatral se ocupó personalmente de compartir cada una de las imágenes de la velada ocurrida el lunes 13 de mayo, al cumplir 76 años, donde no faltaron los elogios a su persona y a su forma profesional y pasional de tomar al arte. Así, por caso, podía leerse el mensaje del actor Francisco Sureda, quien destacó: “Gracias por cambiarme la vida y por ser quien sos, por más años a puro arte”.

Pepe Cibrián estuvo en su cumpleaños acompañado por Ezequiel Frezzotti, con quien redescubrió el amor (IG pepecribrianc)

Pero sin dudas uno de los mensajes más esperados era el de Ezequiel, con quien decidió volver a apostar al amor. En una imagen en que se los puede ver abrazados bajo un arreglo de globos rojos junto con letras en dorado donde se destaca el “Feliz cumpleaños”, el joven acompañó la instantánea con un texto que revela: “Es el primero de muchos que festejaremos juntos”, mientras de fondo suena el tema Gente luminosa, de El arrebato, que reza: “Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quién se queda a pesar de todo”.

Además, en uno de los videos publicados por el propio Frezzotti, se lo puede ver con una amplia sonrisa en la cocina bailando al ritmo del grupo Ráfaga, mientras invita al baile a las cocineras que se encuentran realizando sus tareas. “Seguimos con el cumpleaños, ¡Bailá, Roxana, dale! ¡Dale, Nati, perreo hasta abajo mientras hacés el cafecito!”, comenzó a vociferar ante la carcajada de las presentes. “Seguimos con la joda... ¿dónde está el cumpleañero? A toda la gente que tenga hambre, que venga a comer, porque la cantidad de cosas que tenemos es tremendo”, cerró.

Tras su separación, la relación con Frezzotti comenzó luego de un intenso intercambio en las redes sociales. Si bien ambos estaban a cientos de kilómetros de distancia, Pepito en Rosario y Ezequiel en Córdoba, eso no los detuvo para hacer match en una app de citas. Después de ese primer like comenzaron a hablar. El siguiente paso fue intercambiar los números de celular y comenzar a hablar por WhatsApp. Con más confianza, el hombre del espectáculo invitó al empresario a ver la obra Drácula en Rosario. Desde entonces, la relación se afianzó y poco a poco fueron construyendo un apasionado romance.

Desde entonces, la pareja compartió muchos momentos juntos. Uno de los más recordados y emotivos fue su viaje a Europa. Entre la cultura y la gastronomía, Cibrián y Frezzotti compartieron en sus redes sociales diversos instantes del trayecto. Desde las risas en el avión hasta los apasionantes atardeceres en España.

Una de las imágenes que publicó el productor en su Instagram los muestra a ambos en la ciudad de Barcelona. “Compartiendo una tarde en Sitges”, escribió en diciembre del año pasado cuando se lo veía de jean y con campera roja, abrazado a su pareja.

Su viaje también los llevó a recorrer Italia. Allí, uno de los puntos turísticos que visitaron fue una de las clásicas iglesias que se destacan por su arte gótico. De espaldas a la misma, ambos utilizaron su celular para registrar el momento. “Estamos frente a la catedral de Florencia, disfrutando nuestros últimos y maravillosos días. Mira lo que es esto, acá estoy con Ezequiel. Increíble”, dijo Cibrián en el video. La Catedral de Florencia, también es conocida como Santa María del Fiore, y se ubica en Piazza del Duomo. Su construcción data de finales del siglo XIII. Exaltado por la belleza del lugar, el productor acompañó el material con la frase: “Junto a Ezequiel disfrutando los últimos días maravillosos de nuestro viaje por Europa”.