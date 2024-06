El divertido video de Duki entrenando con Emilia Mernes antes del show en el Santiago Bernabéu de Madrid

Emilia Mernes y Duki entrenando en la previa del show en el Bernabéu

Duki se prepara para su concierto en el Santiago Bernabéu y todos en Madrid parecen hablar de él. A poco de hacer historia, el cantante oriundo de Almagro sacudió las redes con una serie de mensajes en las redes en los que mostró cómo transita esta jornada inolvidable y además celebró el reencuentro con su novia, Emilia Mernes, quien viajó especialmente para asistir al concierto.

“¿Qué pasó ayer? ¿Qué hago acá?”, escribió el artista, recostado sobre una pared, todavía sorprendido por lo que está viviendo con su carrera. “Es hoy diablas y diablos”, agregó en otra postal, ya despierto del sueño, enfocado en el que quizás sea el show más importante de su carrera, en la mismísima Casa Blanca del Real Madrid.

El video de Duki con Emilia escuchando Neo Pistea (Instagram)

El jueves pasado, durante la conferencia de prensa, Duki se había emocionado por la presencia de sus padres. Y en las últimas horas sumó un apoyo fundamental para la jornada: el arribo de su novia, Emilia Mernes. La entrerriana -que viene de completar una serie de 10 Movistar Arena luego de atravesar unos inconvenientes de salud- llegó en las primeras horas madrileñas, y también le costó acostumbrarse al ritmo de la capital española, víctima del jet lag, tal como lo manifestó en sus redes.

Desde entonces, todo en Duki tuvo un objetivo puntual, el mismo que persigue durante los últimos meses: las 21.30 horas de Madrid, las 16.30 en Argentina, cuando salga a la cancha del club merengue. Y les mostró a sus seguidores qué hace un artista a punto de cumplir el sueño de su vida.

Duki antes de su show en Madrid

Primero se lo vio concentrado en una canción y elogiando a uno de sus colegas en esta aventura de la música urbana. “Neo Pistea, ¿es legal rapear así? Me subo al Bernabéu con esta sonando”, señaló mientras movía la cabeza al ritmo de “Hustlers”. De fondo, asoma Emilia, bailando en un segundo plano. Luego, fue la intérprete de “Cuatro veinte” la que posteó un video donde ella baila y él entrena para llegar de la mejor manera a la hora del concierto.

El mensaje de bienvenida del Santiago Bernabéu a Duki (Dale Play Live)

Mientras tanto, la capital española late al ritmo de Duki, referente de la escena urbana que trasciende fronteras y parece no tener límites. Desde hace unos días, la estación del metro lindera a la cancha lleva su nombre. Ahora, la productora del artista replicó un audiovisual en el que el estadio Santiago Bernabéu le da simbólicamente la bienvenida al músico argentino. Allí, una voz en off relata la histórica ligazón futbolística entre los compatriotas y el Real Madrid, forjada a partir del mítico Alfredo Di Stéfano, pasando por Jorge Valdano y Fernando Redondo, hasta llegar a Ángel Di María, entre tantos otros.

“En todos estos años, en medio de tanto fútbol, hubo conciertos también memorables aquí en casa. Los vi pasar. Y siempre pensaba... ¿Cuándo vendrá uno de ellos? ¿Quién será el primero de ellos que nos dé un momento más para guardarlo en el recuerdo?”, se pregunta. Y se responde: “Por lo que se hablaba en las calles, me alegró que fuera él”, completa, con imágenes de archivo del primer concierto de Duki en Madrid, allá por 2018. Tan cercano y tan lejano en el tiempo, como la pregunta de su mamá Sandra, que lo hizo emocionar durante la conferencia de prensa.

Duki con el Bernabéu de fondo (Instagram)

“No sé si soy famoso, pero les juro que soy la persona más libre del mundo, y gracias a mi gente y a mi público que siempre me tratan así”, señaló Duko con una gratitud que hizo extensiva a sus seguidores por cada uno de sus logros. “Siento que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí, porque me acompañan desde que arranqué y yo sin ellos no sería nada. Mi público sabe de esa conexión, sabe que es amor, y por eso estoy acá. Todo lo que hago es por ellos”, cerró entre aplausos.