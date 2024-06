Pablo Echarri y Nancy Dupláa hablaron sobre las últimas opiniones políticas de Mirtha Legrand: “Nos alegra coincidir” (Video: LAM, América)

Después de realizar una entrevista con Andy Kusnetzoff, en donde se despacharon con ironía sobre sus viajes al exterior y los “escraches” que han sufrido, Pablo Echarri y Nancy Dupláa charlaron con el cronista de LAM sobre las opiniones en común que están compartiendo con Mirtha Legrand sobre la gestión de Javier Milei.

“¿Mirtha es peronista? Viene desde hace un mes y medio ‘dale y dale’”, señaló Ale Castelo, el cronista del ciclo que tuvo recientemente un tremendo cruce con Juan Di Natale, sobre los opiniones de la diva contra algunas de las políticas que viene teniendo el gobierno nacional, como con el Incaa, las medidas que afectan al sector cultural y la situación de los “comedores fantasma”.

“¿Por qué empieza a cuestionar cosas de este gobierno, como mucha gente las cuestiona, ya es peronista? Todo es poner a uno en un lugar o en otro”, señaló la actriz que protagoniza Exit en teatro. “Mirtha no es peronista. ¿O sí?”, lanzó, entre risas mientras su marido hacía el clásico gesto de la conductora de “¿lo digo o no lo digo?”.

“No, definitivamente no. Pero es como dice ella. La realidad que estamos viviendo hoy hace que gente que estuvo durante un tiempo en lugares enfrentados en materia de política, hoy estén bastante más cerca. No solo pasa con Mirtha, sino que pasa con muchos más”, señaló el actor de ART.

Mirtha Legrand manifestó en varias oportunidades sus discrepancias con algunas medidas del gobierno de Javier Milei (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

En ese momento, Nancy manifestó su cariño hacia la animadora. “Nosotros a Mirtha la queremos mucho. Con Pablo se portó muy bien en muchas oportunidades, como cuando fue el secuestro”, recordó, en alusión al triste momento que vivió el padre del galán en 2002 cuando fue secuestrado por una banda de delincuentes en el puesto de diarios en el que trabajaba.

“Mirtha demostró quererlo mucho a Pablo y queremos mucho a nosotros. Siempre queriendo saber en qué estábamos y en promocionar nuestros trabajo. Más allá de las ideologías, hay un cariño”, destacó, la protagonista de La Leona, mientras recordaba que incluso ella estuvo como invitada en su casamiento y resaltó su “sensibilidad social”.

“Me considero cercano y nos alegra coincidir porque uno ve sentido común, objetividad y corazón en esa opinión, más allá de las defensas que uno pueda hacer de una ideología o de otra. Lo que se trasluce en lo que dice es que está cerca y que ve la realidad. La ve con claridad y no se obnubila con dar una opinión para no favorecer a un movimiento político del que ella no es parte. Ella atraviesa eso y da su opinión muy libremente. Eso a nosotros nos gusta mucho”, destacó.

Nancy Dupláa, sobre Mirtha Legrand: “Es una señora que nunca ha dejado de ver la realidad" (Foto: LAM, América)

“Es difícil no opinar lo que opina Mirtha. Ella tiene valentía. Más allá de las reservas que ha tenido. Hoy hay mucha gente que no lo dice o que vive con esperanza, pero de a poco se van revelando opiniones y observaciones con respecto a la realidad que está provocando este gobierno que es muy difícil de ocultar”, señaló Echarri, quien siempre expresó su apoyo a Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

“Es una señora que nunca ha dejado de ver la realidad, más allá de que en un momento se puso claramente una camiseta defendiendo a un movimiento político, pero lo que manifiesta ella desde su sensibilidad social es que la gente no está comiendo. Ella siempre está muy pendiente de la actualidad”, aseguró Nancy.

También diferenciaron la posición de la animadora de la que tiene Susana Giménez, quien manifestó su apoyo al Presidente. “Son muy diferencias ellas dos. En algunos puntos pueden haber tenido coincidencias, pero son realmente muy diferentes”, señaló el protagonista de Resistiré y Montecristo.

“Yo no la quiero caracterizar a Susana. Primero creo que hay un valor muy importante de este tiempo que es que cada uno puede decir lo que piensa, sin temor de morir en el intento. Los que tienen opiniones más nacionales y populares cargan con otro estigma. Las opiniones más conversadoras en este medio son más aceptadas, pero yo celebro que todos podamos decir lo que pensamos. Me siento más cercano a Mirtha, pero está muy bien que Susana pueda opinar lo que quiera”, concluyó.