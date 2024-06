Impacto en el mercado de pases: Cristiano Ronaldo le pidió al Al Nassr que incorpore a una de las máximas figuras de la selección argentina

La frustración de Cristiano Ronaldo tras perder la última Saudi King Cup (REUTERS/Stringer)

A los 39 años, Cristiano Ronaldo revolucionó el fútbol de Arabia Saudita, y no sólo desde su nombre. Acumula 64 goles y 15 asistencias en 70 partidos, y su desembarco convocó a otras estrellas internacionales, que se tentaron con los sueldos y la mudanza masiva de figuras. Sin embargo, no consiguió que su aporte se trasladara a vueltas olímpicas. De hecho, Al Nassr sólo ganó un título con CR7 en sus filas (el Campeonato de Clubes Árabes).

En consecuencia, el portugués, que se encuentra preparándose con su selección para disputar la Eurocopa en Alemania, le solicitó refuerzos a la directiva, en otra muestra de su compromiso con la institución (tiene un año más de contrato, aunque ya hay conversaciones para que lo extienda otra temporada, hasta 2026).

Y en la nómina surge una de las grandes figuras de la selección argentina, que se encuentra enfocada en la puesta a punto para la Copa América, certamen en el que defiende el título que el combinado consiguió en en el Maracaná en 2021.

Dibu y Cristiano, frente a frente en un Aston Villa-Manchester United de noviembre de 2022 (Reuters/Jason Cairnduff)

Se trata ni más ni menos que de Emiliano Dibu Martínez. La necesidad de la búsqueda de un arquero para el Al Nassr surge de que se marchará el colombiano David Ospina. Ante ese panorama, el nombre del marplatense, de 31 años, irrumpe como una de las alternativas de fuste, junto con Ederson, del Manchester City.

Vale remarcar que el ex Arsenal es ídolo y referente del Aston Villa, club con el que tiene contrato hasta 2027. Y acaba de ser pieza clave en la clasificación del elenco a la Champions League. Un panorama que no ayuda a una posible mudanza a la Saudi Pro League.

Pero de todas formas, el dueño de la ficha de CR7 hará el intento. Según indicó el periodista Hernán Castillo en la red social X (antes Twitter), “Cristiano Ronaldo sigue dolido por haber perdido la final con el Al Nassr (la última, ante Al Hilal) y quiere reforzar el equipo con nombres importantes. Uno de ellos es Emiliano Dibu Martínez y ya empezaron los sondeos con la gente que lo maneja. ¿Será? Veremos”.

Cristiano conoció en vivo y en directo lo que puede ofrecer Dibu. Después de su impacto en la Copa América, enfrentó al United de Cristiano por la Premier League. Y sus juegos psicológicos dieron resultado con Cruno Fernandes, que se hizo cargo de la ejecución a pesar de que su compatriota se hallaba en cancha.

“Veía a Cristiano Ronaldo decepcionado por no patear el penal. Entonces pensé ‘hay cierta tensión acá’. Le decía a Cristiano ‘venía a patear, vos sos el pateador’. Le dije a Cavani ‘¿por qué Ronaldo no patea?’. Soy hablador. Ni siquiera es hablar sucio. Entonces, creo el caos. Era el minuto 92 de partido. Tenía que distraerlos de alguna manera pero ellos tenían todo para ganar. Bruno Fernandes no había fallado un penal en 25 intentos o algo así. Y cuando lo erró me puse a bailar, no porque quisiera hacerlo, nunca practico esas cosas. Ni siquiera sé cómo hacerlo ahora. Simplemente surge en el momento, lo juro”, describió cuando evocó aquella acción.

¿Y si en unos meses termina siendo compañero de una de sus víctimas?