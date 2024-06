La Bomba Tucumana: “Luciano me propone casamiento todos los días de la vida”

¿La Bomba Tucumana se casa?

En declaraciones a Teleshow Gladys La Bomba Tucumana habló sobre la propuesta de casamiento : “Me lo propone todos los días de la vida, todo el tiempo quiere que sea su esposa. Yo hoy no es algo que quiera hacer a la brevedad. Por ahora mmm, no creo. Hace rato que Luciano me pide de casarnos pero por ahora creo que no es el momento. Él sigue haciendo tratamientos y yo acompañándolo. Cuando el comenzó con el tratamiento de quimioterapia, nos íbamos a casar, yo quería con todo mi corazón, pero nos alejamos un tiempo...hoy estamos juntos, yo lo acompaño, ahora el casamiento no es prioridad. Sigue en tratamiento: diálisis y chequeos para ver cómo quedó el tumor que tenía”. En el programa LAM con Ángel de Brito contaron sobre la propuesta de casamiento que recibió la cantante por parte de su pareja.

¿Gladys La Bomba Tucumana se casará con su novio?

Hace un tiempo la cantante visitó a Carmen Barbieri en “Mañanísima” y relató sobre el estado de salud de su novio: “Luciano se hace un estudio post COVID por el trabajo. Y ahí en ese chequeo, le sale que tenía así un tumor adentro de su abdomen, pero él no tenía ningún síntoma, nada de nada. Él es consciente, entonces se hace los chequeos que nunca hay que abandonar. ¿No? Claro. Y se hace, se hace justamente porque tiene exactamente. ¿Bueno, esta fue la peor, la más tremenda, porque yo estaba con él, ya lo conocía en la segunda operación, eh? Lo operan y él saliendo. Ya estaba, ya lo había conocido en Carlos Paz. Claro, todo pasa, todo pasa. Yo no quería que vivieran juntos. Ya no, no, ya, ya estábamos juntos. Estábamos juntos, Habíamos decidido estar juntos. Se hace los chequeos. ¿Nos vamos de vacaciones al a qué sé yo a donde? Afuera del país. Y él no se sentía bien y se acababa de operar en septiembre. Y esto era diciembre. Se sentía mal y con fiebre. Esto se hace de vuelta a los chequeos. Volvemos de las vacaciones. Se hacen en enero los controles y de vuelta tenía un tumor de siete u ocho kilos, así como si nada, en cuatro meses. Me dejó porque estaba enfermo, estuvimos separados cuatro meses. “La pasé tan mal, sufrí tanto, le imploré tanto a Dios y a él eh, que me dejara estar a su lado, que después, que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo. Habíamos vivido un año y medio, eh, construyendo una relación hermosa de familia. Él es una persona muy, muy linda, muy sana y yo te digo la verdad, nunca me había sentido tan atraída y sentir tanto amor por una, por una persona, por un hombre. Nunca le di lugar en mi vida a ningún hombre. A él se lo di. Viste que nosotros somos mujeres raras, poderosas. Somos independientes. Yo no necesito de ningún hombre. Nunca ningún hombre me bancó, me bancó. Y él este vino para quererme” confesó la cantante a la conductora.

El drama de Gladys La Bomba Tucumana, angustiada por la salud de su novio

Entre lágrimas Gladys contó: “Cómo lloré hasta en el hombro de mi hijo. Me avergonzaba un montón. Nunca pensé que yo iba a llegar a eso de llorar en el hombro de mi hijo. Y yo hasta llegué a llorar en el hombro de mi hijo por Luciano, solo porque quería acompañarlo, quería estar con él. ¿Si había estado en momentos lindos, si habíamos ido a bailar, si habíamos pasado cosas divinas, por qué no estar en este momento, si nos habíamos elegido? Y después de verme él tan triste y tan todo, ya estaba pelado, ya no era el chico que yo había conocido, pesaba 45 kilos, qué sé yo. Era otra persona, pero yo estaba preparada, yo me sentía porque yo creo mucho en Dios. Entonces me entregué a él y dije yo estoy preparada para acompañarte como sea. Yo la acompaño en todo. Ahora vivimos juntos.”

Gladys ‘La Bomba’ Tucumana, dejó claro que ha encontrado el amor a sus 57 años y habló abiertamente sobre su relación con Luciano Ojeda, a quien describe como su “alma gemela”, lo conoció en Córdoba, aunque él reside en Buenos Aires. “No es de mi ambiente, es un licenciado en Higiene y Seguridad Laboral”, detalló la artista, subrayando que su enamorado tiene 37 años y una carrera en un ámbito completamente distinto al del espectáculo”.