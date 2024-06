Claribel Medina aclaró el estado de salud de Pablo Alarcón: “Van a tener que operarlo”

Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón (NET TV)

Pablo Alarcón está internado hace dos semanas por una neumonía bilateral y su salud sigue preocupando al mundo del espectáculo. Días atrás, el actor había publicado un mensaje en clave humorística que había prestado a confusión entre sus seguidores. Por este motivo, Claribel Medina, su expareja y madre de sus hijas, alertó sobre el verdadero estado del artista.

“Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC que me atienden maravillosamente bien. Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones. Espero escucharlos, verlos y contestarles uno por uno o por docena. Creo que por docena sale menos”, bromeó Alarcón, en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para agradecer las muestras de cariño que recibe por estos días. “Bendiciones para todos y buena salud para todos. ¡Fuerza!”, cerró el recordado protagonista de Regalo del cielo, que en los últimos tiempos fue noticia por sus espectáculos a la gorra en las plazas de la ciudad.

Desde su rol de conductora en Tarde de brujas (Net TV), la puertorriqueña intentó llevar tranquilidad e información concisa sobre el estado de su ex. “Saben que a él le gusta mucho el humor y quiso poner en este video algo que terminó preocupando mucho más a todo el mundo”, analizó la actriz, conociendo la personalidad del padre de sus hijas. “Probablemente me rete cuando vea esto, pero la familia que somos me obliga a explicarle a la gente su situación”.

El video de Pablo Alarcón desde la clínica: "Estoy internado desde hace 15 días"

Luego de mostrar las imágenes de su expareja desde la clínica, Medina dio su visión del tema: “A partir de este video mucha gente entendió que no era tan grave lo que estaba pasando, o que realmente él no se siente lo mal que se siente”, interpretó la conductora. “La realidad es que los artistas transformamos en humor las cosas de un modo particular, y solemos reírnos de las situaciones más difíciles”, explicó.

“Es la tercera semana que nosotros estamos transitando desde que Pablo está internado y, por consiguiente, hay una serie de análisis médicos que se hicieron”, prosiguió Claribel, quien luego de cometer algunos furcios, se excusó: “Hablo así, estoy nerviosa y se me cruzan las palabras y los pensamientos. Estoy hablando de alguien que, imagínense, es el papá de mis hijas”, justificó.

Respecto al cuadro del actor, Medina señaló que “se le determinó una neumonía bilateral que se complicó por una infección intrahospitalaria y, por suerte, no se lo intubó sino que le dieron un antibiótico”, contó. En este punto, tuvo sentidas palabras para los médicos del IMAC y al personal que atendió a Alarcón. “Les debemos un enorme agradecimiento”, señaló emocionada.

Pablo Alarcón (Franco Fafasuli)

Medina continuó afirmando que el temor de ella y de sus hijas era que tuvieran que intubar a Alarcón, algo que de momento afortunadamente no ocurrió. “La preocupación de todos es porque no estaban dando resultado los antibióticos que el tenía, pero al final le subieron la dosis para no intubarlo y ahora le está bajando”, expresó, y se refirió a las versiones que apuntaron a que Alarcón tenía un problema en el corazón. “Hay una complicación allí; hace un tiempo él tuvo un infarto y tiene unos stents, que hay que revisar. Ese es el parte que puedo dar en este momento. Hay que hacer una limpieza en esos stents y va a haber una operación”, finalizó.

De acuerdo a este testimonio, habrá que aguardar que Alarcón evolucione favorablemente de la neumonía bilateral para poder afrontar la intervención en el corazón. Mientras tanto, Medina agradeció al público la preocupación y los buenos deseos por la pronta recuperación de quien fuera su compañero de vida.

Hace dos semanas Pablo Alarcón tuvo que ser asistido por el SAME y fue llevado al Hospital Tornú por una complicación respiratoria. A primeras horas de la mañana Claribel, quien se separó del artista en 1995 después de 7 años de matrimonio, contó de qué se trataba el cuadro. “Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas… “, contó. Con el paso de los días, su cuadro sigue preocupando a sus seres queridos y a la comunidad del espectáculo.