Evaluna y Camilo dieron por primera vez una entrevista juntos en televisión y hablaron de Amaranto, su hijo por nacer

Evaluna Montaner y Camilo están esperando a Amaranto, su segundo hijo. Y esta semana dieron por primera vez una entrevista juntos en la televisión. Fue en el popular ciclo El Hormiguero, emitido por Antena 3 en la televisión de España y conducido por Pablo Motos.

“Estoy de 7 meses y piquito...”, dijo ella, quien asistió a la entrevista con un top que dejaba visible su panza de embarazada. Luego, el entrevistador les preguntó por la fuerte caída que la hija de Ricardo Montaner sufrió hace un mes y que encendió las alertas de la familia. “Tú lo has compartido porque ha sido más traumático para tí que para mí”, dijo Evaluna en dirección a su pareja y pasó a relatar lo sucedido. “Fue horrible. Estaba yo tratando de dormir a Indigo en una hamaca de estas que son sentaditas, pero tenía los pies estirados. Tenía a Indi encima mío, ya yo con panza, y se soltó la cuerda y me fui al piso de concreto. Mi hijo cayó encima mío, encima de la pancita”, recordó. “El que puso ese nudo saben quién fue, ¿no?”, dijo Camilo al tiempo en que se señaló a sí mismo.

“Claro, es que uno dice: ‘Se cae mi esposa, a alguien hay que echarle la culpa’. Pues no. Lo que a mí me jodió es que yo había pedido unos nudos que amarraban barcos y no sé qué cosa. Pero no habían llegado. Entonces dije yo: ‘¿Pero no lo vamos a poder amarrar con otra cuerdita?’. Y lo amarré con esa cuerdita que no era para eso y se rompió. Y nos pasamos los dos un rato largo llorando, llorando los dos. Por el susto, ¿sabes? Pues ella está embarazada”, recordó el colombiano, a la vez que aclaró que está “todo bien” con el embarazo.

“¿Qué conexión tienen vuestros retoños con España? ¿O tenéis mucha puntería o España es una tierra muy fértil?”, preguntó Motos en relación a que la pareja habría procreado a sus dos hijos en aquel país. “Yo creo que es una tierra muy fértil”, dijo Evaluna y se tapó la cara. “Esto lo está viendo mi padre”, dijo. “Nosotros hicimos el cálculo y no hay dudas de que nuestros dos hijos son andaluces, lo sabemos puntualmente”, dijo Camilo entre risas.

“Nos llegó ese nombre aquí en España, yéndonos de Madrid a Miami, ya de regreso a casa. Empezamos a pensar... No sabíamos que estábamos embarazados todavía, pero dijimos: ‘Si tuviéramos un segundo bebé, ¿qué nombre le pondríamos?’. Porque nosotros tenemos una lista de nombres larguísima y nunca la usamos”, comenzó diciendo Evaluna acerca del origen del nombre de su futuro hijo.

“Tenemos los nombres planeados, pero siempre nos llega otro. Amaranto es una flor, es un color y también la mitología dice que Amaranto era una planta que había en un monte donde no llovía, donde nadie la cuidaba, pero era la planta que siempre estaba florecida, sin ningún cuidado. Era la planta que no moría, inmortal, siempre florecida. Y nos gustó mucho ese significado. Además, el color es precioso. Entonces pintamos nuestra casa de Índigo y Amaranto”, completó Camilo.

“Yo odio los spoilers. Queremos esperar hasta el día que nazca para saber todos esos detalles”, dijo después Evaluna acerca de la decisión de no practicarse ecografías ni estudios para saber cuál es el género del bebé que está esperando. Una actitud que también había tomado la pareja antes de la llegada de Índigo, su primer hijo.

“Evaluna tenía dos sueños: el de ser mamá y el de ser ‘una vaca lechera’”, reveló Camilo en otro tramo de la entrevista para contar el significado de un particular tatuaje que lleva su mujer con el diseño de una vaca. “Ella me decía: ‘Yo quiero dar el pecho por largo tiempo, por montones’. Entonces nosotros, que creemos en el poder de la intención y la oración, literal tenemos un diario donde escribíamos todos los días y orábamos por su fertilidad. Y yo además decía: ‘Dios, permite que mi esposa sea una vaca lechera’. Era mi oración constante. Y apenas nació Índigo, se pegó a la teta de una vez”, contó el colombiano.