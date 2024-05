Eva De Dominici sorprendió con un radical cambio de look: “Hicieron su magia”

Instalada en Los Ángeles, California, desde el 2018, Eva De Dominici se adaptó perfectamente a una nueva vida cuando se enamoró de Eduardo Cruz y todo dio un vuelco de 180 grados. Su relación con el hermano de Penélope Cruz la hizo mudarse definitivamente a Estados Unidos, sobre todo porque al año siguiente tuvo a su primer hijo, Cairo, fruto de su vínculo con el cantante español.

Pero además de formar una familia, Eva tuvo la oportunidad de hacerse conocida en el país del norte, especialmente cuando filmó junto a Bruce Willis, Andy García, Tony Colette, entre muchas celebridades de Hollywood. En esta ocasión, volvió a hacerse tendencia entre sus seguidores, pero por un tema estético. La actriz, que no suele cambiar mucho su look a lo largo del tiempo, sorprendió con una radical modificación en su cabellera. Por esta vez, dejó de usar el cabello largo y lacio, en su tono castaño natural, y optó por un color rubio, casi avellana.

La abrupta transformación de Eva de Dominici (Instagram)

Según ella misma compartió en su feed de Instagram, contó a qué se debió la abrupta transformación. “Un gran saludo al increíble equipo de Simona. Hicieron su magia y transformaron mi apariencia para un nuevo papel en una película que comencé a filmar en Miami la semana pasada”. Acto seguido la actriz agradeció al estilista, junto al colorista, e incluso arrobó a su pareja, Eduardo, quien fue el que le tomó las fotografías para mostrar su nueva apariencia.

El radical cambio de look de Eva de Dominici (Instagram)

Cómo fue el terrible accidente doméstico de Eva De Dominici

Instagram

A fines de 2022, Eva publicó un sentido posteo en sus redes sociales para contar acerca del accidente que sufrió en su casa un año antes. Con fotos que mostraron las secuelas del terrible episodio, dejó un extenso mensaje de reflexión. “Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades. Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental. Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación”, escribió dejando al descubierto el dolor que le tocó atravesar.

Según contó la actriz en esa oportunidad, el accidente que le produjo una quemadura de segundo grado B en diferentes partes del cuerpo, ocurrió en su casa, más precisamente en la cocina. “Estaba cocinando una sopa de calabaza en mi casa con una máquina y explotó al lado mío”, reveló. Y enseguida dio detalles del angustiante momento: “La sopa explotó con la presión. Esto fue un viernes, yo vivo en Los Ángeles y el lunes tenía que estar grabando en México. Llamé a la producción, les mostré todo, es terrible”.

Instagram

“Estuve igual ahí filmando con mucho dolor, vino un médico a inyectarme un calmante”, comentó sobre su profesionalismo. Y aclaró: “Pasé un mes muy difícil, porque las curaciones eran muy dolorosas, tuve que ir al médico, entre que estaba trabajando, con mi hijo. No estaba bien”, describió sobre aquellos instantes difíciles que vivió.

Un tiempo después, la actriz volvió a experimentar un accidente doméstico, aunque sin las graves consecuencias del primero. “Eran las cinco de la mañana, yo tenía los ojos un poco rojos y la maquilladora se ofreció a ponerme unas gotitas. Pero cuando me las puso, se confundió y me colocó pegamento de uñas”, reveló Eva sobre esta tremenda confusión en sus redes sociales. Enseguida, dejó en claro que la profesional no lo hizo a propósito. “Es divina, se equivocó de frasquito”.