Furia se despidió de sus compañeros y así reaccionaron ante su inminente salida de Gran Hermano

La reacción de Mauro y Emmanuel ante el anuncio de Furia (Telefe)

La casa de Gran Hermano está viviendo horas muy delicadas, luego de que se conociera la noticia de que Juliana Furia Scaglione deberá alejarse de la competencia por un tiempo. La situación se derivó de su estado de salud, y fue precipitada por unos estudios que le realizó el equipo médico del reality, luego de haber sido atendida en las últimas horas por una infección urinaria.

Así, en la gala del último martes, en el living de la casa y apelando a su habitual humor, la jugadora comunicó su situación a sus compañeros: “No pensé que se iba a exponer tanto, pero la realidad es que tengo que tomar conciencia, saben que para mí esto es mi vida, que yo dejé mi vida para estar acá adentro. Pero bueno, también tengo un currículum familiar bastante heavy, de lo cual no tengo que asustarme. Ya tuve un llamado de atención la semana pasada, no comí bien, creo que me bajaron las defensas, me agarró infección. Ahora los estudios no dieron bien. Se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver. Yo voy a abandonar el juego. Quiero estar en la final, pero creo que primero está mi salud”.

Sin embargo, la participante decidió no extender mucho más la broma y les contó la verdad a sus compañeros: “También quería decirles que esto es una joda. Sí, mañana me voy a hacer unos estudios, voy a salir de la casa. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se jode con la salud y por eso me voy a ir a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro. A todos, hijos de p... que quieren verme afuera”.

La reacción de Martín tras el anuncio de Furia

Mientas escuchaban con atención, la preocupación e incluso las lágrimas se apoderaron de algunos de ellos, en especial de Mauro, con quien la joven mantiene una relación amorosa dentro de la casa. Él fue el primero en referirse al tema tras el anuncio. “Estaba medio preocupado, posta, porque me lo contó a mí, se lo contó un poco a Emma por encima, pero nos sorprendió a todos, de hecho no sabíamos nada, lo de los estudios, no lo de salir del juego. Obviamente se va a notar un montón, en lo personal la queremos un montón, aunque a veces no se note. Sería una noticia que nos entristecería, especialmente a mí me haría una gran falta”, dijo.

Otro de los jugadores que no ocultó sus sentimientos fue Emmanuel, su aliado en los últimos tiempos. “Estoy helada. No nos puede hacer estas cosas esta chica, ¿encuentro una amiga y se quiere ir?”, instante en que Santiago Del Moro les recordó a todos que es un aislamiento transitorio mientras se realiza los estudios médicos.

Virginia, por su parte, quien en más de una ocasión tuvo discusiones fuertes con la doble de riesgo, se quebró en llanto en algunos de los pasajes del relato, y luego expresó: “La quiero un montón, si hablamos del juego obviamente cuando uno quiere avanzar en el juego quiere que los jugadores más fuertes se vayan a la mierda, esto es así, pero no quiere decir que no quiera a la persona. La quiero un montón, quiero que se vaya, pero no de esta forma, de ninguna manera, y menos por salud, tampoco me gustaría que se vaya porque se quiera ir, sino por la gente”.

Antes de irse a dormir, Furia se despidió de todos sus compañeros

Tras ello, Furia saltó de su lugar para abrazar a Martín, con quien también tiene diferencias, pero en medio de esa unión le aclaró: “Vos sabés que si te vas quiero que te vayas porque te gané yo, no porque te vayas así de esta forma. No seas así, por favor”. El abrazo continuaba y ella respondió: “Pobre, me va a extrañar. Me re querés, Chino. Me mata. Pobrecito”. Bautista de inmediato se acercó a abrazarla, en tanto que sin dudas, los que menos mostraron sus sentimientos en este pasaje del juego fueron Manzana y Coty, quienes en silencio observaban la escena. Como Zoe y Nicolás, quienes miraban la escena sin entender demasiado lo que sucedía.

Cuando el programa de Santiago del Moro terminó ya todos se relajaron y actuaron con normalidad. Como la doble de riesgo encaró sus 12 horas de ayuno para los estudios que le indicaron, solo podía beber agua y decidió irse a dormir. Antes se despidió de cada uno con un beso, por si ya no los volvía a ver antes de su salida. “Te esperamos pronto”, le dijo la humorista de La Plata mientras la abrazaba, dejando atrás las diferencias que suelen tener a diario.

Una vez que la doble de riesgo se fue a dormir, su novio Mauro se instaló en el gimnasio. “Necesito entrenar, sino me vengo abajo de la cabeza”, le dijo a Emmanuel, quien lo observaba desde cerca. Aún se desconoce el horario en el que Furia dejará la casa y cómo será el protocolo para que no corte el aislamiento.