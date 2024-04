La venganza de Coty con Furia de Gran Hermano 2023: Cariños, “la mascota” de Juliana, terminó decapitada

Sigue la guerra entre Coty y Furia en Gran Hermano 2023: la venganza de la correntina con Cariños, la "mascota" de Juliana (Video: GH, DGO)

Desde que Coty Romero llegó a la casa de Gran Hermano 2023 demostró que venía por todo y en especial por Furia, la participante que se volvió la participante más fuerte de esta temporada, además de una de las más populares de las últimas ediciones. Luego de protagonizar un tremendo choque, en el que quedaron frente contra frente y a los gritos, volvieron a cruzarse. Cariños, el reno de Juliana, terminó roto y sin cabeza.

Su enfrentamiento, esta vez, se cobró víctimas colaterales: el muñeco de Furia, que empezó siendo una mera decoración navideña y se convirtió en su mascota inanimada, y el otro fue el cocodrilo de peluche que llevó la correntina a la casa. Todo dio que hablar en las redes e incluso el fandom de la entrenadora personal pegó el grito en el cielo al descubrir que el muñeco había sido decapitado.

Coty se vengó en Gran Hermano 2023 con Cariños, la "mascota" de Furia, por colgarle su cocodrilo de peluche (Foto: GH, DGO)

Las imágenes fueron súper comentadas en las redes. Allí se los ve a los participantes cocinando cuando irrumpe Coty, muy molesta con el muñeco de Furia en sus manos y dirigiéndose hacia el patio. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó Darío al advertir lo que podía desatarse. “Uy, la que se viene. Se viene el quilombo en tres, dos, uno...”, comentó Paloma, mientras metía pastas en una olla de agua y se la escuchaba a Zoe contar que habían colgado al peluche de la exparticipante del Bailando que había sido colgado de la pared del cuarto de las mujeres.

Bautista intentó pegar a Cariños, el reno de Furia en Gran Hermano 2023 (Video: GH, DGO)

En las imágenes que se viralizaron aparece la joven dejando al reno en la entrada de la casa, justo en la puerta donde todas las semanas se van los participantes. “Ahí está el Cariños en la puertas”, comentó, sin embargo, parece que el conflicto no escaló a mayores. En las redes comentaron que la doble de riesgo se tomó con humor la situación y Coty solo se limitó a continuar cocinando con sus compañeros. Sin embargo, parece que no fue todo tan apacible.

Una Cariños empapada y con la cabeza fuera de su lugar sembró más dudas sobre el conflicto que habrían tenido las concursantes. Allí comentaron que el amuleto de la suerte de Furia había sido tirado a la pileta. “Uy, se descabezó”, comentó Virginia, mientras la exnovia del Conejo Quiroga limpiaba la mesada. “Señales”, murmuró, mientras algunos usuarios en X, ya en plan esotérico, se preguntaban si se trataba de alguna especie de macumba o rito.

Bautista arregló a Cariños, después del conflicto de Coty y Furia en Gran Hermano 2023 (Foto: GH, DGO)

En el medio de toda esa situación, también hubo héroes. Bautista, armado de paciencia y con las varillas de un aromatizador, buscó pegarle la cabeza al muñeco y lo consiguió, aunque sin demasiada seguridad.

Unos días antes todo casi termina en agresiones físicas cuando las participantes se enfrentaron. Todo comenzó por el presupuesto semanal cuando Furia aseguró que consideraba que, para ella y Emmanuel, los cigarrillos eran una prioridad. Coty la cruzó y Juliana no se quedó atrás.

“Agarrás cualquier cosita pequeña como para querer estallarla, y la verdad que fue un comentario que tiré para que nos cag... de risa. Pero a veces, como en tu anterior Gran Hermano, todos lo agarran y lo dan vuelta, como por ejemplo decir ‘bol…’, o lo que fuera. Agrandan”, arrojó, momento en el que las dos se pusieron cabeza con cabeza y se intimidaron físicamente.

En ese momento todo fue un gran griterío.“Envidia le tenés a todo este Gran Hermano, a mí sola no, porque es mejor que el de ustedes. Todos ustedes quieren volver acá”, se despachó. “¿Te da miedo? Entonces tranquila, no tenés por qué estar enojada. Todo el tiempo nombrás mis seguidores, tranquila. ¿Sabés qué pasa? Yo no estoy gritando todo el tiempo como vos, yo juego en el confesionario”, la chicaneó, mientras se seguían buscando. “Otra a la que le gustó y viene por mí”, la apuró Juliana, mientras buscaba darle un beso en la boca y, al final, le terminaba dando uno en el cachete.