Kity, la hermana de Diego Maradona, apuntó contra Dalma y Gianinna: “Se portaron pésimo con nosotras”

Kity, la hermana de Diego Maradona, apuntó contra Dalma y Gianinna (Urbana BA)

En el momento menos pensado parece reavivar una interna vinculada a Diego Armando Maradona. Tres años y medio después de su muerte y a dos meses que inicie el juicio que investigará su fallecimiento, los que hablaron fueron Rita, conocida como Kity y su hijo Walter Machuca, el Chino, hermana y sobrino respectivamente de Pelusa. Ellos mantienen fuertes diferencias con Dalma y Gianinna, las hijas de Diego y Claudia Villafañe, y al parecer el tiempo no logra acercarlos.

Kity y el Chino hablaron de la causa que se iniciará el 4 de junio y también se refirieron a Matías Morla, el último apoderado legal del Diez, quien tiene buena relación con las hermanas y está enfrentado a Dalma y a Gianinna. Pero además fueron consultadas sobre la serie biográfica de Guillermo Coppola, histórico representante del futbolista, donde a Diego se lo nombra en reiteradas oportunidades.

“¿Qué hubiera dicho Diego Maradona sobre la serie de Coppola?”, le preguntó al Chino el periodista Matías Vázquez en su programa de Urbana BA, y el joven respondió con una sola palabra: “Mienten”. Luego, se explayó. “No van a hacer una serie cuando uno de los protagonistas no está y no puede defenderse. Estamos viendo una sola campana, mi tío no está para decir si esto fue verdad o fue mentira”, agregó.

A continuación, Walter se refirió a las escenas en las que Diego destruye una mansión que había alquilado. “Me da bronca, mi tío no se puede defender”. En ese momento, el conductor le preguntó si había hablado con su tío mientras estaba Coppola con él. “Nunca le dije nada de Guillermo. Cuando mi tío confiaba en alguien, era difícil que le puedas decir algo. Era complicado que él se de cuenta de algunas cosas, que alguien estaba metiendo mano, porque él confiaba mucho en la gente y no te daba ese lugar”.

Chino Maradona cuestionó la serie de Guillermo Coppola (Urbana BA)

A su turno, Kity se refirió a la biopic emitida por Star+: “La verdad no vi la serie, y no recibo noticias porque en eso no me meto. No me gusta mirar, pero si mi hijo te dijo cosas que son mentira, son mentira”, señaló. “¿Coppola le mentía mucho a Diego?”, indagó. “No lo sé, desconozco ese tema. Él tenía sentimientos hacia Coppola, hacia la gente que lo rodeaba. Pero si se fue queriéndolo o no queriéndolo, no lo sé.

Luego, Rita se mostró confiada en que se haga justicia por la muerte de su hermano. “Si se hace justicia, según las hijas de Maradona, es porque Morla es responsable”, interpretó el periodista. “La justicia va a determinar si Morla es culpable o no”, respondió la mujer.

En ese momento, Vázquez le preguntó por su vínculo con Dalma y Gianinna: “¿Extrañas a tus sobrinas?”. La respuesta de Kity fue contundente. “No, porque ellas se portaron pésimo con las tías. ‘Las señoras’ dicen, ‘las hermanas de mi papá’. No somos familia para ellas, lo lamento, pero si ellas piensan así...”, argumentó. “¿Si las cruzas por la calle las saludás?”, insistió el conductor. “Nunca las voy a cruzar porque ellas están muy lejos de donde vivimos nosotros y nunca nos vamos a cruzar”.

Y para cerrar, el Chino se manifestó de una manera similar. “La ultima vez que tuve contacto con mis primas fue en el velorio de mi tío. No hay relación fluida, mi vieja es así, es frontal, por eso siempre me cuenta que Matías le dice que le hace acordar a mi tío”, concluyó.