María Eugenia Ritó apuntó contra Wanda Nara por su carrera como cantante “No sabe ni hablar” (Video: Hermosa mañana, Radio Splendid)

Si Moria Casán es conocida por su “lengua karateca”, María Eugenia Ritó no se queda atrás. Mientras busca reinsertarse en los medios y sueña con volver en un rol más de capocómica que de vedette, la última contra la que apunto fue Wanda Nara. Súper crítica, se metió con su flamante faceta de cantante, la victoria que obtuvo en Ballando con le stelle en Italia y siguió.

“Por un lado hago chapeau porque da vivísima, inteligentísima. Hubo alguien que la avivó. Salió a revolear el calzoncillo de Maradona y mirá cómo terminó”, comenzó diciendo en declaraciones a Hermosa mañana (Radio Splendid) que conduce Josefina Pouso.

“De ahí a cantar y ser artista y que ganó aquel Bailando en Italia… No sé, se los dejo a su criterio”, lanzó, entre carcajadas. “Cantar, canta cualquiera. Todo se arregla. Aparte no sabe ni hablar”, arremetió sobre los lanzamientos musicales que tuvo Wanda de sus temas “Bad bitch”, “O bicho vai pegar” y su último tema “Money” donde asegura que las “chicas solo quiere money”.

María Eugenia Ritó le bajó el pulgar a la carrera musical de Wanda Nara (LAM, América)

Pero no quedó ahí. La exvedette siguió contra la conductora de MasterChef. “Tiene mucha plata, todo un equipo atrás y una producción que te aggiorna. Todo se arregla con la música. Con la plata que tiene ella está perfecto. Va a ser más que mega millonaria, va a ser trillonaria”, arrojó.

También la actriz recordó su paso por el Bailando de Marcelo Tinelli y relativizó la victoria que tuvo la esposa de Mauro Icardi en el certamen de danza italiano. “No podía ni levantar, ni girar, ni mover el pie derecho. No podía combinar derecha izquierda”, recordó, picantísima.

Inspirada en la flamante carrera de Wanda, María Eugenia no descartó la posibilidad de incursionar en el mundo de la música. “Yo pensé en sacar un tema con frases mías, tengo trayectoria. Algo divertido con partes que hablo y que canto. Reírme de la situación. Creo que por ese lado me iría muy bien haciendo dos, tres temitas. Salgo de gira y me lleno de plata”, culminó.

Wanda Nara en la presentación de "Money", su último tema (Foto: RS Fotos)

Hace pocos días la exvedette había recordado un encuentro sexual que tuvo con nada menos que con Pablo Echarri. “Yo no era conocida y él estaba solo en ese momento. Yo era chiquita. Se dio en un momento en que él tuvo un impasse con Natalia Oreiro”, recordó en el piso de Intrusos.

“Cómo besa... Y la tiene re linda”, lanzó, indiscreta sobre el actor que está desde el año 2000 está en pareja con Nancy Duplaá. “¡Por favor! No sé si quiero cargar con esa información”, intentó frenarla Flor de la Ve sobre los atributos del galán. “Yo estaba en el boliche La Diosa. Yo no era conocida, para nada”, rememoró.

“Había un amigo mío que era amigo de él. Estaba que se había peleado con Oreiro, con quien iban y venían. Y Echarri me dice: ‘Te voy a llevar a un departamento’. ‘¡Sí, vamos!’, le dije yo... Y nos enfiestamos con una amiga también, nos intercambiamos”, recordó, súper picante Ritó. “Lo que besa Echarri... De novela... Y lo que tiene abajo también es de novela”, insistió, tentada de risa.