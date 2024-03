Alex Caniggia sorprendió al revelar el emprendimiento que realizará junto a su padre: “Con el número uno”

Alex Caniggia sorprendió al revelar un paso importante en la relación con su padre de qué se trata (Redes sociales)

Alex Caniggia es un personaje mediático que siempre llama la atención, sea por opinar sobre los programas, por dar a conocer qué piensa de distintos temas y revelar también diversas etapas de su vida. En relación a este aspecto, el influencer informó un nuevo paso en el vínculo con su padre, Claudio Paul Caniggia, que sorprendió en las redes sociales.

La relación entre ambos siempre fue compleja y con varios capítulos que tuvieron idas y vueltas, demostrando el quiebre familiar que hay entre el Pájaro, su exesposa Mariana Nannis y sus hijos, los mellizos Alex y Charlotte, y Kevin Axel, con un perfil mucho más bajo y ajeno a los escándalos. Para dar un ejemplo, en septiembre del 2021, el exconcursante de El Hotel de los famosos, había apuntado de forma contundente contra su padre.

“Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando. La herencia que con el tucumano te estás gastando... estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”, fueron las palabras usadas por él para dar a conocer que la situación estaba escalando a niveles de violencia y marcando una postura por entonces cercana a Nannis.

Pero las cosas cambiaron en el último tiempo. En su reciente participación en el bailando, Charlotte había revelado que sus padres no le hablaban, debido a toda la situación legal en el que ambos habían quedado en el medio. “Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales”.

“Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, concluyó de manera muy sentida”, agregó.

A pesar de todo esto, en varias oportunidades, el actor buscó al reconocido jugador como para apoyarse en una relación paterna desgastada, pero para enfrentar otras cuestiones. Por ejemplo, a fines de agosto del año pasado, el mediático había acusado a su madre de haberlo echado del departamento en el que vivía con Melody Luz, su pareja.

Claudio Paul y Alex, cada vez más unidos

En efecto, a principios de este mismo año los dos habían inclinado al balanza en favor de su relación, con un posteo en las redes sociales que dejó a todos boquiabiertos. En este sentido, el actor le dedicó un posteo al jugador por su aniversario. “Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo”, fueron las palabras que utilizó en aquella fotografía.

Además, el Pájaro volvió a mostrar un gesto de amor con sus hijos, específicamente en el cumpleaños de ambos. Publicó una foto los tres juntos hace algunos años atrás y escribió: “Feliz cumpleaños Charlotte y Alex Caniggia”, sostuvo y los etiquetó, dando a conocer que el vínculo cada vez está mejor.

En las últimas horas, padre e hijo parecen haber dado otro paso como parte de este vínculo cada vez más afianzado. Según reveló el cantante en sus historias de Instagram, comenzarán un emprendimiento juntos. “Les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol. Estamos obviamente con mi viejo el número uno, así que si sos jugador y necesitas un representante, nosotros te buscamos club. No solamente hago televisión y otras cosas, sino que soy un tipo de mundo, un tipo que sabe, representante de fútbol”, señaló en un video.

Así, habrá que ver cómo sigue la relación entre ambos, que de momento buscan sanar por intermedio del fútbol. Vale destacar que Alex en su adolescencia intentó seguir un camino profesional en el deporte más popular del mundo, aunque fue abandonando paulatinamente para desenvolverse en el ámbito artístico y mediático. La pelota parece ser el puente que los une, y esta actividad es el camino que eligieron de momento.