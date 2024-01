“Mejor papá del mundo”: la sorpresiva reconciliación de Alex Caniggia y Claudio Paul

Claudio caniggia junto con su nieta Venezia (IG veneziacaniggia)

El proceso de divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se desarrolló de manera sumamente escandalosa, donde no sólo se trató la división de los bienes matrimoniales, sino también la presentación de una denuncia por abuso sexual que la mujer interpuso contra el exfutbolista, acusación que se encuentra bajo investigación judicial.

En este contexto, los tres hijos de la pareja tomaron posiciones divergentes. Mientras Axel, el mayor, mantuvo consistentemente su apoyo hacia su padre, Charlotte inicialmente intentó mantenerse como mediadora entre ambos progenitores, para luego encontrarse distanciada de ambos. Mientras tanto, Alex experimentó un cambio notable en su postura, pues en un principio respaldó a Mariana y lanzó críticas contundentes contra el Pájaro, pero en tiempos más recientes modificó su discurso.

Esta modificación del primer ganador de El Hotel de los Famosos se desencadenó con la llegada de Venezia, la recién nacida fruto de su relación con Melody Luz. Según sus propias declaraciones en redes sociales, unos días previos al nacimiento de su hija, su madre le solicitó que desocupara el departamento en Puerto Madero que compartía con su pareja. Esta situación lo llevó a buscar un alquiler temporal para mudarse rápidamente con la bailarina y la recién nacida, quien finalmente vino al mundo el 14 de julio pasado.

El saludo de Alex Caniggia para su padre (X)

A partir de este episodio, Alex expresó abiertamente su disgusto con Mariana, quien aún no había visitado a su nieta. Además, insinuó que pudo haber cometido un error al haberse posicionado del lado de su madre en lugar de respaldar a su padre. Este cambio de actitud abrió la puerta para que el exdelantero de la Selección Argentina buscase una reconciliación. El acercamiento se produjo mientras Alex participaba en la edición VIP del Gran Hermano de España, ya que Claudio Paul se puso en contacto con Melody para conocer a la recién nacida.

Finalmente, pasado el tiempo, el martes 9 de este mes, el Pájaro celebró su 59 cumpleaños con una reunión familiar. Se observó así en una de las imágenes compartidas a Claudio sosteniendo a su nieta en brazos con el mensaje “Feliz cumple abu Paul” en la cuenta oficial de la bebé. Pero eso no fue todo, ya que Alex también dedicó un mensaje afectuoso a su padre: “Feliz cumple al mejor papá del mundo”, acompañado de emojis de corazones. El posteo generó rápidamente una explosión de comentarios celebrando la reconciliación, con expresiones como “Qué lindo verlos juntos”, o “Feliz cumpleaños a un ídolo que le dio alegría a millones de argentinos, que transpiró la camiseta como su buen amigo Diego Maradona y que dejó afuera de un mundial a Brasil con el gol más gritado por toda una generación”.

La imagen compartida por Sofia Bonelli, pareja de Claudio Caniggia

Charlotte, por su parte, habló de las internas durante su paso por la pista del Bailando 2023. “Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon, pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales”, expresó con sinceridad.

“Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, concluyó

Charlote Caniggia contó que sus padres no le hablan: "Me gustaría que me dijeran que están orgullosos de mí" (América)

Una semana después de ese sinceramiento, Charlotte volvería a la pista y expresó: “Con mi mamá no hablé, pero supongo que se va a acercar”, para luego revelar que sí dialogó en privado con su padre, aunque no fue la charla que esperaba. “Me habló medio mal... No mal, pero está enojado con la vida. O siempre andan los dos... cada uno tiene que sanar con el momento justo y ellos quizás tienen problemas y no pueden resolverlos. Entonces, tienen ira, enojo. Y tienen esos sentimientos que no pueden llegar a estar bien con sus hijos. Entonces, ya está...”, manifestó.

“Yo los suelto. Los amo y los acepto como son porque son mis padres. Ya está. Yo hago mi vida”, agregó la mediática sin intenciones de seguir profundizando en la relación con su familia.