Mario Pergolini: “Milei cree que haber sido elegido presidente es una carta blanca para cualquier cosa”

Mario Pergolini habló sobre Javier Milei y su gobierno (Video: "Solo una vuelta más", TN)

“Te voy a ser totalmente franco...”, se sinceró Mario Pergolini al ser consultado sobre cómo ve a posicionado a Javier Milei y a sus primeros 100 días de Gobierno. Lo hizo en una entrevista con Diego Sehinkman en su programa Solo una vuelta más, que se emite por la señal de noticias TN, en la que analizó los 100 días de gestión del líder del partido La Libertad Avanza. Aseguró que el país está “totalmente dividido”, que el presidente “cree que tiene carta blanca” y que lo “asusta bastante” lo que sucede.

El conductor contó que se está atravesando un momento “muy especial, de desencanto”. “Un momento de tomar otro tipo de decisiones, en donde la sociedad, de alguna forma, tomó un control inesperado y termina enalteciendo o poniendo en el lugar a Milei”, consideró.

“Encima, por más que ellos digan ‘ganamos por más del 56 por ciento’. Bueno, no, es un país totalmente dividido: los que pierden, creen los que mandaron a Milei a la presidencia están equivocados y ya se van a dar cuenta; y Milei, en una locura total, que cree que elegirlo presidente es una carta blanca para cualquier cosa”, aseguró el empresario. “¿Cuántas veces escuchamos ‘la gente eligió esto’? Y, bue, pará, no eligió todo esto. ¿Estás seguro de que eligió todo esto?”, siguió el exdirigente del club Boca Juniors.

Reafirmando su concepto, Pergolini agregó: “Unos que creen que la gente eligió injustamente, y el que fue elegido diciendo ‘yo tengo carta blanca de ahora en más para hacer lo que se me antoja’. En ese marco, asusta bastante”. Por su parte, opinó que “no hay un mensaje claro” por parte del Gobierno y sostuvo que “todo se ha vuelto demasiado agresivo”.

Javier Milei (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

“¿Qué es lo que lo asusta bastante?”, le consultó el periodista a su invitado. De inmediato, Pergolini respondió: “Asusta bastante porque primero esto de ‘yo puedo hacer lo que quiera’”. Y remarcó: “Incluso todos los que están alrededor (consideran que) hay que dejarle a este presidente que haga lo que quiera. A mí me parece, con los años he entendido que no hay forma, que sin consenso es muy difícil. Vos podes ir a las patadas, pero sin consenso es difícil –reiteró-. Si siempre te la pasás tirando nafta, en vez de a veces tirar un balde de agua, también es complicado”.

Por su parte, el empresario sostuvo que el gobierno de Javier Milei “está perdiendo una oportunidad”, y se mostró preocupado porque eso podría generar que la sociedad en las próximas elecciones elija a quienes buscó cambiar en las últimas. “Porque cada vez que se pierden esas oportunidades, tal vez lo que no le gustaba a la gente, tiende a volver. Como diciendo: ¿Ves? Ah, al final…”, concluyó Mario Pergolini.

La palabra de Ricardo Darín

Recientemente, el actor Ricardo Darín arremetió contra Milei por sus políticas contra la cultura. El actor llamó a que las partes involucradas se sienten en una mesa de debate para que “se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí”.

“Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”, había dicho en un diálogo con Clarín. Y propuso que “sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien”.