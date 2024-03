Premios Oscar 2024: El detrás de escena del momento en el que vistieron a John Cena para entregar un premio

Uno de los momentos más divertidos de los Premios Oscar 2024 ocurrió cuando John Cena apareció desnudo en plena ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles para presentar la categoría Mejor Vestuario. Unos minutos antes, el conductor Jimmy Kimmel había recordado que en 1974 el fotógrafo Robert Opel corrió sin ropa en la gala mientras se encontraba el actor David Niven en el escenario.

¿Se imaginan que un hombre corriera desnudo ahora? ¿No creen que sería loquísimo?”, aseguró Kimmel, y el luchador de la WWE (World Wrestling Entertaiment) apareció detrás de uno de los decorados. A continuación, hubo un gracioso ida y vuelta entre los personajes que provocaron la risa de los invitados. “Deberías sentir vergüenza ahora mismo por sugerir una idea de tan mal gusto”, le dijo John a Jimmy.

Al verlo un poco avergonzado, el conductor argumentó que el luchador solía pelear desnudo todo el tiempo. Sin embargo, Cena le contestó que “luchaba en pantalones cortos”. Más tarde, se animó a salir a escena mientras utilizaba un sobre para tapar sus partes íntimas. Muy despacito, caminó de costado hasta llegar el atril ubicado en el centro del escenario. “El vestuario es lo más importante, quizás lo más importante que exista. No puedo abrir el sobre”, aseguró mientras sus colegas se reían. “¡Por Dios! Los nominados por mejor vestuario son...”, agregó el conductor.

Luego, se apagaron las luces y de fondo se escuchaba al locutor leyendo a los vestuaristas que competirían por la estatuilla. En la transmisión se veían las diferentes escenas de las películas con sus respectivos vestuarios. Mientras tanto, los invitados observaron cómo varias personas de la producción se acercaron a John para ponerle una especie de toga y en cuestión de segundos lo taparon. Este video se viralizó en las redes sociales tras finalizada la ceremonia.

John Cena apareció desnudo en los Oscar y lo vistieron en pocos segundos

Cuando se prendieron las luces en el escenario, Cena ya estaba vestido. A continuación, abrió el sobre y anunció que la ganadora era Holly Waddington, quien se encargó del vestuario que se utilizó en la película Pobres criaturas (Poor Things).

John Cena apareció desnudo en el escenario de los Premios Oscar (REUTERS/Mike Blake)

La mencionada película es protagonizada por Emma Stone y cuenta con la dirección del cineasta griego Yorgos Lanthimos. La trama del filme gira en torno a la historia de resurrección de Bella Baxter, una mujer al estilo de Frankenstein, quien vive un renacer luego de ser sometida a un trasplante de cerebro de un feto. El filme fue definido como una odisea de autodescubrimiento, empoderamiento y liberación sexual.

Pobres criaturas era una de los favoritas de esta premiación, ya que había recibido 11 nominaciones en los Oscar 2024, de las cuales triunfó en las siguientes categorías: mejor actriz, maquillaje y peluquería, diseño de producción y diseño de vestuario. Para quienes desean ver Pobres criaturas, estará disponible en la plataforma Star+ a partir del próximo 20 de marzo.

John Cena lució una especie de toga durante su divertida presentación en los Premios Oscars 2024 (REUTERS/Mike Blake)

Otro momento emotivo se vivió casi en el final de la ceremonia, cuando Emma Stone se subió al escenario para recibir la estatuilla, muy emocionada por este importante reconocimiento. “Se me ha roto el vestido. Lo siento, he perdido la voz, estoy afónica”, aseguró en el comienzo de su discurso en el Teatro Dolby.

“La otra noche entré en pánico. Como pueden ver, eso me pasa mucho. Giórgos Lanthimos me dijo: ‘por favor, cálmate’. Tenía razón, porque no se trata de mí. Se trata de un equipo que se unió para crear algo más grande que la suma de sus partes”, manifestó la artista y le agradeció a su marido e hija que pronto cumplirá tres años. “Gracias Yorgos Lanthimospor el regalo de toda una vida en Bella Baxter”, aseguró Stone y aprovechó para mencionar su admiración por sus colegas nominadas.