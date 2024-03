Blas Polidori, el actor de la Sociedad de la Nieve: la exigencia de bajar 7 kilos y la firme promesa al hermano de su personaje

El actor brindó todos los detalles de la película del momento (Instagram)

La Sociedad de la Nieve es una de las películas del momento y, sin lugar a dudas, una de las más vistas en los últimos tres meses. Nominada a dos Premios Oscar, a mejor película extranjera y a mejor peinado y maquillaje, también resultó victoriosa de 12 premios Goya, con una producción que es toda una sensación en el mundo del cine.

Teleshow conversó con Blas Polidori, el joven actor de tan solo 20 años que encarna el personaje de Coco, contó todos los detalles del rodaje y lo que significó el gran desafío de interpretar a uno de protagonistas en el film. Desde su rol en la película, reveló las exigencias que debió afrontar para poder interpretar ese papel.

—¿Cómo fue tu reacción luego de enterarte que quedaste seleccionado para La sociedad de la nieve?

—Bueno, justo estaba en una clase de la escuela, de radio y cuando me enteré que era sobre esta película sentí mucha felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mis padres para contarles y, como no había terminado el colegio, tenía que organizar todos los trámites. Pero nunca voy a olvidar mi primera reacción, que fue de felicidad a más no poder, se me presentó mi gran oportunidad”.

—¿Cuál fue la reacción de tu familia?

—De absoluta sorpresa, y además estaban preocupados por el tema del colegio. Por suerte pudimos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación para terminar un mes antes de comenzar la filmación.

Blas dio detalles a Teleshow sobre el proceso de adaptación de estar en otro país. “Estaba rodeado de gente en el set, muchas personas de producción y el resto de los actores, por lo que mi cabeza estaba muy ocupada y concentrada. Entonces, no tenía mucho tiempo, ni espacio emocional para extrañar”, contó.

Más adelante, continuó. “Por eso, el día a día fue más fácil. Pero, los días que tenía nostalgia y extrañaba mucho a mi familia, logré transformar ese sentimiento en lo que vivía mi personaje cuando ocurrió el accidente, estando atrapado en el avión”, destacó.

Blas fue subiendo distintas fotografías durante la grabación de la película

En cuanto al entrenamiento necesario para interpretar el papel, el actor reveló cómo fue el proceso. “Fue muy duro, porque comíamos mucho, cantidades enormes y al mismo tiempo teníamos que ir a entrenar todos los días: sesiones de dos horas de musculatura y de cardio. Tuve que ganar peso y después empezar a perderlos, cuando ocurre el accidente en la ficción. Aumenté cinco kilos, porque me cuesta mucho subir de peso, y terminé por bajar siete, estaba muy flaco″, relató.

Blas Polidori y los detalles de su rutina para la película del momento

Los detalles de la grabación

“La película se grabó en Granada, específicamente en Sierra Nevada, en donde teníamos tres sets diferentes: uno en alta montaña, otro en media montaña y el último en un backlog que era todo sobre un campo de olivas. Lamentablemente, cuando llegamos al lugar de grabación, nos contagiamos todos Covid. Fue una situación bastante difícil, pero sabíamos que esto nos iba a fortalecer más y nos concentramos en el trabajo que teníamos que hacer. Por otro lado, fue algo positivo porque, por los tiempos de filmación, no podíamos contraer nuevamente la enfermedad. Por lo tanto, nos sacamos un peso de encima”, comentó con alivio.

Para Blas, hay algo muy importante que destacó: “La relación que tuve con mis compañeros de elenco fue lo mejor que nos quedó de la película porque hoy en día somos todos hermanos y somos un grupo maravilloso. Además, con Juan Antonio Bayona, director de la película, armé un muy buen vínculo, porque es el ser humano más bueno y comprensivo que hay”.

Blas Polidori y una de las postales que compartió junto a Juan Antonio Bayona (Instagram)

Su experiencia como actor

“Después de haber pasado un casting tan riguroso, pude obtener mi primer papel para una película tan significativa”. Sin embargo, el actor recordó que ya había participado de una publicidad para la plataforma Flow, que ganó un Martin Fierro. “Fue muy inesperado, pero, mientras la estaba haciendo, noté que era algo que tenía mucho valor y la verdad es que el trabajo había quedado bastante bueno, por lo que el premio fue merecido”, afirmó. “Descubrí mi pasión por la actuación justo después de filmarlo, ahí me di cuenta que me había enamorado de esto”, comentó.

—Después de esta experiencia que va a marcar tu carrera, ¿Cuáles son tus sueños a partir de ahora?

— Soy joven, tengo 20 años y sueño con seguir trabajando, seguir formándome siempre como actor y me encantaría hacer una Live Action de La Novia, con Tim Burton.

Su personaje y su relación con los familiares

Blas Polidori tuvo el rol y la responsabilidad de interpretar a Coco Nicolich, quien fue uno de los fallecidos en la película. En relación a su vínculo con los familiares de las víctimas, el actor contó a Teleshow cómo vivió esta experiencia. “Fue hermoso, por suerte, ellos son lo mejor que hay. Fueron muy amables conmigo y te muestran el apoyo incondicional”, sostuvo.

Blas Polidori junto a Alejandro, hermano de Coco Nicolich

En uno de sus posteos, el actor mostró una foto con Alejandro, el hermano menor de Coco, el personaje al que interpretó en La Sociedad de la Nieve. “Esta foto es de cuando lo conocí en su oficina de Montevideo, estaba nervioso. La responsabilidad y el compromiso era, y aún es, enorme”.

“Me habló de Coco y de su relación con sus padres y sus hermanos. Después, él me contó cómo vivieron como familia la tragedia y la manera en la que transitaron la angustia y el dolor. Cada palabra de Alejandro, cada gesto y cada emoción: esas cosas me permitieron acercarme a la esencia del personaje, siendo esas pequeñas-grandes cuestiones las que hacen única la vida”.

Luego, el actor reveló la promesa que le hizo al hermano de su personaje. “Le dije: ‘te prometo que voy a hacer mi trabajo lo mejor posible’, le agradecí por su tiempo, por ayudarme a construir, a partir de su relato, y por estar presente. Fuiste y sos, fundamental en esta historia”.

Por otro lado, Blas se refirió a las distintas repercusiones y galardones que tiene el film. “Los premios y nominaciones son un reconocimiento hermoso que te generan una sensación de felicidad, pero lo que más me produce este sentimiento es que tenga tanto reconocimiento del público. Veo que las personas salen fascinadas de ver la película, a pesar del hecho trágico”.