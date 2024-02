Una periodista contó una desagradable anécdota que vivió con Cristian Castro: “Era tremendo el olor”

Una periodista contó una desagradable anécdota de Cristian Castro (Video: El Trece)

A propósito de la separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez, en Mañanísima (El Trece) hablaron sobre el cantante y eso le dio el pie a Majo Martino, una de las panelistas del programa que conduce Carmen Barbieri, a que quisiera contar la desagradable experiencia que vivió al conocer al cantante mexicano. Y sorprendió a todos sus compañeros de programa.

Te puede interesar: Cristian Castro volvió a cantar en México: el emotivo paseo con Verónica y el exigente entrenamiento con su novia argentina

“A mí no me resultó ningún loco lindo, me pareció bastante desagradable Cristian Castro. Me ahorro algunos cuentitos también”, comenzó diciendo con cierto misterio, lo que alentó a que el resto del panel le pidiera que contara de talles sobre ese encuentro. “Un amigo en común, que tiene una inmobiliaria y que es íntimo amigo de él, me dijo: ‘Está en Buenos Aires, llevémoslo a comer y después a (la disco) Tequila para que se distraiga un rato’. Dale, te hago la gamba, vamos”, dijo Martino.

“Gases en el auto, sucedieron cosas. Les juro que mientras cantábamos ‘Lloviendo estrellas’ y hacíamos karaoke en el auto, íbamos en la parte trasera del auto con él. Y de repente dice: ‘Abramos las ventanillas un toque que tiro un chicle’. Mentira, era tremendo el olor”, relató la exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece).

Majo Martino contó una desagradable anécdota con Cristian Castro

“Mi amiga me dijo que todo fue con ruido, los eructos también”, acotó Estefi Berardi, otra de las panelistas, a quien le había llegado por otro lado algunas de las costumbres escatológicas en las que habría incurrido Castro. Luego Martino se puso un poco más seria y contó otra parte del encuentro que tuvo con el mexicano. “Yo estaba conduciendo un programa en C5N en esa época, entonces digo: ‘Bueno, ya que hay tanta buena onda y te tirás un gas al lado mío’. Entonces le dije a mi amigo que me pase el teléfono de Cristian para invitarlo al programa. Llega a venir y meto un gol”, recordó.

Te puede interesar: La semana en fotos: los 97 de Mirtha Legrand, el beso de Tini y Emilia, la separación de Cristian Castro

“Le digo: ‘Cristian, ¿cómo estás?’. Me dijo: ‘Hola, tú eres bimbuñuelo’. Era como un bizcochito, de una marca conocida. Entonces después le digo: ‘Te quiero invitar al programa para hacer una nota...’. Y me dice: ‘Bueno, dale, pero pasate por hotel antes así charlamos de la nota’. Por supuesto que la nota nunca se hizo”, cerró Martino.

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin tras un breve idilio que ambos se encargaron de mostrar en público. Luego de un comienzo en el que se afincaron en la provincia argentina de Córdoba, el viaje de la pareja a México marcó el inicio de una serie de conflictos que culminaron en una separación, según la información brindada por Pablo Layus en Intrusos (América). Así, la historia, que inicialmente prometía un nuevo capítulo amoroso en las vidas de ambos, y que hasta se llegó a hablar de matrimonio, terminó de la peor manera.

Mariela Sanchez Ex de Cristian Castro

En la prensa mexicana se especula con que el final lo habría determinado el propio cantante, quien tuvo un breve contacto con periodistas al llegar a un aeropuerto de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. “Ya se terminó, se terminó la historia”, dijo Cristian, muy tranquilo en su contacto con los cronistas allí presentes y sin dar demasiados detalles, a la vez en que se limitó a expresar que su vida como figura pública complicó un poco las cosas. “Es una difícil situación esta de ser cantante”, caracterizó el mexicano.

Te puede interesar: Cristian Castro separado de Mariela Sánchez, tras dos meses de intensa relación: el escandaloso motivo

Por otra parte, volvió a decir que Mariela no le había tomado las redes sociales por asalto y que solo lo ayudaba con ese aspecto de su carrera. “Ella es una chica muy buena”, la describió. “Todo fue muy tranquilo pero no se pudo más”, precisó sobre la ruptura.