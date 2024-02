Cristian Castro y Mariela Sánchez hablaron tras su separación: “No se pudo más”

Mariela Sanchez Ex de Cristian Castro

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin tras un breve idilio que ambos se encargaron de mostrar en público. Luego de un comienzo en el que se afincaron en la provincia argentina de Córdoba, el viaje de la pareja a México marcó el inicio de una serie de conflictos que culminaron en una separación, según la información brindada por Pablo Layus en Intrusos (América). Así, la historia, que inicialmente prometía un nuevo capítulo amoroso en las vidas de ambos, y que hasta se llegó a hablar de matrimonio, terminó de la peor manera.

Te puede interesar: La palabra de la exnovia de Cristian Castro luego de abandonar México en medio de rumores de maltrato e infidelidad

En la prensa mexicana se especula con que el final lo habría determinado el propio cantante, quien tuvo un breve contacto con periodistas al llegar a un aeropuerto de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. “Ya se terminó, se terminó la historia”, dijo Cristian, muy tranquilo en su contacto con los cronistas allí presentes y sin dar demasiados detalles, a la vez en que se limitó a expresar que su vida como figura pública complicó un poco las cosas. “Es una difícil situación esta de ser cantante”, caracterizó el mexicano.

Por otra parte, volvió a decir que Mariela no le había tomado las redes sociales por asalto y que solo lo ayudaba con ese aspecto de su carrera. “Ella es una chica muy buena”, la describió. “Todo fue muy tranquilo pero no se pudo más”, precisó sobre la ruptura.

Cristian Castro

Un programa de la televisión mexicana había captado a Mariela en el aeropuerto de la Ciudad de México en compañía de dos amigas el pasado viernes. Y, según contaron, la vieron “llorando desesperada”, según se consignó. A la vez, decidió no dar declaraciones en ese momento. Sin embargo, este lunes por la madrugada Sánchez llegó a Buenos Aires y habló brevemente con un móvil de Intrusos (América).

Te puede interesar: Cristian Castro separado de Mariela Sánchez, tras dos meses de intensa relación: el escandaloso motivo

“No quiero hablar del tema, de nada. Todavía no estoy bien. Estoy triste así que prefiero no hablar. Yo no tengo que hablar. Yo hablaba al lado de Cristian, nada más. ¿A quién le puede importar mi vida?”, dijo, visiblemente molesta. “Mi familia tiene buena relación con Cristian, a él lo quieren mucho. Todavía ni hablé con ellos, no saben nada”, agregó luego, dando a entender que la noticia todavía está fresca.

Por otro lado, despejó cualquier tipo de conflictos con Verónica Castro, mamá de su expareja. “Con ella está todo excelente, es muy respetuosa, es bárbara ella. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada, excelente ella”, dijo. También desmintió que Cristian le hubiera puesto a un cocinero mexicano para que le enseñara a ella (”Es todo mentira, todo verso. Yo quería aprender cocina mexicana viviendo en Miami. No vivíamos en un hotel, como se dijo”) y también desechó los dichos de una chica trans que había contado sobre un supuesto affaire con Castro. “Hablan muchas boludeces, como esa chica trans que habla. Pero es viejo eso que hablen las chicas de un hombre, es re viejo. Cristian estaba las 24 horas del día conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible. Siempre estuvimos juntos”, declaró.

Te puede interesar: Cristian Castro volvió a cantar en México: el emotivo paseo con Verónica y el exigente entrenamiento con su novia argentina

Y tampoco quiso confirmar que la ruptura con él haya sido porque es celoso. “Cualquier hombre tiene celos, pero de eso no voy a hablar nada”, dijo misteriosa y cerró el diálogo.

“Me dicen que se rompió la relación a tal punto que Mariela se está volviendo de México, y familiares de ella me confirmaron que por suerte se fue con dos amigas que pudieron ayudarla y auxiliarla en una situación realmente bastante complicada. Espero que en algún momento Mariela si lo quiere contar, lo contará. Se encontró con otro Cristian Castro. Se tuvo que escapar del departamento que tenía con él y por suerte me decían que estaban estas dos chicas acompañándola porque la verdad hubiera sido otra la situación que se vivió”, había contado el cronista Pablo Layus el viernes pasado en Intrusos.

Ese viaje, que inicialmente se planteó como una oportunidad para fortalecer la relación y realizar una visita de cortesía a Verónica Castro, desencadenó una serie de eventos que llevaron al abrupto final de la relación, a tal punto que, según lo expresado por Layus, la joven se encontraba en los últimos minutos en el aeropuerto intentando buscar un vuelo de regreso hasta la Argentina.

Cristian Castro y Mariela Sánchez (Instagram)

“Las personas que están cercanas a ella están viendo que le tienen miedo a lo que pueda llegar a decir él, debido a que empezó a los gritos, acusándola de un montón de cosas a Mariela, por suerte ella estaba con testigos”, explicó el periodista. Tras ello remarcó: “Mariela dijo que no se quedaba y se volvía con sus amigas, diciendo que es un infierno el que está viviendo. Él empezó con ataques de celos, de fobia, de que no sabía con quién se juntaba, que no quería que salga de su camarín, nada que ver con el Cristian que conocimos acá, el amoroso que conocimos. Al parecer, el Cristian Castro que conocimos acá era un personaje”, cerró, previo a la confirmación de que él dejó de seguirla en Instagram, en tanto que ella puso su cuenta en privado.