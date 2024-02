Las perlitas de la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin: de la exótica lista de regalos al percance de Pampita

Emoción, sorpresas y detalles únicos, el casamiento entre Cande Tinelli y Coti Sorokin estuvo cargado de momentos especiales. Desde la particular regla que tuvieron que seguir los invitados hasta la exótica lista de regalos, el día soñado por la influencer y el cantante causó sensación y se robó todas las miradas.

La jornada comenzó a las 18 con una ceremonia íntima en la que Lelé y el músico dieron el sí ante un grupo reducido de personas. Únicamente asistieron familiares y amigos cercanos como: Momi Giardina, Fernando Dente, Agustina Casanova y Federico Hoppe. Ya entrada la noche comenzaron a llegaron el resto de invitados, cerca de unas 300 personas.

Los invitados tuvieron que seguir una particular regla, no podían utilizar sus teléfonos celulares. El expreso pedido de los novios buscaba que no se filtrara ninguna imagen del encuentro. El único que estuvo presente en redes fue Marcelo Tinelli, quien publicó una serie de fotos en sus stories. Entre una de sus publicaciones, el conductor sorprendió al mostrarse con su expareja: Soledad Aquino. Reflejando la buena relación entre ambos, la figura de la tele escribió. “Los padres de la novia”.

Uno de los momentos más interesantes fue la llegada de Carolina Pampita Ardohain. La modelo, que llegó un poco más tarde de lo que había planeado, lució un vestido negro con brillos y una falda corta. Y si bien resaltaba con su look, también llamaba la atención de los mosquitos. Esto hizo que hasta tuviera que interrumpir una de sus entrevistas para pedir repelente de insectos.

" Me quiero ir última de la fiesta. Nadie va a usar el teléfono acá, no hay que dejarlo en ningún lado, me parece que con que ya te hayan dicho es suficiente y todos seremos responsables cada uno de sus actos”, dijo la jurado del Bailando en diálogo con Secretos Verdaderos (América).

Otra de las particularidades de la noche fue la llamativa lista de regalos de la pareja. La misma fue trascendida en el programa Secretos Verdaderos (América). Las opciones iban desde elementos simples a complejos y con una amplia variedad de precios. El primer artículo en la lista era un set de repasadores, el cual tenía un precio de $25.000. En el siguiente escalón se ubicaba un juego de candelabros, cuyo valor figuraba en $198.300.

Ya en un peldaño más arriba, con una complejidad y un precio más alto, se encontraba una hamaca valuada en $385.000. Este artículo podría ser usado en un ambiente en el interior o exterior de la casa de los esposos. En su descripción, este elemento –que más bien vendría a ser una silla colgante– destaca que brinda una comodidad que invita a relajarse en cualquier rincón.

El siguiente artículo en la lista era un juego de 12 platos playos de colección. Con un diseño particular, este elemento estaba valuado en $430.000. Luego seguía un espejo circular, el cual salía $522.000 y estaba pensado para lucirse en la entrada de la casa. Entre los elementos más complejos se ubicaba un regalo especial para la pareja, el colchón y el sommier. El mismo tenía un tamaño de 2x2 y estaba valuado en $2.100.000.

Por último, entre las opciones también figuraba una gift card, una idea que buscaba colaborar con el viaje de luna de miel. Ya en un escalón más elevado, esta opción figuraba en $10.000.000.

La pareja celebró su unión en un particular complejo en Exaltación de la Cruz, llamado “El Dok, Haras”, el cual ya acogió la unión de otras parejas del ambiente. El lugar destacaba por ser un lujoso refugio natural con caballeriza, amplios parques, un salón de carruajes, un club de polo y una pequeña capilla campestre para celebrar ceremonias religiosas. La misma tenía capacidad para 32 personas sentadas, 30 de pie, 60 invitados en exteriores y un entrepiso para un pequeño coro. Además, el lugar resaltaba por su arquitectura en clave criolla y mobiliario inspirado en las misiones jesuíticas del noroeste.

En su mayoría, los elementos de decoración fueron comprados en ferias de artículos fuera de uso y en las famosas ferias de garaje. Nada llegó con una función específica. En ese ambiente rural, Cande Tinelli –segunda hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino– y Coti Sorokin se convirtieron en marido y mujer.

Otro de los detalles de la feliz noche fue en el postre. La torta de celebración fue hecha por Maru Botana, quien subió a sus stories una imagen de su obra con la frase. “Hoy estamos de boda”.