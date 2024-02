El look de los famosos en la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa mostraron su look. Al mismo tiempo, Juanita Tinelli compartió el suyo en redes

Rodeados por su familia y sus amigos más cercanos, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin sellaron su amor con una emotiva boda en Exaltación de la Cruz. La celebración comenzó desde el atardecer y poco a poco fueron llegando los familiares y los amigos más cercanos de los novios.

Agustina Casanova en el casamiento de Cande Tinelli (RS Fotos)

Mercedes, la mamá de Coti Sorokin (RS Fotos)

Federico Hoppe asistió al casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin (RS Fotos)

Fernando Dente mostró su look (RS Fotos)

En la previa, uno de los que no contuvo su emoción y compartió las primeras imágenes del día fue Marcelo Tinelli. A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió los looks de sus hijos y su pareja. “Padre e hijo”, escribió junto a una foto con Lolo, su hijo menor y fruto de su exrelación con Guillermina Valdés.

Te puede interesar: Con un DJ en vivo y cotillón de Bizarrap: la despedida de soltera en familia que Marcelo Tinelli le organizó a su hija Cande

En la siguiente story, la figura del espectáculo publicó una foto con su novia, Milett Figueroa. La peruana lucía un vestido verde de espalda descubierta, diseñado por Claudia Arce. Por último, Tinelli subió otra imagen junto a sus hijos Lolo y Mica. “Con la mayor, Mica Tinelli, y el menor, Lolito. Los hermanos y el papá de la novia”, puso para contextualizar el momento.

Momi Giardina llegó al casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin (Video America)

Una de las primeras en hacerse presente fue Momi Giardina. La influencer y exparticipante del Bailando llegó a las 18 con un vestido de color claro, dejando entender que optó por un look intermedio tanto para la tarde como para la noche. “Yo soy más del término medio, tengo anteojos por las dudas. Le regalé a los chicos para la luna de miel, plata”, comenzó diciendo la integrante de Luzu en dialogo con El Debate (América).

Te puede interesar: La divertida foto de Marcelo Tinelli con Milett y su hijo Lolo en la previa de la boda de Candelaria y Coti Sorokin

Luego, la actriz habló de su vínculo con la familia de la novia: “Las conozco hace muchos años, desde la pandemia tanto con Mica como con Cande nos empezamos a hablar mucho a través de Instagram. Mi representante es íntima de ellas, salimos y a raíz de eso generamos un vínculo”.

Otra de las invitadas que mostró su emoción al llegar fue la mamá del cantante de ‘Nada fue un error’. “Me puse muy contenta, muy alegre, estamos muy felices. Cande me encanta, la conozco, la he visto varias veces, es divina, muy sensata, muy madura, es muy linda persona. Todavía tengo que ver qué regalo, lo que necesiten voy a estar”, sostuvo Mercedes, que lucía un vestido azul brillante.

La mama de Coti Sorokin hablo antes del casamiento (Video America)

Así, solo un número reducido de personas presenció la unión de la influencer y el cantante. Algunas celebridades fueron: Agustina Casanova, Fernando Dente, Federico Hoppe y Momi Giardina. Luego de la celebración, los invitados empezaron el cóctel. Más entrada la noche, entre las 22 y 23, se esperaba que llegaran el resto de los invitados, cerca de 300 personas.

Te puede interesar: Cande Tinelli mostró la original invitación y los detalles del vestido para su boda con Coti Sorokin

Unos minutos más tarde fue el turno de Carolina Pampita Ardohain, quien optó por un vestido negro con brillos y una falda corta. La consigna de la noche era un look freestyle. Al respecto, la modelo dijo en diálogo con Secretos Verdaderos (América): “Era libre el look, elegante, cada uno podía hacer lo que quería, elegí un vestido a la rodilla, unas sandalias clásicas. No saben lo que me están comiendo los mosquitos. Me encantó el vestido (de Cande), lo elegante lo clásico, lo sofisticada que estaba con su pelo tirante”.

Por último, la jurado del Bailando contó cuál había sido su regalo y le transmitió sus buenos deseos a los recién casados: “Compré un regaño de la lista. A esta pareja le deseo el amor, que puedan reencontrarse, reelegirse, aceptarse a lo largo de sus vidas, que se apoyen en todo, que disfruten mucho, que se acompañen, se mimen, se besen siempre y que crezca el amor”.