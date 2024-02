La sorpresa con la que recibieron a Mirtha Legrand en su camarín el día de su cumpleaños

Así recibieron a Mirtha Legrand sus compañeros el día de su cumpleaños (Video: Instagram)

“Soy una leyenda y la leyenda continúa” es una de las típicas frases de Mirtha Legrand, y su actitud sigue siendo un ejemplo para muchas personas. Y esas palabras se resignifican en un día como hoy, en el que la Chiqui celebra sus 97 años. Desde temprano, la conductora estuvo atendiendo los diversos llamados de la prensa en una jornada larga que incluye la grabación de su programa y el gran festejo con más de 50 invitados.

Te puede interesar: Gran House Tucumán, el reality que parodia GH y revolucionó las redes: el extraño premio que ganará el campeón

“Doy gracias al cielo llegar a esta edad y estar bien, eso es lo importante. Puedo caminar, mi médico me dice que soy una mujer sana”, manifestó en una entrevista entre tantas, con Paulo Vilouta para Radio La Red. “Pienso ‘un año más, qué suerte, qué bueno’”, agregó con entusiasmo en un día tan especial. “Yo necesito que la gente me quiera, solo me gustaría que me recuerden como una mujer entusiasta, trabajadora y apasionada, porque tengo pasión por todo lo que hago. Creo que en la vida hay que ser apasionado”, es otra de sus frases de cabecera en las que deja en claro los valores que siempre quiso transmitir.

Durante la charla, la Chiqui dio a conocer cómo será su cronograma en su cumpleaños: “Hoy tengo un lindo programa, todo artístico, no quise que me pongan política, quería todo agradable. Después vengo a mi casa, me voy a recostar un ratito y a las 20.30 llegan los invitados”, reveló sobre todos sus planes, dejando en claro que la edad nunca fue un condicionante para hacer sus actividades. “Tengo que atender a los periodistas, estar con todos mis amigos y mi familia”, continuó. De manera agregada, un detalle no pasó inadvertido, luego de que ella confirmara que pidió que no le hagan regalos: “primero, que está todo carísimo y segundo, no los quiero comprometer, pero estoy seguro que algunos van a traer”.

Así recibieron a Mirtha en el estudio, antes de grabar su programa (Video: Instagram)

Lo dicho, la diva de la televisión argentina grabará hoy una nueva emisión de su programa, desde los estudios ubicados en Villa Ortuzar. Debido a la relevancia de la ocasión, desde su producción le prepararon una sorpresa especial acorde a esta fecha. La recibieron con varios globos, carteles y decoraciones a tono, entre otros gestos de amor hacia la conductora.

Te puede interesar: Así será el festejo por los 97 años de Mirtha Legrand: el menú, las sorpresas y las ausencias

Los invitados de Mirtha para su clásico de todos los sábados serán la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain, el actor y director Arturo Puig, la cantante y mitad de Pimpinela Lucía Galán y la actriz Laurita Fernández, quien estrenará próximamente el espectáculo Legalmente rubia en calle Corrientes. Desde el año 1968, la estrella argentina se prendió en la televisión con sus legendarios almuerzos y nunca más se apagó.

Luego de la grabación, la diva tendrá que prepararse para lo que será su gran fiesta, con más de 50 invitados, un menú bastante amplio y una sorpresa musical. En relación a la comida, la totalidad del menú se preparará en la cocina de la casa, y por pedido suyo uno de los destacados será el risotto, en sus dos variantes, con carne y con hongos. También habrá ñoquis de sémola en paellera individual, mientras que de postre se servirán merengue, dulce de leche y frutillas. Y como broche de oro, la estrella será homenajeada por un mini recital de Jairo, uno de los cantantes más prestigiosos del país.