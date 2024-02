Así será el festejo por los 97 años de Mirtha Legrand: el menú, las sorpresas y las ausencias

Cómo Será El Festejo De Cumpleaños De Mirtha Legrand (Intrusos. América)

Considerado uno de los eventos sociales más destacados del año, este viernes Mirtha Legrand festejará sus 97 años con una impactante celebración en su domicilio de la Avenida Libertador. Allí se esperan a 45 personas para coronar una larga jornada que comenzará desde temprano, ya que la diva, como siempre, grabará en las primeras horas de ese día su programa de la noche del sábado.

La logística de lo que será la velada está a cargo del destacado planner Ramiro Arzuaga, quien tiene previsto que todo comience alrededor de las 20.30. Según la información brindada por Intrusos (América), el encargado de amenizar la noche será Jairo. En lo que respecta a la comida, la totalidad del menú será preparado en la cocina de la casa de la propia Mirtha, y por pedido suyo uno de los destacados será el risotto, en sus dos variantes, con carne y con hongos.

La jornada del viernes, tal como se mencionó, será larga, comenzando a las 8 de la mañana, para cerca de las 11:30 dirigirse a los estudios ubicados en la calle Tronador en Villa Ortuzar, no ya en los clásicos estudios Cuyo desde donde se emitió el resto de esta temporada. Mientras que semanalmente las grabaciones comenzaban alrededor de las 15, en esta oportunidad será desde las 13 para darle tiempo a Mirtha a descansar un rato y encarar luego la celebración.

La mesa prevista para este fin de semana ya tiene como invitados confirmados a Laurita Fernández, Lucía Galán y Arturo Puig, entre otros. Luego de ello volverá a su domicilio, descansará un rato y comenzará a alistarse para lo que será el resto de la jornada, donde ya los periodistas estarán haciendo guardia a la espera de su palabra, un clásico de cada festejo. Como es habitual, se preparó un menú especial para poder compartir con quienes se encuentren allí apostados a la espera de alguna declaración.

Los Detalles Del Cumpleaños De Mirtha Legrand

Entre las ausencias más resonantes, están las de Susana Giménez, quien se encuentra en los Estados Unidos disfrutando de unas vacaciones luego de finalizada la temporada de Piel de Judas en Uruguay. Tampoco será de la partida Teté Coustarot, quien ya reveló que ene se momento estará en Mar del Plata cumpliendo con compromisos laborales. Por el mismo motivo tampoco podrá asistir Carlos Rottemberg, abocado al cierre de la temporada teatral en La Feliz. En tanto, Nacho Viale tampoco estará en el festejo de su abuela ya que en esta época del año comienza travesías en moto por distintos lugares del mundo.

A través de sus historias de Instagram Ramiro Arzuaga adelantó parte de la decoración del lugar: “Ya me llegaron unos veladores de led para poner en las mesas, de cuatro modelos diferentes”, señaló el decorador para luego comenzar a recordar cuándo fue que se hizo cargo de todo lo que gira alrededor de los cumpleaños de la diva: “Todo comenzó en el año 2017, o 2018, me acuerdo que era febrero y yo estaba viendo en la tele cómo estaban todos los periodistas en la casa de Marcela, la hija de Mirtha con la llegada de los invitados y mostrando todo lo que era su cumpleaños. La verdad es que yo no había prestado atención de que Mirtha celebraba su cumpleaños, y no sé porqué ese año me pues a verlo, y pensé ‘qué copado, qué buen evento festejar el cumpleaños de Mirtha, cómo me gustaría estar ahí organizando la celebración y la ambientación’”.

“Ese mismo año voy al programa de Marcela, Las Rubias, de invitado para hablar de algún casamiento de famosos que había hecho y en enero del año siguiente me contacta y me dice que le quería organizar el cumpleaños a la madre y si no me quería hacer cargo de la ambientación. Era otro deseo que se hacía realidad. Y fue así, un año lo estaba mirando en la tele, pensado qué bueno sería, lo puse en mi burbuja de deseos, porque creo en la ley de atracción, y al año siguiente le hago el primer cumpleaños a Mirtha en casa de Marcela. Fue una súper fiesta con muchos invitados famosos, una noche maravillosa, y este creo que va a ser el séptimo cumpleaños”, cerró.