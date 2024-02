Mirtha Legrand contó cómo pasa el día de su cumpleaños y explicó por qué no quiere regalos: “Está todo carísimo”

Mirtha Legrand habló el día de su cumpleaños 97 (Radio La Red)

Cada 23 de febrero la historia se repite. Mirtha Legrand pasa el día de su cumpleaños hablando con los medios. Allí agradece los saludos y cuenta algunos de sus deseos para el día tan especial. Que hoy tendrá el condimento de la grabación de su programa de televisión. Una postal de cómo encaró su carrera, haciendo del trabajo y del amor a su público el motor principal.

De todas las entrevistas, una tuvo el condimento de la nostalgia. Fue la que realizó con Paulo Vilouta para Radio La Red. En la emisora de Palermo condujo durante 2004 y 2005 Mirtha en La Red, donde el actual conductor estaba a cargo de las noticias de actualidad. Y entre recuerdos, bromas internas y mucha complicidad dialogaron sobre esta fecha tan especial. “Doy gracias al cielo llegar a esta edad y estar bien, eso es lo importante. Puedo caminar, mi médico me dice que usted es una mujer sana”, celebró Mirtha, de excelente humor durante la entrevista que duró cerca de diez minutos.

¿Cómo te despertaste hoy?”, le preguntó el conductor. “Pienso ‘un año más, qué suerte, qué bueno’”, señaló la conductora de 97 años. Y enseguida se puso a pensar en su histórico ciclo televisivo que grabará en la noche del viernes y se verá el sábado. “Hoy tengo un lindo programa, todo artístico, no quise que me pongan política, quería todo agradable”, afirmó en relación a los invitados, que serán Pampita Ardohain, Arturo Puig, Selva Alemán y Laurita Fernández. “Voy a soplar dos veces las velitas. No me lo cuenten “, bromeó.

“Grabo el programa, después vengo a mi casa, me voy a recostar un ratito y a las 20.30 llegan los invitados”, detalló sobre su agenda nutrida. Además, se refirió a otro de los rituales de cada 23 de febrero: “Tengo que atender a los periodistas, estar con todos mis amigos y mi familia”.

Mirtha Legrand durante su estadía en Mar del Plata (RS Fotos)

A continuación, la diva de los almuerzos recordó su experiencia radial en esa misma emisora. “Fui tan feliz, me gustó tanto, que cada vez que paso me trae recuerdos. Fue muy placentero”, recordó Mirtha -que es locutora recibida- y recordó que por entonces alternaba sus trabajos en radio y televisión.

Luego llegó su clásico comentario Legrand, esas con las que sin filtro se dirige a sus invitados, aunque en este caso los roles estaban invertidos. “A mí me parece que no nos tuteábamos, Paulo”, le dijo al conductor. Vilouta le señaló que efectivamente se trataban de usted hasta que se encontraron luego de haber pasado ambos por algunos problemas de salud. “Ahí me dijiste que nos teníamos que tutear”, recordó, ante la aprobación de la diva.

En tren de anécdotas, Vilouta puso en el aire radial un recuerdo de cuando compartían micrófono. “Nosotros decíamos ‘qué lindo que es viernes’ y vos nos decías ‘terminen con esta historia, son todos unos vagos’”, lo que motivó la risa de todos en el estudio y de la cumpleañera al otro lado de la línea.

Volviendo al festejo, Mirtha destacó que la organización había corrido por su cuenta e hizo un breve racconto de los últimos días de su núcleo familiar. “Marcela estaba de viaje en Miami con Rocco, Nacho también estaba afuera, Juanita en España haciendo surf”, enumeró. En este punto, se refirió al encuentro de su hija y su nieto menor con Lionel Messi. “Me dijo Marcela que son gente maravillosa, que de una señora adorable como Celia nació un hijo divino”.

Mirtha Legrand en su programa con con Javier Milei y Patricia Bullrich, luego de que el economista fuera elegido Presidente

“¿Es verdad que pediste que no te hagan regalos?”, indagó Vilouta. La conductora dijo que sí y explicó los motivos: ”Primero, que esta todo carísimo y segundo, no los quiero comprometer, pero estoy seguro que algunos van a traer”.

Luego contó como transitaba el día de su cumpleaños 97: “Estoy muy contenta, feliz de la vida, sana, alegre. Quisiera que nuestro país esté un poco mejor para que todos vivamos un poco mejor. Yo no puedo creer los precios, Paulo, ¿quién lleva los precios a estas cantidades enormes? Nada baja de mil pesos, es terrible, nunca hemos vivido esto”, señaló. Y para ejemplificar, aludió a uno de los temas en agenda por estos días, las filas en los comercios mayoristas para comprar útiles escolares.

A continuación, el conductor le preguntó por Javier Milei, quien visitó su programa antes y después de haber sido elegido Presidente: “Por momentos me gusta, por momentos no me gusta. A veces un poco violento. Pero está reconocido en el mundo”. “Lo que hay que bajar como decís vos, un poco la violencia, la confrontación”, intervino Vilouta”, lo que derivó en la última reflexión de la Chiqui: “La calle está violenta, asesinatos, muertes, gente joven armada. ¿De dónde sacan los revólveres? Hasta ametralladoras. Argentina siempre fue un país civilizado, pero ahora no lo es”, analizó, antes de despedirse con su estilo: “Los dejo, me tengo que lavar el pelo para ir a trabajar. Hoy cumple una diva”.