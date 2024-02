La insólita confusión de Georgina Barbarossa en vivo con Lucía, la exparticipante de GH

La desopilante confusión de Georgina Barbarossa con Lucía, la exparticipante de GH (Video: A la Barbarossa, Telefe)

A tan solo horas de conocer los resultados del repechaje, los exjugadores de Gran Hermano cuentan los días para volver a la casa más famosa del país. Cada uno, con sus diferentes estrategias, intentan llamar la atención del público para estar entre los más votados y así reingresar al juego. Así las cosas, una de las exparticipantes accedió a dar una entrevista en el programa de Georgina Barbarossa, sin embargo, la conductora cometió un insólito error.

“La tenemos a Luchi acá de Gran Hermano. Te queremos Luchi, ¿estás contenta? Este es el mejor programa, en otros programas son un embole, nada como el nuestro. ¿Cómo sentís que te fue en la casa?”, comenzó diciendo Barbarossa al abrazar a la joven que vestía una camisa blanca con detalles negros.

Ante la pregunta, la ‘exparticipante’ respondió con algunas dudas: “Bien, siento que dí lo que tenía que dar y fue lo suficiente, Quiero volver, no haría un personaje, fui lo que soy adentro de la casa. Pero daría mucho más, con mucho poder, como Superpoderosa”.

La desopilante confusión de Georgina Barbarossa con Lucía, la exparticipante de GH (A la Barbarossa, Telefe)

Inmediatamente, la conductora leyó uno de los carteles que le había preparado la producción y toda la situación se dio a entender: “Cambiamos a Lucia por su gemela y Georgina no se dio cuenta”. Al darse cuenta de lo sucedido, todos comenzaron a reírse, incluso la actriz, que se sonrojaba por no haber reconocido que se trataba de Jacinta, la hermana de la última eliminada del certamen.En medio de toda la situación, la verdadera Lucía ingresó al estudio y le preguntó a la comediante: “¿Georgina no me conocés vos? Soy yo”. Al verla vestida con un suéter blanco y un pantalón gris, Barbarossa intentó defenderse: “Tienen hasta la misma voz. Ahora te quedás (a Jacinta). Son guachos, es irreproducible lo que acabo de pasar. Se ríen de mi dispersión. Pero si he confundido hasta a mis hijos”.

Después de una polémica semana, en la que las tres Superpoderosas (Zoe, Rosina y Lucía) quedaron sentenciadas por incumplir las reglas del juego, la joven salteña debió abandonar la competencia. Si bien durante los días previos Furia pidió a su público que votaran por Lisandro o Manzana, la mayoría de la gente apuntó contra la salteña. En la recta final, la joven compartía la placa con el asesor financiero y con Juliana, pero el suspenso terminó cuando Santiago del Moro anunció que Lucía dejaba la casa.

Las cifras marcaron que la joven salteña se fue con casi la mitad de los votos: Lisandro (19,5%), Juliana (32,8%) y Lucia (47,7%).

En su presentación, Lucía manifestó que conoce a Marcos Ginocchio, el último ganador del reality. Además, dijo ser jugadora de fútbol y contó que viene de una familia grande y tradicional: son 10 hermanos y hubo tres pares de gemelos. “Vengo de una sociedad muy cerrada y muy católica”, había contado y además sumó que está en pareja desde hace tres años con Virginia.

Lucía de Gran Hermano (Gran Hermano, Telefe)

Con la cuenta regresiva del repechaje ya activada, todos los hermanitos eliminados buscan llamar la atención del público. Una de las más originales, y a la vez controversiales, fue Sabrina.

La mendocina, que fue eliminada tras su presunta infidelidad con Alan, comenzó utilizando sus redes sociales para anunciar un sorteo. La idea de la joven fue regalar el blazer que utilizó al ingresar a la casa. “Sorteo mi blazer rosa, sábado 24/02/24. Las condiciones son enviar 60 votos a Sabrina al 9009. Seguirme en Instagram. Enviar comprobante apenas se realiza la votación, cuando sale el ganador corroboro si se cumplen los requisitos o pasamos a otro sorteo. (Envío a cargo del ganador)”, escribió.

En otra puesta en escena similar, Isabel De Negri utilizó sus redes sociales para incentivar al público a votarla. Vestida con botas, top y short negro, la exparticipante aparecía sentada en un trono, emulando al personaje de Cersei Lannister en la conocida saga Game Of Thrones. El video estaba acompañado con la canción, ‘The Show Must Go On’ de Queen.