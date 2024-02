GH: quién fue el jugador que atendió el teléfono rojo y fue expulsado del certamen

Un jugador atendio el telefono y fue expulsado de 'GH' (Video: GH,Telefe)

Con el juego llegando a su mitad, y después de un extenuante día en el que los jugadores compitieron por la casa, el teléfono rojo volvió a sonar en Gran Hermano. Pero lejos de un beneficio o castigo para una eventual gala de nominación, el reality tuvo un inesperado giro y obligó a un hermanito a abandonar inmediatamente la casa.

Después de estar más de 9 horas parados, en el marco de la competencia por la casa, todos los participantes del reality vivían una tarde agotadora. Fue en ese momento que un ‘ring’ se escuchó en toda la casa. Con la mayoría de los jugadores fatigados por la prueba, la única en reaccionar fue Agostina, quien esperaba conseguir un beneficio por parte del ‘Big’.

Pero la ilusión de la policía se desplomó hasta el piso cuando escuchó que la voz de Gran Hermano dijo: “Agostina, tenés que abandonar la casa”. Así, sin vueltas, la última líder del juego dejó el lugar y cruzó la puerta. El resto de los hermanitos quedaron todos impactados con la determinación del juego y por la velocidad con la que se había producido. Inmediatamente, todos comenzaron a elaborar conjeturas.

Agostina observo la casa tras ser expulsada de GH (Video: Gran Hermano, Telefe)

Luego, la cámara mostró a la policía con los ojos vendados, sentada en una habitación. Frente a ella, Santiago del Moro apareció en el televisor y le dijo: “Agos, hablá bajito por favor. Disfrutá porque esto no es una maldición, lo ganaste. Este es un juego, ese teléfono sonó, lo atendiste y vas a poder disfrutar esta noche sin que la casa sepa que estás ahí, a metros de ellos”.

Con el rímel corrido por las lágrimas, la chica no dejaba de sorprenderse. Pero el conductor aún no había contado el mejor de todos los beneficios: “Vas a disfrutar de todos los lujos. Tenes comida riquísima, bebida, películas para ver y además, vas a poder ver la casa sin vos. Vas a observar tu vida, tu casa, sin vos ahí. Va a ser de mucha utilidad para vos, y mañana, a la hora de competir por la casa, te voy a volver a presentar. Te vas a reencontrar con tus compañeros. Tenés 24 horas para descansar, disfrutar y observar cómo es el juego desde afuera”. Shockeada, y en una mezcla de emociones, la jugadora respondió: “No lo puedo creer, me asusté muchísimo, una angustia. Esta cama es lo más, hay pan, rogel, pan, mate. Como me asusté, pensé que me iba”.

El teléfono rojo trajo un giro inesperado en GH

En el mientras tanto, la cámara enfocaba a Furia, quien opinaba de la salida de la participante. “Gracias, porque no la aguantaba más, pero no voy a mentir, es una p...para cualquiera que le pase. Y le voy a pedir a mi gente que no la hagan entrar”, dijo Juliana, quien seguía dolida por el enfrentamiento que tuvieron las participantes la semana pasada.

Por último, y antes de despedirse, Del Moro le advirtió a Agostina: “Por 24 horas no podes fumar, tenés que hablar bajito, y cuando veas películas siempre bajito. Tenés de todo para pasarla bien por 24 horas, disfrutá, pensá. Mañana cuando te vuelva a juntar con los compañeros, antes de competir por la casa, podés contar o no lo que te pasó. Vienen de 9 horas y pico parados, suena el teléfono, atendés, te toca todo este tsunami de información, te vendan los ojos y apareces acá. Tomalo como un gran premio. Vas a recolectar mucha información y fijate cómo te sirve a vos”.