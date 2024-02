La experiencia laboral de Roberto Moldavsky en Miami: “Una vez más cumpliendo sueños”

Roberto Moldavsky causa furor con su unipersonal en Miami

Consagrado como uno de los mejores humoristas del país, el destacado comediante Roberto Moldavsky decidió apostar en el exterior y este viernes 16 se febrero se presentará en el Miami Dade County Auditorium para debutar oficialmente en los Estados Unidos con su unipersonal “Lo mejor de mí”.

Desde hace varios días que Moldavsky está en Miami junto a algunos integrantes de su equipo ultimando detalles y dando notas de prensa previo a su debut en aquel país, ya que con su espectáculo había llegado a Uruguay. Según pudo saber Teleshow, “las autoridades del teatro están felices y sorprendidas“ porque Roberto vendió 1.700 localidades para el show, convirtiéndose en el primer comediante argentino en alcanzar esa cifra.

En ese sentido, Roberto contó a este medio cómo se siente en las horas previas a su debut internacional. ”Estamos con mucha expectativa del show. Estamos muy felices porque muchísima gente va a venir y trajimos parte de lo que hacemos en Buenos Aires. Es una parte porque el que hacemos en Argentina es muy local, por eso preparamos algo especialmente para acá para Miami“, aseguró el humorista.

”La verdad que la experiencia es increíble. Tratamos de pasear un poquito pero acá en Miami se ha vuelto más difícil, se volvió todo muy laboral porque hay muchas notas, muchos encuentros, muchas entrevistas entonces no tuvimos mucho tiempo para mecharlo con alguna salidita de shopping o alguna comida. De todas maneras lo disfrutamos mucho”, aseguró Roberto enfocado 100% en las cuestiones profesionales.

El humorista que conquistó Argentina y Uruguay ahora se anima Estados Unidos (Gentileza Prensa)

Según confirmó el actor, “una vez más cumpliendo sueños”. Aquellos que estén interesados en asistir a las funciones que el humorista dará en Miami, podrán adquirir sus entradas en las páginas web de Roberto Moldavsky y en Ticket Master.

Por último, Moldavsky reveló con quiénes se encuentra en Estados Unidos. “En esta oportunidad no vine con mi mujer. Vinimos con dos de los músicos, con la cámara que solemos hacer y con un productor”.

Moldavsky debuta este viernes en Miami (Gentileza prensa)

Además, hace un mes aproximadamente también en diálogo con Infobae, el actor se refirió al unipersonal que realiza en el Teatro Apolo y que lleva el mismo nombre del que está presentando en Miami. “Cuando salimos del teatro los problemas están en la puerta, de vuelta. Pero por un rato, nos olvidamos de todo. Esa es la propuesta -destaca-. Y además nos podemos reír de la política, que es algo que nos está costando a los argentinos: pelearnos menos y reírnos más. Yo reivindico el humor político como algo amplio, no solo para un lado. Por suerte, acá todos nos dan material. Milei es un gran proveedor de humor político. (Martín) Insaurralde, que con su tema también nos dio, por más que sea triste lo que vimos. Mauricio (Macri) también: siempre está ahí. Están todos”.

En esa nota, se le consultó si está disfrutando de lo que hace en este último tiempo. Con mucha certeza, Roberto contestó: ”Sí, sí. Está la gente que cae en la trampa de la guita, que cree que es el único objetivo en la vida. No hablo del que no llega a fin de mes, obviamente, que es otra realidad. Pero los que sí lo podemos hacer, debemos sumar buenos momentos. Es eso. No hay otra explicación. Y hay que buscarlos. Puede ser un café, esta nota, ir a cenar con amigos, el sexo, lo que a cada uno le sume un rato de buen momento”.