Alcides sufrió un accidente en una pileta y casi se ahoga

Alcides pasó por un difícil momento al sufrir un grave accidente en una pileta que puso en riesgo su vida. “Me salvaron porque no era mi final”, aseguró el popular cantante de cumbia sobre este episodio que ocurrió la semana pasada y podría haber terminado en una tragedia.

La noticia la dieron a conocer en El run run del espectáculo, el ciclo de entretenimientos de Crónica TV. El conductor Fernando Piaggio explicó que el reconocido artista debía presentarse en el programa, pero por motivos relacionados a su salud no pudo.

“Hoy tenía que presentarse en El run run del espectáculo. Íbamos a tener un bellísimo musical con El Líder. En la semana estábamos coordinando los tiempos de producción y nos enteramos del accidente del querido Alcides. Desde ya queremos aclarar al público que está muy bien”, explicó el periodista.

“Pasó un momento desagradable, él tiene un marcapasos y su médico le recomendó hacer gimnasia acuática porque es muy buena para el cuerpo, para tratar diferentes dolencias. Alcides hacía dos veces por semana gimnasia acuática, pero tiene un mal movimiento, se desvanece en el agua y casi se ahoga”, agregó.

Mientras que el conductor Lio Pecoraro señaló: “Fue tremendo, él nos dijo en una conversación que lo salvaron porque no era su final. Nos pidió disculpas por no poder venir al programa. Lamentablemente casi se ahogó. Gracias a Dios que no ocurrió, pero Alcides está vivo porque lo salvaron, porque no era su final. Terrible la situación”.

“Le acaban de cambiar el marcapasos. Yo me lo he encontrado en la Fundación Favaloro. Estaba en un proceso de recuperación, estaba volviendo de a poco a los shows. Lo último que hizo televisivamente fue en el Bailando con Marcelo Tinelli”, recordó el conductor.

La historia de Alcides:

Nacido en Río Cuarto, Alcides trabajó desde niño en el campo familiar, donde se dedicaban a la lechería y a la fabricación de quesos, por eso sus ganas de estudiar para ser ingeniero agrónomo. “La vida me dio un giro inesperado, en noviembre del 68 paso un tornado y nos llevó todo, quedamos sin nada y mi papá tomó la determinación de vender el campo y ahí cambio la vida”, había contado a Teleshow.

La familia entera debió reinventarse. Compraron camiones y salieron a vender productos alimenticios que compraban al por mayor, luego se mudaron a San Luis. “Allí viví 18 años y como hacia la música paralelamente, ya hice mi primer grupo de 4 integrantes, de lunes a viernes trabajaba en la empresa, sábado y domingo cuando se podía salía a trabajar con la música, me gustaba y gusta de alma”.

Entonces, un nuevo embate cambió su destino, esta vez no se trató de un fenómeno natural, sino económico. Con el Rodrigazo se le hizo imposible seguir con el negocio: “Cargabas un camión el lunes y costaba cinco millones de pesos, al otro siete al otro diez y no te alcanzaba, eso saca tu ánimo de trabajar querés bajar los brazos. Así que me dediqué de lleno a la música, ‘de hambre no me voy a morir’, dije”.

Tras tener éxito como cantante en San Luis, el artista decidió probar suerte en Buenos Aires. “Llegué en enero del ‘89, ya venía de una gimnasia de sufrimientos. Veía la posibilidad de crecer un poco más todos los días y eso reconforta, seguí encarando. Cuando uno viene de tanta paliza llega un día en que no te duele mas ninguna parte del cuerpo y no te queda otra que seguir. Los primeros tiempos fueron difíciles porque no me conocía nadie”, recordó. Con el paso del tiempo, el cantante fue construyendo su carrera musical y se consagró con el tema “Violeta” que hasta ahora sigue siendo un clásico de la movida tropical.