Murió el actor Enrique Liporace

Enrique Liporace, el actor que falleció a los 82 años (Asociación Argentina de Actores y Actrices)

A los 82 años, este sábado falleció el actor Enrique Liporace. Con una larga trayectoria en el teatro, el cine y la televisión argentina, la figura del espectáculo era recordada por sus papeles en obras como Mujeres Asesinas y Resistiré.

La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que mostró su dolor y envió las condolencias a sus familiares y amigos: “Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado, el actor Enrique Liporace, quien llevó adelante una extensa y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este momento”.

Continuando y enalteciendo la memoria del actor, la carta destacaba que el artista había nacido el 10 de junio de 1941 y que se había afiliado a la asociación en 1963. Entre sus trabajos teatrales se encuentran Más respeto que soy tu madre, Cremona, Knepp, Según pasan los años, Al vencedor, El pan de la locura, La opinión de Amy, La divina familia, entre otros.

Enrique Liporace junto a Antonio Gasalla, Esteban Pérez, Eliana González, Nazareno Móttola y Alberto Anchart

En cuanto a su desempeño cinematográfico, Liporace supo resaltar en títulos como Los guerrilleros, La sartén por el mango, Tiempo de revancha, La pulga en la oreja, Las esclavas, Los gatos, El acompañamiento, Martín (Hache), Un oso rojo, Chiche bombón, entre muchos otros.

Al mismo tiempo, en televisión, el actor participó de recordados ciclos como Los Roldán, Resistiré, La dueña, Historia de un clan, El marginal, Montecristo, Poliladron, Educando a Nina, El infiel, Rosa… de lejos, El pulpo negro, La pecosa, Mujeres asesinas y Educando a Nina. En su rica y extensa trayectoria Liporace también se desempeñó como guionista, dramaturgo y director teatral.

Durante sus últimos años de vida, el actor había tenido diferentes complicaciones de salud. El año pasado, después de una llamativa ausencia, Liporace había revelado que la vacuna del Covid le había quitado el 50% de la visión. En aquel entonces, tras un complicado momento de incertidumbre y angustia a nivel físico y emocional, el artista volvía a los escenarios para actuar en la comedia Divina familia, junto a Fabián Vena y Viviana Saccone. “Esta es mi vuelta al trabajo después de un tiempo que no estuvo tan bueno. Es una vuelta muy especial porque vengo de una enfermedad bastante seria por la culpa de unas vacunas pero me estoy reponiendo y es maravilloso volver a trabajar y reencontrarme con amigos y compañeros muy queridos. El público se va a entusiasmar mucho cuando vea el espectáculo”, contó el hombre en diálogo con el programa Detrás de escena, por AM 540.

Enrique Liporace actuando junto a Marcela Kloosterboer

En ese entonces, una mezcla de emociones por volver a actuar y por el estado de salud que atravesaba, Liporace detalló qué le había pasado y cómo había respondido su cuerpo ante el Covid: “Me cayó mal una vacuna del coronavirus, me mermó la vista y me paralizó un poco el cuerpo, que con el tiempo se fue solucionando. Lo de la visión es día a día y voy mejorando de a poco. No estoy con mi visión original sino con el 50 por ciento”.

Consultado por qué vacuna había sido la que causó su estado, el actor respondió: “Fue repentino: me dieron la vacuna y repentinamente tuve malestares que nunca había experimentado y eso me sorprendió. Acudí al médico de inmediato y me dijo que evidentemente algún ácido de la vacuna o algún líquido que el cuerpo desconoció por completo produjo todo este esquema de descomposición”.

Más allá dela angustia atravesada, Liporace reconocía que estaba saliendo adelante y que continuaba en contacto con los médicos: “Con el tiempo uno se va recuperando pero no deja de ser doloroso y costoso. De buenas a primeras mermó la visión y eso fue muy difícil”.