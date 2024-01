Con un emotivo texto, Axel anunció su separación tras 16 años de pareja con la madre de sus cuatro hijos

Axel (@axeloficial)

Hay noticias dolorosas que son difíciles de dar y que incluso, pueden llevar mucho tiempo procesarlas. Asi lo sintió Axel, el cantante, quien finalmente recurrió a las redes para anunciar su separación de Delfina Lauría, la mujer con la que comparte la vida desde hace 16 años y con quien formó una familia.

“Hoy, 23 de enero de 2024, con un nudo en la panza, porque siempre imaginé envejecer al lado de la persona que había elegido para formar una familia, quiero contarles que después de 16 años compartiendo camino de vida con una excelente persona y mujer como Delfi, habiendo tenido una relación sana, maravillosa, respetuosa; y el fruto más hermoso de esa relación que son Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio; hemos decidido comenzar una nueva etapa caminando por separado”, expresó el cantante en su cuenta de Instagram junto a dos postales familiares.

En un texto largo y emotivo, que pronto recibió el apoyo de sus seguidores, el músico amplió un poco cómo fue ese proceso hasta tomar la determinación final. “Por supuesto que duele, y si bien es una decisión que tomamos hace varios meses, recién hoy, después de hacer terapia individual y de pareja, de revisarnos y de mucho aprendizaje, me encuentro en condiciones anímicas para contárselos”, aseguró.

“Nuestros corazones estarán unidos toda la vida por nuestros hermosos hijos, que siempre serán nuestra prioridad; y buscaremos tener siempre un vínculo amoroso, respetuoso y pacífico”, sostuvo sobre cómo quedó la relación con Delfina y el futuro familiar.

El cantante de populares baladas como “Amo” y “Te voy a amar” y su familia se habían instalado desde hace años en la provincia de Córdoba, más específicamente en Traslasierra. “Decidimos hacer este cambio de vida e irnos para allá. No es fácil, porque estoy a dos horas y media del aeropuerto de Córdoba, pero nosotros ahí logramos tener un encuentro más sano y natural con nuestros hijos”, explicaba el músico por aquella época, mientras era coach de La Voz Argentina y conjugaba la vida laboral con la familiar y los permanentes viajes por las giras.

Sobre ese contacto con la naturaleza y el compromiso con el medioambiente, en una entrevista con Teleshow había contado cómo eran sus días alejados de las grandes ciudades: “Yo fui vegetariano durante casi 20 años y luego me hice vegano. Mis hijos nunca probaron la carne, el pollo, ni el pescado. No toman leche, salvo la que se hace con vegetales. Sí comen queso y huevos. En casa tenemos conciencia animal y de amor por la naturaleza. Una de las frases que les inculco es: `Mi placer no puede gobernarme y someter a otra vida para satisfacer mi paladar. Yo no soy quién para matar a un animal´. Además, todos los alimentos los compramos en dietéticas o almacenes naturales. Buscamos emplear alimentos en los que la huella de carbono sea la menor posible, y para eso hay que consumir productos locales. Es mejor tomar una cerveza artesanal que una que viene de México o Alemania”.

En esa decisión de vida familiar, también se habían mudado a una vivienda ecológica. “Mi casa utiliza energías alternativas y es muy ecológica: la calefacción es solar, recuperamos el agua de la lluvia, hacemos tratamientos de aguas grises con biodigestores, tenemos nuestra propia huerta orgánica, cultivamos árboles frutales y hacemos nuestro propio aceite de oliva y dulces”, explicaba en la misma entrevista.

Sobre la vida en contacto con la naturaleza, Axel contó que si bien al principio costó un poco luego su familia se sintió muy a gusto con la experiencia y hasta la elegían. “El primer año fue difícil: todos los meses veníamos para acá, extrañábamos los amigos, la familia. Pero ya el segundo año veníamos para una fecha especial y al tercero ya nos preguntábamos para qué venir. Fermín no soportaba los ruidos de las motos, los gritos de la gente, porque vivimos literalmente en medio de la montaña. Venimos si es sumamente necesario”.