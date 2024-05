El presidente de AC Hoteles desvela qué objeto roban más los clientes de las habitaciones: “Se llevan 80.000 al año”

AC Hotel en Lima, Miraflores.

Viajar es una aventura constante. Durante los días que dura la expedición, poder alojarse en un hotel es todo un lujo. Durante la estancia en el mismo, el viajero no tiene que preocuparse por nada, y más todavía si cuenta con un todo incluido. En los hoteles suele haber todo lo necesario para sentirse como en casa, con la ventaja de no tener que cocinar, ni planchar, ni hacer la cama. Las habitaciones están equipadas al mínimo detalle y, a la hora de irse, dejar atrás todos estos pequeños lujos, a veces, puede ser difícil. ¿Quién no se ha llevado unos bolígrafos, productos cosméticos o incluso alguna percha? Puede parecer inofensivo, pero la realidad es que prácticamente todos los huéspedes se quedan con un pequeño souvenir después de su estancia.

Recientemente, el empresario hotelero Antonio Catalán, presidente de la cadena AC Hotels, ha compartido una revelación sorprendente sobre los hábitos de los huéspedes en el pódcast de Nude Project. Catalán ha hablado sobre cuál es el objeto que más frecuentemente desaparece de las habitaciones de sus establecimientos. Y no, no se trata de jabones, perfumes o pasta de dientes, sino de toallas. Cada año, tan solo entre España e Italia, los clientes se llevan un total de, aproximadamente, 80.000 unidades, explica el empresario. Catalán, cuya cadena hotelera emplea a más de 3.500 personas y opera cerca de un centenar de hoteles a nivel mundial, comentó este fenómeno con un toque de ironía, señalando que, al llevar el logotipo del hotel, cada vez que los huéspedes usen estas toallas recordarán la marca.

Te puede interesar: Los 5 hoteles españoles que están entre los mejores del mundo, según la Guía Michelin

Además de abordar este curioso aspecto, el empresario hotelero también expresó su opinión sobre la plataforma de alquileres temporarios AirBNB, destacando la necesidad de una mayor regulación por parte de las autoridades. Catalán argumentó que, a pesar de entender el atractivo de este tipo de alojamiento para familias con niños pequeños, existe una preocupación significativa relacionada con la seguridad, sugiriendo que la facilidad para realizar reservas podría ser explotada con fines negativos. “Algo tiene que hacer el gobierno porque es todo ilegal, es dinero en B. Tú haces la reserva y mañana metes a siete terroristas dentro, a nivel de seguridad no hay color”, sentenciaba.

En el pódcast, además, Catalán ha tocado otros temas. Ha explicado la diferencia entre hoteles de cuatro y cinco estrellas, aunque “hoy día, nosotros ya no ponemos ni las estrellas. Lo más importante son las marcas”. Antiguamente sí que había unas normas que determinaban que un hotel lograse el pleno de estrellas, como, por ejemplo, contar con un mínimo de metros cuadrados en cada habitación aunque estás “fueran una horterada” o la obligación de tener una alfombra en la escalera.

AC Hotel by Marriott.

En su visita en Nude Project Podcast, el empresario hotelero también ha desvelado algunas de las estrellas más famosas que se han alojado en sus establecimientos. “Han pasado todos los del Real Madrid, políticos, expresidentes de gobiernos...”. “Beckham estuvo tres o cuatro meses viviendo aquí”, continúa explicando Catalán. “La mujer era insoportable. Llegaba a la piscina y decía ‘que me limpien la piscina de gente que me voy a bañar’”, ha explicado como anécdota.