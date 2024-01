Los mejores looks de Sol Pérez para el Debate de Gran Hermano 2023

Los mejores looks de Sol Pérez para Gran Hermano 2023

Gran Hermano volvió a posicionarse durante el 2022 y regresó a fines del 2023 con una nueva temporada que da que hablar y que lo mantiene líder en el prime time de la televisión argentina en el 2024. Cada programa, conducido por Santiago del Moro, tiene altos niveles de audiencia y las eliminaciones se viven con mucha intensidad. En medio de este contexto, una de las panelistas que más se destaca noche tras noche es Sol Pérez, la modelo e influencer que participa en los debates y analiza lo que ocurre dentro de la casa más famosa del país.

Aunque el motivo principal por el que llama la atención, más allá de sus aportes en sí a lo que sucede dentro de la casa, es porque suele ser tendencia en las redes sociales por los diferentes looks que elige para cada emisión. Sol, junto a su equipo de trabajo, eligen outfits muy llamativos y diferentes cada noche llevando estilos, texturas, tendencias y confecciones sumamente originales las cuales combina a la perfección con peinados súper llamativos o pelucas de colores, cualquier opción es válida a la hora de sorprender a los televidentes.

En diálogo con Teleshow, Sol reveló cómo empezó a diseñar sus outfits y por qué apostó a hacer looks arriesgados y diferentes. “Yo trabajo con Alan Elizalde y con Camilo Durán. Alan me maquilla, Camilo me peina, pero más allá de eso, ellos se encargan de seleccionar qué es lo que va para cada día. Nosotros tenemos ya todos los looks en el canal y a lo que hacemos le decimos ´abrir valija´. Nos fijamos qué es lo que queremos para todos los días de esa semana y vamos programando”, afirmó.

“Tenemos un chat en grupo que se llama GH Looks y ahí vamos tirando ideas y cosas que podemos hacer. En el programa es mucho de la cintura para arriba, entonces como que hacemos hincapié en eso. en el maquillaje en el peinado, vemos con qué ropa acompañarlo. Todo empezó porque el año pasado cuando arrancaba Gran Hermano el primer look estuvo hermoso, pero fue re tranquilo, podría tranquilamente ser un look que yo usé para, no sé, Cortá por Lozano. O sea que no iba más por el lado del show, sino como yo realmente me visto en mi vida”, recordó la influencer.

Por su parte, Sol reveló la idea que se le ocurrió a su equipo: “El segundo programa los chicos me preguntaron si yo me animaba a ponerme no me acuerdo si una peluca o hacer el pelo más largo. Yo les dije que sí, que me animaba y ahí pegó como re bien en la gente. A veces me mandan por mis redes para preguntarme qué me voy a poner a la noche, está bueno”.

Uno por uno, estos son los 8 primeros looks que usó para el Debate de Gran Hermano

Para el primer programa de esta nueva edición de Gran Hermano, la influencer optó por un look súper arriesgado y ochentoso. Con una peluca simulando pelo corto y negro combinado con gafas, guantes acharolados y un look total black, Sol volvió a ocupar su silla con mucha personalidad (Fotos: Telefe)

En 2023, estuvo muy de moda la película Barbie que se estrenó en todos los cines a nivel mundial y fue furor a nivel tendencia en moda, beauty, ya que los colores típicos del film se hicieron súper virales. Es por eso que Pérez optó por un outfit rosa repleto de brillos, y también lo lució con una peluca acorde para la ocasión junto con el makeup y los accesorios

Otro de los outfits más llamativos de la panelista fue este vestido verde largo hasta los pies con escote y espalda al descubierto. Para combinarlo lució su color de cabello natural, aprovechó el bronceado y le sumó unas extensiones para darle un estilo veraniego y muy sensual

Otro estilo que está muy en tendencia es el denim intervenido. Para este look la panelista lució un vestido verde de jean que simula ser de dos piezas el cual combinó con bucaneras blancas y le agregó un peinado sumamente original: trenzas en toda su cabellera junto con un choker blanco

Acorde con la época festiva, Sol eligió un look muy navideño representando el outfit en los colores y junto con el peinado y el makeup muchos de sus fanáticos creyeron que estaba inspirado en Mariah Carey, la reconocida cantante y compositora estadounidense

Para este look Sol y su equipo de estilismo apostaron en una inspo muy africana por la estampa del vestido, la peluca que lució con esas ondas y el accesorio en la nariz, un aro muy representativo de esa cultura. Los colores tierra también hicieron de este outfit un 10/10 en cuanto a lo que buscaron comunicar

Representando un estilo urbano, lució un conjunto de dos piezas en total denim que también hace juego con el pañuelo en su cabeza y lo acompañó con trenzas súper largas rubias junto con un makeup en los mismos tonos. En cada look la panelista apuesta a todo y muestra diferentes estilos, texturas y diseños