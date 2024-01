Celeste Muriega, a solas: “Con Christian todavía seguimos de luna de miel”

Celeste Muriega disfruta de su presente en Carlos Paz junto a su marido (Mario Sar)

El 2023 fue un año de muchos cambios para Celeste Muriega. Por un lado, a mediados de mayo falleció su papá, Alberto, con quien tenía una relación muy cercana y amorosa. Tras la pérdida, también vinieron grandes satisfacciones profesionales y personales. En diciembre formalizó su unión con Christian Sancho, tras dos años de relación. Desde Carlos Paz, donde forma parte de la obra teatral Bien Argentino, en el Espacio Mónaco, junto a su esposo y un gran elenco, la bailarina habló con Teleshow y dio detalles de sus proyectos.

—¿Qué expectativas tenés con esta nueva temporada de verano?

—La temporada en Carlos Paz viene súper, hemos visto que está empezando a llegar la gente en estos últimos días, así que estamos muy contentos también por eso. Sentimos que Bien Argentino es muy elegida por el público, y la verdad es que esto se ve reflejado en el aplauso de la gente, en las emociones, y en todo lo que transmite el espectáculo que es hermoso y sobre todo cuando uno ve a todos saliendo con una sonrisa en su cara. Por otra parte, yo me siento casi local acá porque hace muchísimo tiempo que elijo la Villa. Si bien hay temporadas donde me ha tocado en Calle Corrientes, en Buenos Aires y en Mar del Plata, la mayoría de las temporadas las estoy haciendo en Carlos Paz, justamente por el recibimiento de la gente, por la calidez del público y por los proyectos lindos que hay en la Villa que me demandan venir.

Celeste Muriega disfruta de la temporada teatral en Carlos Paz junto a su esposo

—¿Se trata de un espectáculo del que ya habías participado con anterioridad?

—Sí, es una obra que amo. Desde el 2018 cuando arranqué, en aquellos momentos nos ganamos el premio Carlos de Oro y hoy nos toca nuevamente con esta pieza teatral evolucionada, totalmente renovada. Es un espectáculo que habla de nuestras raíces, que reflota un poco la cultura que quizás la tenemos un poquito olvidada. Es una puesta para toda la familia, donde pasás por todas las emociones. Con la dirección de Ángel Carabajal que exprime cada cosita de cada uno de nosotros. En este caso van a encontrar una versión totalmente distinta, en mi caso, que soy bailarina, también tengo la oportunidad de cantar. Y eso lo tomo como un desafío personal para que la gente me pueda ver desde otro lugar también.

—¿Cómo es trabajar con tu marido? ¿Hay roces después de pasar todo el día juntos?

—Trabajar con mi pareja, hoy en día con mi marido, es hermoso. Nos elegimos todos los días y cuando tenemos tiempo libre tratamos de estar juntos porque lo pasamos bien. Porque además de ser mi pareja, mi marido y mi familia, también es un gran amigo y un gran compañero Y sentimos que nos potenciamos juntos y tratamos siempre de hacer lucir al otro. Gracias a Dios no hay roces, no hay nada de todo eso. De hecho, nos conocimos trabajando, y hoy nos une el escenario de vuelta. Valoro muchísimo que los productores nos piensen juntos, sobre todo a la hora de hacer un trabajo como éste, con esta magnitud.

—Además del teatro, ¿tienen otros proyectos juntos?

—Este año tuvimos la oportunidad de hacer un programa vía streaming como conductores y la verdad es que también fue una experiencia súper linda porque no hay nada mejor que trabajar con una persona con la cual tenés confianza y podés hablar libremente, y de eso se trata el streaming, así que aprendimos mucho de eso. Por otro lado, la vida nos dio un reality hermoso con nuestra boda, donde también tuvimos la oportunidad de mostrar la vida, el día a día, cómo fue el armado de nuestro casamiento. Todavía no tiene fecha, se va a transmitir por Canal 13.

—¿Volvieron de luna de miel y tuvieron que comenzar la temporada de verano?

—Sí, no bien aterrizamos desde Punta Cana a donde pasamos la luna de miel, nos vinimos para Carlos Paz sin escala, con las mismas valijas porque teníamos que afrontar este nuevo proyecto. Así que seguimos de luna de miel. Y ahora estamos acá en la villa haciendo una prolongación de lo que fue la luna de miel y estamos disfrutando mucho de la sierra.

Celeste Muriega continúa su luna de miel con Christian Sancho aun trabajando en la temporada teatral de Carlos Paz

—¿Qué te enamoró de Christian?

—De él aprendo todos los días. Desde la experiencia que tiene, la paciencia, el haber vivido tanto. Yo lo escucho mucho, y la verdad es que me encanta cómo me transmite toda su sabiduría. También por una cuestión de vivencias, de edad. Entonces, la verdad es que a mí me encanta, porque me siento muy acompañada de la mano de una persona que realmente quiere lo mejor para mí. Él me da muchos tips y consejos a la hora de actuar. Uno se va nutriendo del otro constantemente y nos vamos ayudando siempre de nuestra sabiduría, de lo que fuimos adquiriendo a través del tiempo.

—¿Cómo es la convivencia?

—Christian me ayuda un montón a ser más prolija, a tener una vida más ordenada. Creo que una pareja, una relación, una familia te ordena desde ese lugar y ahora tengo agenda y todo. En ese sentido me potencia muchísimo.

—¿Qué proyectos tenés en lo inmediato?

—Proyectos hay un montón, uno de ellos es el reality que está por salir en breve, lo grabamos durante todo el año pasado, así que estamos muy contentos con eso, muy entusiasmados. Estamos con la temporada en Carlos Paz con proyección para una gira de verano. Sigo con Playboy Celebrity, que son seis capítulos donde muestro un poco de mi arte y la liberación del cuerpo. También estoy muy feliz de haber participado en la película Las pulsiones de Yamyla, con actores como Roly Serrano, el Vasquito (Carlos Belloso), Fabián Vena, Esmeralda Mitre, entre otros. La actuación es algo que me fascina. Dentro de poco se va a estrenar la serie de Cris Miró, donde también interpreto a un personaje. Van a ver a una Muriega totalmente distinta.

Celeste Muriega confiesa que ama trabajar en Carlos Paz porque además del afecto del público, allí comenzó su relación con Christian Sancho (Mario Sar)

—¿Cómo te ves en cinco años?

—Me imagino ya con mi familia y obviamente siempre trabajando de lo que me gusta y siendo feliz. Teníamos muchas ganas de formar una familia y ya la tenemos, y obviamente el paso que sigue sería tener un hijo pero lo dejamos para más adelante. Hoy no tenemos ese proyecto como muy inmediato, lo pensamos más a futuro.

—¿Cómo fue el momento en el empezaron a salir?

—Cuando nos conocimos estaba todo más que bien pero éramos los dos muy lentejas, no nos animábamos a dar el primer paso. Si bien compartíamos el día a día en la obra de teatro no nos cruzábamos tanto y nos daba como cosita el hecho de dar ese paso que nos faltaba. Pero bueno, Christian se animó a invitarme a tomar un helado el día del estreno y a partir de ahí empezamos a charlar un montón. Fue un proceso bastante largo, un mes de charlas, intercambio de teléfono, mensajitos, salidas con el elenco y después todo desembocó en un viaje a Carlos Paz, donde yo tenía que hacer una presentación y Christian tenía que venir por un asunto de él, entonces vinimos juntos y la prensa se empezó a dar cuenta. Así, medio obligados, tuvimos que empezar a decir lo que nos pasaba. Todo arrancó acá en Carlos Paz hace dos años atrás.

Christian Sancho y Celeste Muriega, comprometidos en las playas del Caribe mexicano, el pasado mes de febrero junto a Revista CARAS.

—¿Qué es lo que más te gusta de Christian?

—A mí lo que me encanta de él es su buena energía, siempre está contento, es súper caballero, es atento, está en todos los detalles y no los descuida con el tiempo, que generalmente es lo que suele suceder en las relacione. Al contrario, él siempre está atento a eso y no deja que el paso del tiempo desgaste las cosas. Así hace que la relación sea mágica siempre.

La nueva faceta de Celeste Muriega como cantante en el espectáculo teatral Bien Argentino, en Carlos Paz (Mario Sar)

—El año pasado tuviste que afrontar la muerte de tu papá

—Fue un año muy particular, yo siempre digo que las pérdidas de los familiares y sobre todo la de mi papá, con el afecto que yo le tenía y le tengo, es muy duro, y no se supera nunca, hay que aprender a convivir con el dolor de la ausencia. Siempre trato de recordarlo con una sonrisa y de enaltecer su nombre como a él le hubiese gustado y siempre recordarlo con alegría. Y también llegó mi sobrino Roma, que apareció para alegrar a toda la familia, para darnos felicidad, así que es el alma de los Muriega.