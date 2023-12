Lola Latorre sufrió un robo durante sus vacaciones en José Ignacio: “Estoy desesperada”

Yanina Latorre denunció el robo a su hija en José Ignacio

Lola Latorre sufrió un robo en la propiedad que comparte con su novio en la zona de La Juanita, en San Ignacio. La influencer llegó a la Punta del Este antes de las fiestas de Año Nuevo y todo era tranquilidad junto a Felipe Ossana, su familia y sus amigos, disfrutando de las playas hasta el anochecer y realizando algunas salidas nocturnas. Sin embargo, en las últimas horas unos ladrones ingresaron a la vivienda y le sustrajeron elementos de valor, entre ellos, una computadora en la que tiene todo el material de su carrera.

Te puede interesar: Risas y mates en la playa hasta el atardecer: los días de Lola Latorre y su novio en Punta del Este

La noticia la dio a conocer su madre, Yanina, que por estos días se encuentra junto a su esposo Diego en Miami. “Estoy con un llamadito a la solidaridad, yo estoy lejos, pero Lolita está de vacaciones en Punta del Este con Felipe su novio, la familia del novio. Están en José Ignacio, en una casa y les entraron a robar”, contó la panelista, que agregó que su hija le había pedido que no lo hiciera público, pero que ella había elegido hacerlo: “Creo que es mejor: para que se cuiden, para agradecer a la gente que está ayudando y para que ver si lo que lo hicieron se arrepienten”, enumeró.

Yanina Latorre contó que el abogado Fernando Burlando interviene en el robo a la casa donde veranea su hija

En su relato, Yanina les aconsejó a los veraneantes tener cuidado por una serie de hechos de inseguridad en la zona. “Les entraron a robar por la ventana, se llevaron la computadora de Lola, todo su laburo y lo que hace en la facultad. En esa computadora esta toda su carrera”, lamentó. Además, destacó el trabajo de la policía en la búsqueda de los objetos sustraídos y pidió por el arrepentimiento de los ladrones. “Le quedan muy pocas materias para recibirse de abogada y todo estaba ahí. Si vos sos el que se la robaste, estás a tiempo de arrepentirte y devolverle las cosas”.

Además de esta herramienta de estudio, la panelista lamentó otros efectos personales que fueron sustraídos a su hija. “Es horrible trabajar todo el año, esforzarse para irse de vacaciones y pasar este momento de mierda”, expresó. Y le dejó un mensaje a la futura abogada: “Lolita de mi corazón, no te preocupes. Lo material se recupera, lástima que haya gente que arruine las vacaciones”. Y en el mismo sentido, reveló el diálogo que mantuvo con la joven. “¡Qué fin de año del orto! Que me llame mi hija llorando desesperada que se quiera volver. Y yo estoy amargadísima, porque estoy lejísimos. Ella me pide perdón a mí como si hubiera hecho algo. Y a mí me da pena por todo el esfuerzo que hizo hasta llegar hasta aca”, señaló.

Lola Latorre en la playa de Punta del Este, días antes de sufrir el robo (RS Fotos)

Horas después, la panelista grabó otras historias, donde contó que el abogado Fernando Burlando había tomado cartas en el asunto. “Se está ocupando de todo en Punta del Este. Parece que es el sexto robo en la zona de José Ignacio, aprovechan cuando la gente sale a comer y entran en las casas”, informó.

La policía se está ocupando y el fiscal también. Estamos tratando que hagan allanamientos y encuentren a estos ladrones. Están laburando a full y vamos a ver si la gente de José Ignacio ayuda a Lola y a los que fueron asaltados y que esto deje de pasar. A ver si ponen cámaras, más policías. Los argentinos van a Uruguay en el verano, está buenísimo para ustedes, pero también está buenísimo que no pasen estas cosas”, cerró.

Los mensajes de Lola Latorre tras el robo

Una vez que el hecho tomó estado público, Lola se sumó al reclamo de su madre en las redes. Allí enumeró lo que le habían robado, poniendo especial énfasis en la computadora. “Entraron por la ventana y agarraron un bolso con todas mis cosas. Se llevaron mi computadora con absolutamente toda mi carrera en la facultad. Ya hubo seis robos, tengan mucho cuidado que hay mucho hdp dando vueltas”, escribió en sus historias de Instagram, y agregó: “Acá están todas las calles sin luz y los patrulleros no recorren la zona”.