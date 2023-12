Emilia Mernes, muy emocionada por la respuesta del público: “Me inspiré en las mujeres para hacer este álbum”

Jesica Cirio entrevistó a Emilia Mernes en "La Peña De Morfi" por Telefe

Pasan los días y Emilia Mernes no da crédito a lo que está pasando con su carrera. Reconoce que es “una locura realmente todo lo que está viviendo. Estoy procesando toda la información, digiriendo todo esto, porque están pasando muchas cosas hermosas y estoy agradecida con todo mi público”. En diálogo con Jesica Cirio para La Peña de Morfi, la entrerriana de Nogoyá habló de los 10 sold outs en el Movistar Arena, del camino recorrido hasta aquí y de las colaboraciones con dos de las grandes figuras de la canción latina. Un resumen de una carrera de sueños cumplidos, que empezó de pequeña como vocalista del grupo de cumbia pop Rombai y hoy tiene el futuro a sus pies.

—¿ Sos una de las cinco artistas más escuchadas del mundo?

—Es una locura, pero bueno, eso es gracias a la gente. Y gracias también a todo el trabajo que hay detrás con mucho sacrificio. Desde que comenzó el año, la tuve muy clara con lo que quería hacer, lo que quería mostrar, lo que quería transmitir y todo acompañada de un equipo increíble. Así que estoy muy contenta”

—¡El álbum es una bomba total! Me encanta cada canción y las colaboraciones. ¿Las elegís vos?

—Sí, ciento por ciento soy yo. Por ejemplo, cuando voy al estudio pensaba quién sería ideal para esta canción, “Punto MP3″. En éste caso yo quería que sean todas mujeres porque me inspiré en mujeres para hacer este álbum, Así que bueno, en el caso de Tini o de Nathy yo pude ir al estudio con ellas y juntamos nuestro arte, cada una con su personalidad, su manera de componer y trabajar. Fue un encuentro increíble, con cada una fue una experiencia muy distinta y estoy muy contenta.

Emilia Mernes anticipó su nuevo álbum con un apasionado beso con Tini Stoessel (Captura video)

—¿Y cómo lo viviste? ¡Porque el videoclip se vio una bomba, unas Diosas!

—Fue hermoso. Nos juntamos en España con Tini, estábamos tan a full las dos que no nos cuadraban las agendas hasta que este verano la pudimos hacer. Ella es un amor, la verdad. Conectamos al toque con la idea de lo que queríamos contar en esta canción y en el video aún más. Tuvimos un par de reuniones, es una artista muy comprometida con todo y muy responsable también. Fue hermoso y también hermoso como lo recibió la gente. Dentro de muy poquito con Nathy Peluso se viene “Jet set” ella es una loca hermosa, también compartir con ella el trabajo fue muy divertido. Y la canción fue un proceso largo, la verdad pasó por varias etapas, fue una de las más difíciles también para mí.

—Una de las canciones más hermosas es “Guerrero” que se la dedicaste a tu papá y te ve entrando en una casa...

—Esa fue otra de las de las canciones más difíciles que me tocó hacer. Yo me acuerdo que la estaba haciendo y no podía grabar, grababa llorando, tenía que cortar para respirar. La verdad que fue un proceso difícil porque tuve que contar en esta canción con todos los miedos que sentí cuando mi papá se enfermó. Es una canción que abraza a un montón de personas que están pasando por una situación similar con algún familiar o con ellos mismos. Estas letras siempre sirven para sanar un poquito. Es un regalo que les quería hacer también. Y a todos les digo atención porque pueden venir nuevas presentaciones.