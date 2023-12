Ricky Sarkany contó la historia detrás de la canción que lo unió con su hija Sofía hasta el final: “Tuvo una vida maravillosa”

La emoción de Fernando Dente al escuchar hablar a Ricky Sarkany sobre la vida y la muerte (Video: "Noche al Dente", América)

Ricky Sarkany y Fernando Dente protagonizaron un emotivo momento en vivo cuando el reconocido diseñador de zapatos recordó a su hija Sofía, quien murió el 29 de marzo del 2021 a los 31 años a causa de un cáncer de cuello de útero.

Todo sucedió mientras el invitado de Noche al Dente elegía sus temas preferidos para que sonaran durante distintos segmentos del ciclo de América. El conductor, visiblemente compenetrado con cada una de las explicaciones de Sarkany, lo interrumpió para hacerle una salvedad: “Ricky, yo te voy a decir algo...”, comenzó Dente y continuó: “Es un programa que me cuesta mucho hacer. Me emociona mucho escucharte hablar de cualquier cosa. Hoy te estudiaba y lloraba en mi casa mientras veía y leía tus entrevistas. Tenés algo, como un ángel, una luz, podes estar contándome la historia de esta copa que a mí me conmueve -se sinceró el animador-. Y no quiero dar muchas vueltas alrededor, más allá de lo que pasó con tu hija Sofi. Yo te escucho y algo me resuena”.

De inmediato, y también conmovido, Ricky Sarkany resumió su historia de vida: que sus padres, de orígen judío, escaparon de distintos campos de concentración y que luego de la guerra “y de salvarse fortuitamente” se encontraron y formaron su familia: él nació en 1960. “Conocí a Graciela (su esposa), me casé, quisimos tener hijos, era imposible, tratábamos y nada. Empezamos a ver médicos y nos dijeron que no podíamos. Fuimos a ver a una eminencia y nos dijo que no íbamos a tener hijos de forma natural. A los dos meses, Graciela quedó embarazada de Sofía, a los dos años nació Josefina, a los ocho, Clara, y después Violeta”, recordó con alegría.

“Son esas cosas que uno dice, empieza a notar ‘¿por qué me pasan las cosas malas que no me deberían pasar?’, pero no se cuestiona por qué le pasan todas las cosas buenas que a uno le pasan...”, reflexionó Sarkany y mencionó a su hija Sofía. “Yo me debo cuestionar millones de cosas, pero tuve el privilegio de vivir veintipico de años con ella y de disfrutarla como la disfrutamos. Ella tuvo una vida maravillosa”.

“Y hablamos de transformar... Nosotros transformamos un pedazo de tela en un zapato, y vos transformas una hora de programa en algo donde la gente se queda frente al televisor viendo tu brillo interior”, le remarcó el invitado al conductor al mismo tiempo que se interrumpió cuando vio en la pantalla una foto en la que posó junto a su hija: “Esa sonrisa hermosa que tiene”.

Ricky Sarkany junto a su hija Sofía

Luego, compartió algunas de sus vivencias: “Una es transformar el dolor más grande y más profundo que uno puede tener, en el recuerdo más hermoso; transformar una lágrima en una sonrisa. Nosotros si algo tenemos es sonreír, y sonreír es lo más barato que hay en el mundo, porque no es que uno se siente mejor cuando sonríe, la otra persona se siente mejor cuando te ve sonriendo. Es distinto a si te ve enojado, preocupado. Algo que nos caracteriza siempre es sonreír, esa sonrisa maravillosa”, volvió a destacar sobre su hija.

Fernando Dente no pudo contener su emoción, y luego de expresársela a su invitado, Ricky contó que aprendió mucho de Sofía, quien “en los peores momentos” llamaba a los amigos de su padre para que lo acompañasen, que no lo dejaran caer. “La llevábamos a hacer unos estudios y nos decía ‘no vayas a llorar, papi’”, contó.

“Aunque no nos guste hablar de esto, la muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Para mucha gente es causa de angustia, para otros es el motor que nos hace cada día disfrutar de una manera distinta”, continuó el empresario.

“Hay dos maneras de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo fuera un milagro. Es solamente el momento en que amanezca para que uno pueda hacer algo, y que ese día que nos toque irnos nos hayamos ido sabiendo que hicimos algo para dejar un mundo mejor, ya es maravilloso”, consideró.

Ricky Sarkany se conmovió al recordar la muerte de su hija (Video: "Noche al Dente", América)

Minutos más tarde, el conductor y su invitado se sentaron en el banquito de los sueños y comenzó a sonar la canción “Forever young”. Entonces, Sarkany explicó por qué había elegido esa pieza para dicho momento especial. “Es el tema que más le gustaba a Sofía, es el tema con el que se despidió de este plano”, agregó sobre aquel día de la Florida, en Estados Unidos, donde estaba internada.

Y recordó que sus otras tres hijas -Josefina, Clara y Violeta- estuvieron presentes al momento en que Sofía partió y que cuando se encontraron con él -que no había estado dentro de la habitación- le dijeron “fue hermoso”.

“Yo no encontraba qué había hermoso -se sinceró-. Cuando le pusieron el tema y le hablaban, la acariciaban, el pulso le iba bajando y entró la enfermera y dijo ‘no sé qué están haciendo pero el pulso se normalizó'. También se le cayó una lágrima, ella estaba intubada. Entonces, uno empieza a pensar ciertas cosas. Y con este tema, que es el que más le gustaba, la abrazaban. La verdad es que no sé si puedo repetir ‘fue hermoso’, pero el día que me pase no quiero que nadie esté triste, yo quiero que todo el mundo esté feliz porque yo fui feliz con todas las cosas que me pasaron. Yo se lo dije a algunas personas especiales: tuve una vida maravillosa, fue muy doloroso lo que pasó, yo te aseguro que Sofía fue inmensamente feliz”.

Por su parte, contó que en su último festejo de cumpleaños, su hija reunió a sus seres queridos y leyó unas palabras que había escrito. “La vida me dio mucho más de lo que me sacó”, le dijo a los suyos quien trabajaba con su padre en la reconocida empresa. “Ella sabía perfectamente todo, nosotros no queríamos aceptar esa realidad”, se sinceró su padre.

“(Sofía) se fue con ese tema que a ella tanto le gustaba”, repitió el empresario sobre “Forever Young”. “Y yo lamento no poder abrazarla y darle besos en el cachete, decirle cosas al oído, tener los consejos que me daba. Ella se fue millonaria de momentos, de enseñanzas. Esto, para mí, es como si fuera un homenaje”, agradeció Ricky Sarkany por el emotivo momento que vivió el miércoles por la noche durante el programa de Fernando Dente, quien finalizó aquel encuentro reversionando la canción y haciendo emocionar a su invitado.