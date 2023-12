La emoción de Marina Calabró después de su cumpleaños: el regalo significativo de Iliana y Coca y el gesto que la conmovió

El emotivo reencuentro de Marina e Iliana Calabró

El miércoles por la tarde Marina Calabró celebró su cumpleaños junto a Ana Rosenfeld en el departamento de la abogada, en la exclusiva Torre Le Parc del barrio de Palermo. Allí, hubo varias invitadas con quienes compartieron un té en el que celebraron el nuevo aniversario de las agasajadas, y quienes fueron testigos de un emotivo reencuentro: el de la periodista con su hermana Iliana, y su madre Aída Elena Picardi, más conocida como Coca Calabró.

Es que días atrás, Iliana Calabró había llorado en televisión al hablar de la relación distante que tenía por ese entonces con su hermana, a quien le reclamó a través de la pantalla que estaba muy ocupada con sus compromisos laborales y que no disponía del tiempo que a ella le gustaría para poder disfrutar de la familia, en particular de su madre.

“Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera... “, se sinceró la actriz el fin de semana pasado en PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. “Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, agregó luego entre lágrimas la artista que se explayó sobre su vínculo con la periodista que este 13 de diciembre cumplió 50 años: “Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par”.

"Amor incondicional", así describieron las presentes y testigos del reencuentro de Marina con Iliana Calabró

Marina, por su parte, buscó ser un poco más cauta y mantener un bajo perfil a la hora de exponer la relación familiar y se negó a hacer declaraciones públicas. Al fin y al cabo, además, sabía que vería a su hermana y a su madre en las próximas horas en el festejo conjunto que realizó junto a Ana Rosenfeld.

Y con la abogada también como testigo, Iliana y Coca dijeron presentes en la divertida celebración y tuvieron un emotivo gesto que conmovió a Marina con respecto a su regalo y que no está enfocado a lo material: la actriz y su madre le regalaron a su hermana e hija respectivamente, dos anillos que se pueden usar por separado, pero también juntos. “Es un anillo talismán”, definió al respecto la periodista en diálogo con Teleshow.

El regalo que recibió Marina Calabró por parte de Iliana y Coca (Captura de TV: "Socios del Espectáculo", El Trece)

“Todos los regalos me encantaron”, destacó la columnista de Lanata Sin Filtro, el ciclo radial que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre y volvió a hacer referencia a la importancia que cada una de sus invitadas le dio al presente. Allí estuvieron la conductora Teresa Calandra, la bailarina Laura Fidalgo, la conductora Evelyn Scheidl, la periodista Nancy Duré, la expareja de Diego Maradona Rocío Oliva, entre otras.

Débora Plager, por ejemplo, le llevó una cartera portacelular que también tiene bolsillo para guardar otros accesorios como dinero, llaves o anteojos. Lo hizo luego de compartir una charla con su amiga, quien había expresado sus deseos de adquirir aquel artículo para “cuando una sale a pasear o se va de viaje y no necesita llevar demasiado”. “Me pareció muy hermoso que fuera un regalo pensado y que saliera de nuestras charlas”, consideró Calabró al respecto.

“Todos los regalos fueron lindos”, repitió la periodista y volvió a recalcar: “Sobre todo, regalos pensados, no random (al azar)”. Y contó que su hija Mía -de 14 años, fruto de su relación anterior con Martín Virasoro- le obsequió indumentaria que habían visto juntas durante una tarde de shopping y que había separado pero que finalmente no había comprado. “Todos divinos -continuó- Tuve mucha suerte porque me hicieron regalos muy pensados y muy yo”, agradeció Marina Calabró, feliz de haber podido disfrutar del festejo y emocionada por cada uno de los gestos de sus invitadas.

Ana Rosenfeld, por su parte, también contó a Teleshow que recibió “de todo”, entre lo que incluyó flores, bombones, indumentaria, calzado y pulseras. “Todo hermoso”, destacó la abogada, feliz.

Coca Calabró junto a sus dos hijas, Iliana y Marina; y Ana Rosenfeld (RS Fotos)

Ya totalmente reconciliadas, y por si quedaba alguna duda de que el cortocircuito entre las hermanas se trató de eso, Iliana se mostró arrepentida por haber expuesto la situación familiar. “Ni yo entiendo qué me pasó y cómo fue que me dio esa necesidad de hacer catarsis y terminé angustiada.... Seguramente, ese no era el lugar ni el momento, pero pasó. Eso estaba en mí, y salió”, dijo frente a las cámaras de LAM.

Y con la voz entrecortada, visiblemente conmovida, homenajeó a su padre, el recordado Juan Carlos Calabró, al repetir una frase que el artista solía utilizar: “El corazón tiene razones que la razón no entiende”.

“Sé que nos queremos mucho y cuando hay mucho amor... en algún momento se va a dar un acercamiento. Ya dije lo que me pasaba. Seguramente no era el momento ni el lugar”, agregó Iliana Calabró sobre Marina, con quien en las últimas horas festejó su reencuentro en el marco de su cumpleaños número 50.