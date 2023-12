Besos, abrazos y mucha emoción: los detalles del reencuentro entre Marina e Iliana Calabró

El Encuentro Entre Marina E Iliana Calabró

Tras varios días de tensión, Marina e Iliana Calabró volvieron a reencontrarse y despejaron todas las dudas sobre el estado de su relación. Entre abrazos, besos y mucha emoción, las hermanas aprovecharon la fiesta de cumpleaños de la periodista, junto con la de Ana Rosenfeld, y pusieron sobre la mesa el amor y el cariño que se tienen.

Visiblemente emocionada, por la situación vivida y por un año complejo, Marina se veía rodeada por sus seres queridos. Frente a una gran torta de chocolate, con el número 50, se preparó para soplar la vela. “Coca e Iliana acá. Que lindo este encuentro, no estábamos desencontradas pero es un un reencuentro después de una semana difícil, gracias por ela guante a todas que son lo más y especialmente a Ana con su corazón generoso y no poder con su genio de componer, de acercar las partes, amigar, que reine el amor y la paz”, dijo la columnista de radio mientras tomaba la mano de su madre y de su hermana.

Marina Calabró Habló Del Desencuentro Con Su Hermana

La tarde siguió en un clima distendido y de mucha alegría. Prueba de esto fue el baile que protagonizaron Coca junto a sus hijas. Con la madre en el medio, tomando de la mano a cada una de sus niñas, todas se movían y cantaban al ritmo de ‘Si no supiste amar’, de Luis Miguel.

La gran organizadora de este encuentro fue Ana Rosenfeld, quien en diálogo con Teleshow, contó cómo se sentía por el encuentro de las Calabró: “Me siento muy feliz que el cumple de Marina y el mío hayan sido el momento para que las dos se abracen y se besen y se digan lo que se quieren, estoy emocionada, y Coca por supuesto en el medio”.

La foto final del encuentre entre Marina e Iliana (RS Fotos)

Tras la fiesta, la menor de las Calabró dio detalles de la situación con su hermana y aclaró que volverán a hablar al respecto. “Charla pendiente sí. Nos juntaremos a charlar y todo lo que ella tenga para decirme será escuchada y alojada, fue hermoso verla, no es que no la veía, porque parece que no la veía hace 6 meses, yo la veo siempre, pero verla después de lo que pasó el sábado fue re lindo. Ella me dijo ‘te amo profundamente’ y yo la insulté pero con cariño, ‘yo también te amo pelotuda’. Y Coca que también lo disfrutó y gracias a Ana que fue testigo y artífice del reencuentro”, dijo en diálogo con el programa A la Tarde.

Por su parte, la abogada tomó la palabra y habló sobre cómo vivió los días previos a la fiesta: “Primero fue maravilloso planearlo, porque en definitiva hace dos semanas que vengo pensando el cumpleaños y nunca me imaginé que el día sábado podía pasar lo que pasó, con lo cual se me caía la sorpresa para los 50 de Marina, estaba previsto que venía Coca e Iliana, y por supuesto que a partir del sábado empecé a temblar un poco, dije ‘wow toda la sorpresa que había planeado podía llegar a truncarse’. Por suerte Ana trajo a Coca y créanme que presencié el momento más maravilloso del último tiempo que es el abrazo que se dieron Coca, Marina e Iliana. Feliz, y las palabras de Iliana a Marina y Marina a Iliana increíbles”.

Ana Rosenfeld también celebro su cumpleaños (RS Fotos)

Unos minutos después se sumó la actriz junto con su madre. Y mientras abrazaba a su hermana habló del tema: “No fue pelea, fue desencuentro. La reacción está bien, es natural, lo que a mi me hubiera pasado también. Cuando hay amor en una familia, ella sabe lo que yo la quiero y sé lo que ella me quiere, sabía que en algún momento se iba a dar. Esto es un boomerang de amor que queremos que siga fluyendo como siempre fluyó”.

Marina Habló En Medio De Su Fiesta

El cierre de la situación lo hizo Coca, quien se mostró absolutamente contenta por ver felices a sus hijas: “Contenta porque están juntas y se quieren mis hijas queridas”.