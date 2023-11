Sarah Lenore lanzó el nuevo videoclip “Crazy” y se prepara para dar un show en marzo

Sarah Lenore - CRAZY - Official Video

Sarah Lenore es una cantante y actriz que nació en los Estados Unidos y reside en Miami. Sin embargo, tiene un vínculo cercano con la Argentina por diversos motivos. Además de estar casada con el productor argentino José Luis Pagan, ha protagonizado la serie Melody, que se emitió por Prime Video y luego por América.

Ahora la artista, conocida como la ArgenGringa en Tik Tok, lanzó el videoclip de “Crazy”, su primer single como solista en el género pop urbano, de la mano de Warner Music Latina (Miami). En la canción, que es mayormente en español con acentos de spanglish, Sarah relata una fantasía que nace de un encuentro casual.

En la actualidad, la intérprete se encuentra preparando un repertorio de canciones para dar un concierto en nuestro país en marzo de 2024. Además está trabajando en un nuevo proyecto de ficción para televisión junto a su pareja, José Luis Pagán.

Sarah Lenore

“El 2024 será un año clave en vida, y tengo muchas ganas de pasar más tiempo en Argentina, mi segunda casa. Siento que es un país con un potencial increíble. Ojalá que la situación mejore y la gente pueda salir adelante”, opina la artista.

Además de estar disfrutando de un buen momento en su carrera, Lenore transita una etapa de cambios relacionados a un crecimiento interior y la aceptación de su cuerpo tal como es. “Pasé mucho tiempo de mi vida cuidando mi cuerpo, era hora de mostrar un poco más sin pensar en lo que puedan decir”, asegura la cantante.

Sarah Lenore

“Soy una mujer absolutamente consciente de que somos mucho más que un cuerpo... En mi presente tengo una mente que intento mantener sana”, reflexiona la actriz. También, admite que ha pasado por momentos de sentir miedos e inseguridades que quizás derivan en problemas de salud mental, como le pasa a muchos artistas que deben afrontar diferentes desafíos.

“A diferencia de los Estados Unidos, he notado que en la Argentina y en otros países del mundo se está volviendo más normal poder hablar de nuestros problemas de salud mental más abiertamente y eso es algo para ponderar y promover”, explica Sarah.

Un repaso por su carrera artística:

Lenore comenzó en los escenarios de Broadway cuando tenía solo ocho años. Tuvo un papel principal en el musical Show Boat y participó de otros 24 espectáculos, pero saltó a la fama en los Estados Unidos al alcanzar las semifinales del prestigioso America’s Got Talent, en 2008. Con su personalidad y capacidad vocal, se convirtió en una de las favoritas de los millones de espectadores del programa. Luego grabó en Londres y Miami, y lanzó dos discos de manera independiente.

“Me encanta Argentina. Vine muchas veces y me gusta mucho. Hay mucho talento, gente muy trabajadora. Para mí, Argentina es lo más: me gusta la comida, la gente, el fútbol, obvio. El olor en las calles a los asados. Cuando vuelvo a Miami, hago y hablo de muchas cosas que hacen los argentinos. Me gusta mucho el dulce de leche, el mate, los turrones, las facturas. Tomo un poco de Fernet. Así que Argentina es muy especial para mí y siempre me siento welcome: súper bienvenida”, había asegurado en una entrevista con Teleshow en junio pasado.

La joven se volvió muy popular en las redes sociales por comparar costumbres estadounidenses con las argentinas. “Es muy loco: tengo como 11 millones de hashtags en TikTok, como ‘la Argengringa’ o ‘La Argengringa es una locura’. Canto canciones de Soda Stereo. Lo más lindo es la interacción con la gente y cómo me divierto yo con esas locuras. Mi familia en Estados Unidos piensa que estoy muy loca, pero a mí me encanta”, se sinceró Lenore.