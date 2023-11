Evangelina Anderson habló de su nuevo perfil mediático: “La gente evoluciona”

Evangelina Anderson hablo de su pasado y sus peleas en television: "Esta todo armado"

A casi un año de su regreso al país, Evangelina Anderson de a poco empieza a retomar su carrera profesional. Luego de una década y media viviendo en Europa acompañando la carrera de su marido Martín Demichelis, la rubia ya organizó la vida familiar en Argentina y cada vez se la ve más seguido en los medios. Aunque, con un perfil diferente, lejos de los escándalos y las peleas en los que la conocimos en sus comienzos.

Desde hace unos meses, Evangelina es jurado recurrente en Los 8 escalones de los 3 millones (El Trece), donde ofrece un variado repertorio de preguntas a los participantes, en temáticas como el yoga, las acrobacias o la moda. Y de a poco se la vuelve a ver en eventos del mundo del espectáculo, como la clásica gala de Los personajes del año de la revista Gente. Allí fue abordada por Sebastián Sposato, el notero de LAM, que le preguntó por esta nueva etapa familiar y profesional.

“Sabés lo que fue mudanza, los chicos, acomodarnos... me di un tiempo para que se acostumbren a esta nueva vida”, admitió la modelo en el programa de América al recapitular sus meses en Buenos Aires. “Desde julio empecé a trabajar en Los 8 escalones, y este es el primer evento al que vengo”, resumió.

En este punto, el cronista le preguntó si el hecho de ser la esposa del director técnico de un equipo como River le había hecho bajar el perfil, pero Anderson lo negó rotundamente, primero con sus gestos y luego con sus palabras. “Sigo siendo la misma de siempre, lo que pasa es que hace 15 años que no vivo acá”, aseguró, y tendió un puente entre la Eva de antes y la de ahora.

El baile de Evangelina Anderson en Los 8 escalones

“La gente evoluciona, vos por ahí te quedás cuando estaba en los teatros de revistas, cuando tenía 18 o 19 años, que te piden que hables... después, la gente crece”, agregó, aludiendo a los escándalos del pasado. “¿Extrañás algo de todo eso? No es lo mismo estar en un programa tranquilo, sin conflictos”, le planteó Sposato.

“Yo sigo en el ambiente y estuve en otros programas tranquilos, trabajé en La Pelu con Flor de la V, hice otras cosas”, replicó. Y cuando le preguntaron qué sentía al ver las peleas mediáticas de las que solía ser parte, fue terminante. “Es todo mentira. Le digo a mi mamá que no crea nada”, aseguró.

Para seguir abordando el tema, el notero le preguntó si aceptaría algún programa más propenso a la discusión. “Si me gusta sí, pero ahora me di cuenta que cuando vivía acá no tenia hijos y estaba las 24 trabajando, ahora me reparto entre tres chicos, cinco perros, la casa, el marido”, enumeró, y planteó la exigencia cotidiana del ciclo de Guido Kaczka. “En Los 8 escalones estoy a mil, dándolo todo. Hago patinaje, acrobacia en telas, baile, preparo mucho cada vez que voy al programa, más la escuela de los chicos, los doctores... es difícil”, cerró.

En el día a día Evangelina está atenta a todos los detalles, como lo demostró el reciente festejo familiar junto a una de sus mascotas. La modelo organizó una fiesta a la altura de cualquier cumpleaños infantil y por esto es que decoró un ambiente de su casa con guirnaldas que incluían fotos de perros de diferentes razas con bonetes, también encargó una torta con la leyenda “happy birthday” y dos huellas. Además, agregó globos para la ocasión. “¡Feliz cumpleaños Pouppée, nos hacés muy feliz!”. “Que cumplas muchísimos años más. Te amamos, hijita”, agregó en el posteo que compartió con sus seguidores.