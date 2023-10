Marcela Tauro habló de su relación con Flor de la V: “Ella sabe que me necesita”

Marcela Tauro habló de su relación con Florencia de la V

Sin lugar a dudas, Marcela Tauro se convirtió en la panelista más representativa de Intrusos. Este lunes, la periodista tuvo un fuerte cruce con Laura Ubfal, en el que amagó con retirarse del estudio. Y, según trascendió, sus compañeros de staff se pusieron de su lado. Pero lo cierto es que, en los últimos días, habían trascendido rumores que indicaban que Florencia de la V, conductora del programa de América, tenía intenciones de prescindir de ella. Algo que ella desestimó en diálogo con el cronista de Socios del Espectáculo.

Te puede interesar: Marina Calabró tras ser mencionada por Laura Ubfal en su pelea con Marcela Tauro: “No venía a cuento”

“El año pasado fue intenso para todos. Yo he tenido mis encontronazos con ella (de la V). Lo he hablado y no recuerdo haber tenido incomodidad este año, sino te lo digo. El año pasado la tuve y fue pública. Tuvimos un encontronazo, lo aclaramos y ya está”, recordó Tauro sobre la pelea que tuvo al aire con la conductora. También se refirió a los rumores que indicaban que de la V pretendía echarla del ciclo. “Es imposible eso. ¿Vos realmente creés que ella puede sacarme del programa? Si hubiera tenido ese poder lo habría hecho el año pasado”, contestó Marcela.

Luego siguió: “La pelea con Florencia fue brava. Ella me tuvo que pedir disculpas al aire. Yo soy bravísima, no soy buena. En un corte le dije: ‘Me volvés a decir esto y yo armo un escándalo’”. Y se refirió a la posibilidad de que la conductora hubiera pedido que la echaran. “No sé si lo pidió o si lo pediría, pero me parece que la subestiman. Ella es una mujer inteligente. Sabe que me necesita como necesita al panel. Sabe que es muy buena pero necesita estar rodeada. Es imposible. Yo no creo que me puedan mover de Intrusos”, cerró la panelista.

Marcela Tauro

En octubre del año pasado se dio un chispazo al aire de Intrusos entre de la V y Tauro a partir de un debate sobre un escándalo entre L-Gante, Tamara Báez y Wanda Nara. “¡Momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando!”, se quejó la presentadora, muy enojada con Marcela y Nancy Duré, compañeras de programa en aquel entonces. Un rato más tarde de esa advertencia, Flor volvió a quejarse por el comportamiento de las panelistas. “Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta. Vamos a escuchar el audio de Wanda..”, disparó. Este episodio incómodo no pasó inadvertido y tuvo tanta repercusión, que al día siguiente la conductora pidió disculpas.

“Antes de empezar con este programa, me gustaría tomarme esta licencia, la verdad es que no lo había hablado con la producción, pero ayer hubo un episodio acá al aire y por las dudas quería aclarar unas cosas...”, afirmó Florencia.

Flor de la V le pidió perdón a sus panelistas

“En primer lugar, le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Duré, y a mi compañera Marcela Tauro”, afirmó Florencia, muy arrepentida. Luego, explicó el motivo por el que reaccionó así: “En el fragor del vivo, yo tengo una cucaracha donde me van diciendo por dónde llevar el programa. Tal vez uno tiene ciertos modos que no manejé ayer y les quiero pedir disculpas a las dos”.

“Yo estuve viendo el programa ayer, y tenemos un programa que sale al aire y otro que sale por la cucaracha. Estamos haciendo un programón, un éxito tremendo acá en Intrusos que disfruto con cada uno de mis compañeros. No quiero que se empañe ni que digan cosas que no son ciertas. Es un grupo hermoso”, agregó la conductora mientras sus colegas la escuchaban atentamente.

“Son puteadas de aire, o sea, choques que tenemos porque todos estamos así...”, comentó Marcela Tauro. Flor le contestó: “Todo pasa porque nos está yendo brutal”. Al final, la periodista le dio la mano a la conductora y aseguró: “Por eso, era lamentable que se embarrara. Gracias”.