Got Talent Argentina: una participante sorprendió al jurado con un show de magia con tecnología

Hace una semana que comenzó Got Talent Argentina y anima las noches del prime time desde la pantalla de Telefe con los distintos participantes que se hacen presentes en esta primera fase. La misión es convencer con su arte al jurado compuesto por Florencia Peña, La Joaqui, Emir Abdul Gani y Abel Pintos para seguir avanzando en la competencia a medida en que se van superando instancias. Este martes, Abril Kaniucki, de 33 años, presentó su show de magia en el set.

La muchacha contó que estudia magia hace 20 años, que desde hace 13 años es profesional y puede trabajar exclusivamente de esto. Asimismo contó que la influencia en la magia estuvo relacionada, en parte, por su fanatismo hacia la famosa saga Harry Potter. Pero también su vida está marcada por el circo, ya que su abuelo es representante del Circo Moscú y sus padres trabajan en el sector administrativo del mismo, con lo cual desde muy pequeña que vivió rodeada de ese mundo fantasioso que la fue influyendo en el ilusionismo.

“Les quiero contar que a mi me encanta la magia, pero que es con tecnología. ¿Saben lo que es?”, le planteó Abril al jurado al presentarse en el estudio. Todos le contestaron que no, salvo La Joaqui quien salió con una humorada: “¿Hackear un Instagram cuenta como magia con tecnología?”. La participante mantuvo ese mood y se animó a hacerles chistes a los jueces a la hora de explicar en qué consistía el primer truco que les iba a mostrar.

“Yo tengo un amigo que es tenista, con el que nos vemos de tanto en tanto, y me manda por mail la pelota con la que entrena. Entonces yo simplemente tengo que descargar la pelota y ahí aparece en el celular. Obviamente, esto no es magia, porque está abajo del vidrio y de la pantalla. Pero magia podría ser sacar esta pelota de la pantalla”, dijo Abril y un segundo después, la pelota de tenis se corporizó en su mano y dejó boquiabiertos a todos antes de que se soltara una sonada ovación que aprobó su habilidad.

Abril Kaniucki deslumbró con magia en Got Talent Argentina

“A mi me gustaría ahora jugar con los celulares de ustedes, ¿no tienen problemas que me acerque?”, dijo la participante como pie al siguiente truco que iba a realizar. “Ay, qué difícil lo que estás pidiendo...”, se quejó Florencia Peña. “Yo no tengo problema en que te acerques, pero hacelo con los celulares de mis compañeros”, se atajó La Joaqui.

“Les voy a sacar una foto,obviamente mágica, así que va a ser mezclándola con las cartas de poker”, dijo Abril, mientras barajaba un mazo. “Les voy a sacar una foto pero quiero que quede de recuerdo, por lo tanto tiene que ser con el celular de alguno de ustedes”, pidió luego y Emir Abdul aportó su teléfono para hacer el truco.

En la foto salieron los cuatro jurados y también Lizy Tagliani, conductora del ciclo. Luego de que Emir tomara una selfie en la que también aparecía la ilusionista, Abril le pidió a La Joaqui que sacara una carta del mazo que estaba mezclando. De allí sacó el 8 de corazones, algo que la maga no pudo ver.

Abril Kaniucki

Después la introdujo en el mazo, el cual tenía la mitad de las cartas hacia un lado y la otra mitad, hacia el opuesto. Acto seguido, Abril le pidió al staff del programa que posara para la foto y específicamente a la cantante de RKT le pidió que sostenga el mazo de cartas en forma de abanico. A continuación, con un chasquido “ordenó” las cartas para que quedaran todas mirando hacia un lado, menos la carta elegida por La Joaqui.

“Está hecho, gracias”, dijo y el jurado quedó atónito. “¿Quieren verlo? Pensé que confiaban. Ya está hecho, pero no les dije donde. En un lugar imposible, en donde yo no puedo meter mano, que son los celulares. Adentro de la galería de fotos del celular de Emir se fueron ordenando las cartas y quedaron todas dadas vuelta, menos una”, anunció. Después mostró la foto que le había tomado al grupo y al hacer zoom sobre la mano de La Joaqui, se veía cómo todas las cartas mostraban su reverso menos el 8 de corazones, de frente a la pantalla.

El truco provocó un sonoro “noooooo” a coro, evidenciando la gran sorpresa que provocó en el jurado, quienes finalmente y de manera unánime le dieron el “sí” a Abril para seguir en carrera en Got Talent Argentina.

