Alberto Cormillot habló de la muerte de Hernán Terranova, ex Cuestión de Peso: “Cuando una persona está deprimida, tiende a no cuidarse”

Alberto Cormillot habló de la muerte de Hernán Terranova, ex Cuestión de Peso 

Este martes se conoció el fallecimiento de Hernán Terranova, uno de los concursantes más reconocidos por el público de Cuestión de Peso, ya que fue parte de la edición 2017 del reality show emitido por El Trece. Ante la triste noticia, el que habló al respecto fue Alberto Cormillot, quien monitoreaba la evolución de los concursantes en el ciclo.

“Me habían comentado que estaba internado. Nos comunicamos con el hospital y nos dijeron que estaba mal. Estaba bien tratado y no había posibilidad de un traslado por su estado. Tenía las consecuencias de la obesidad y la depresión. Cuando una persona está deprimida, tiende a no cuidarse. Entonces no atiende los mensajes que les da el cuerpo”, contó el reconocido médico nutricionista en diálogo con Intrusos (América).

“Todos cuando estamos caídos no le damos bolilla a nuestro cuerpo. Si es una persona que está con problemas, esos problemas se agravan”, sintetizó Cormillot. “Hace 60 años que yo veo lo que les pasa a los pacientes. Me entristece, pero uno como médico ya está acostumbrado a este tipo de pacientes. La obesidad es una enfermedad que enferma y mata. Y cuando uno es médico sabe que los pacientes que están graves tienen posibilidades de morir”, agregó el médico. Por otra parte, fue rotundo al hablar de obesidad y de la importancia que tiene tratarla. “Esta enfermedad afecta a 7 de cada 10 argentinos”, dijo.

Alberto Cormillot

Una de las primeras personas en referirse a la muerte de Hernán en forma pública fue Lorna Geretto, la persona conocida como “fan número 1″ de Susana Giménez y que fue compañera de reality de Terranova. “Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso Hernán”, dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales acompañado por algunas imágenes juntos. Además, contó: “Partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión, y lamentablemente no pudo vencerlas”.

Horas después, Lorna compartió un mensaje brindado por la propia familia del participante, quienes aclararon: “Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico”. Además, agregaron: “Estos últimos días ya no le funcionaban los riñones... y la peleó hasta hoy. Un poco de todo, peso, depresión”. Así, excompañeros del ciclo, familiares y amigos comenzaron a despedirlo a través de diferentes posteos en redes sociales.

“No se qué paso, pero la obesidad mata. Un abrazo a toda la familia y fuerzas. QEPD”, expresó Marcos Rodo, uno de sus excompañeros. Quien también se volcó a las redes fue José ‘Chipi’ Fernández, otro excompañero y también recordado por ser parte de un segmento de Policías en acción, quien luego de un accidente con su moto no dejaba de preguntar por su hija, Candela: “Terra querido LPM, qué desgracia. Hace unos meses te estaba buscando para ver cómo andabas y me despierto con esto, lpm otra vez. Saludos desde donde estés, papá. FALSO GORDO, como me decías”.

Hernán Terranova en Cuestión de Peso

Hincha fanático de Racing, Terranova llegó al punto de encadenarse en la sede en la época en que como resultado de las malas administraciones el club estuvo a punto de cerrar. Abordado en esa época por una cámara de CrónicaTV, explicaría: “Me ha llegado de buena fuente información que mañana clausuran Racing a las 8 de la mañana”, mientras se lo veía esposado al portón principal, a la vez que aseguraba: “La llave no la tengo, así que van a tener que romper la cadena, de acá no me voy”. Fueron 17 horas en que el hombre permaneció allí, en esa postura.

Para el año 2017 se produciría su ingreso a Cuestión de Peso, en ese tiempo conducido por Fabián Doman en la pantalla de El Trece. En ese entonces, el reconocido verdulero que no comía ni frutas ni verduras, tenía 41 años y pesaba 180 kilos. Al presentarse al ciclo, expresaría: “Trabajo de forma sedentaria, porque estoy todo el tiempo en la caja. Más de 20 minutos no puedo caminar, entonces al Mercado si hay que ir a comprar fruta, va mi padre solo”. Tras ello, relataría un momento clave que tuvo con sus amigos, cuando lo encerraron en una pieza y le dieron una especie de ultimátum: “Si seguís así, te vas a morir”.

