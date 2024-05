Un gendarme amenazó a maestros que protestaban en Misiones: “No quiero sacar la escopeta y tirarle a un docente”

Las advertencias del gendarme hacia los maestros que se manifestaban en la ruta misionera

En medio del conflicto salarial que atraviesa el gremio docente de Misiones, se produjo un insólito cruce de palabras entre un integrante de Gendarmería Nacional y miembros de la Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones que se manifestó en la Ruta Nacional 14, cortándola parcialmente.

Las manifestaciones, que tuvieron lugar en San Vicente, Garupá, Jardín América, Oberá y Aristóbulo del Valle, y en la cual el gobierno provincial reconoció la legitimidad del reclamo, tuvo un peculiar episodio sobre la autovía. Y allí se desencadenó un duro intercambio de palabras con un integrante de Gendarmería que quedó registrado en video, en la cual el uniformado le pedía a los maestros manifestarse al costado de la ruta.

El gendarme ordenó a los docentes respetar el protocolo para manifestarse (Udnam Misiones)

“Después vuelven y cada 10-15 minutos me dejan circular a la gente”, informó el gendarme. Y lanzó la primera advertencia: “Si eso no pasa, si ustedes no están de acuerdo, ya a mí me dan la orden de desalojo en la cual llega la Policía y los vamos a tener que desalojar recurriendo a la fuerza que es lo que yo y lo que la gente no quiere“.

“No va a haber un accidente, quédese tranquilo”, le contestó uno de los docentes, ubicado al frente de la protesta, mientras sostenía una bandera en la que se leían consignas por la lucha salarial. “Allá adelante tiene una curva, los vehículos suben”, dijo el uniformado y, nuevamente, el referente de la protesta intentó tranquilizar al gendarme: “Tranquilo, que usted está nervioso, nosotros hemos...” y fue interrumpido con una desafortunada respuesta: “Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle a un docente, es algo que yo no quiero”, amenazó el hombre.

La movilización docente sobre la Ruta Nacional 14 (Udnam Misiones)

Luego de esta frase, el tono de la charla, cambió. “¿Pero cómo va a hacer eso?”, le respondió el manifestante. “Usted no puede hacer eso”, se sumó en la protesta una mujer en medio del repudio generalizado. “Usted me está amenazando”, agregó el docente a lo que el gendarme no se inmutó ante el murmullo y la advertencia de que estaba siendo grabado. “Yo lo que quiero -repitió con titubeos el gendarme ante los gritos de “nos está amenazando y que Gendarmería no podía hacer eso”. Y pudo completar la frase: “Llego a un acuerdo con ustedes, están en su derecho de hacer esto, yo los entiendo” a lo que le replicaron que “eso no es un acuerdo” mientras otro de los manifestantes les dijo que por el camino estaban pasando las ambulancias y servicios esenciales.

“No podés hablar así, llamá a la jefa que venga, decile al juez que venga, llamálo a Rovira (Carlos, ex gobernador de la provincia de Misiones), al gobernador (Hugo Passalacqua)”. “Así no procede la Gendarmería”. “Está grabando el video y te estás complicando solo, hermano, tené cuidado, no nos podés provocar así”, fue el cierre del documento incriminatorio en palabras de otro docente.

El conflicto docente por mejores salarios lleva varios días en Misiones (Udnam Misiones)

El reclamo salarial

A mitad de semana, en Jardín América, alrededor de 100 trabajadores de la educación interrumpieron completamente el tráfico en el kilómetro 1440 de la misma ruta, según informó una fuente local.

En la ruta 14, a la altura de Guaraní, un grupo de aproximadamente 30 docentes se congregó para marchar hacia la plaza San Martín, mientras que en Aristóbulo del Valle, docentes autoconvocados de esa localidad y de Salto Encantado marcharon utilizando media calzada, desde la rotonda de la ruta nacional 14 y la avenida Las Américas hasta la rotonda de la avenida Paraguay. En San Vicente, tras una asamblea, los docentes cortaron la ruta nacional 14 en el kilómetro 1251, permitiendo el tránsito vehicular cada dos horas.

En el plano de las negociaciones salariales, el lunes próximo continuará la mesa de diálogo entre representantes del Gobierno provincial y del ámbito docente. La postura del Gobierno es considerar como justo el reclamo salarial dentro de toda la administración pública, manteniendo una vocación de consenso que se refleje en una tercera actualización salarial en mayo.

Asimismo, el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) fue lanzado en Misiones para cubrir los porcentajes adeudados por Nación tras el cese del FONID, que se abonará en la semana del 20 al 24 de mayo.

Acuartelamiento de la Policía en Posadas

El gremio docente no es el único disconforme en la provincia de Misiones. Anoche, un grupo de policías se acuarteló anoche en el Comando Radioeléctrico de la ciudad cabecera como señal de protesta por los bajos salarios.

Acuartelamiento en Misiones frente al Comando Radioeléctrico

En medio de un ensordecedor ruido de sirenas, Posadas se vio convulsionada por este acuartelamiento, el tercero en la historia de Misiones. Todo comenzó a las 4:30 de la madrugada, cuando al menos 100 efectivos tomaron el cuartel, al tiempo que llevaban adelante una quema de gomas en las inmediaciones.

Ya a partir del amanecer, se sumaron piquetes con cacerolazos y pancartas que resaltaban el reclamo salarial. Estos tomaron fuerza con la participación de policías retirados y familiares de efectivos del interior, que se movilizaron al lugar para enfatizar la manifestación.

El movimiento generó un significativo despliegue de personas en la zona, pero, a pesar de los acercamientos de las autoridades locales y provinciales, este no cesó y para el mediodía aun el acuartelamiento no estaba resuelto. Aseguran que el Comando Radioeléctrico está funcionando, pero nadie puede ingresar.