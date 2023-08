El emotivo mensaje de Natalia Oreiro a Wanda Nara: “Que la gente que la cuida tome las mejores decisiones”

Natalia Oreiro y su mensaje a Wanda Nara (El Nueve)

En momentos en que se encuentra promocionando el filme Casi muerta, del que es protagonista, Natalia Oreiro se tomó unos minutos para referirse a la salud de Wanda Nara, con quien compartió pantalla en ¿Quién es la máscara?, de Telefe. Desde entonces la relación entre ambas quedó de la mejor manera y en charla con Implacables (El Nueve). Oreiro se refirió a cómo continúa su vínculo, en medio de las informaciones respecto de la salud de la empresaria: “Le mandé un mensajito deseándole lo mejor, que contara conmigo siempre, que es una hermosa persona”.

“Hemos trabajado juntas, tiene una luz muy especial y confiamos en que la gente que la acompaña y que la cuida tome las mejores decisiones. Estamos todos para lo que ella necesite”, concluyó la actriz uruguaya, quien bajo la dirección de Fernán Mirás volvió a la pantalla grande, para dentro de unos días también poder verse la película a través de una plataforma de streaming. En aquel programa de Telefe, Natalia era la conductora y Wanda, una de las investigadoras/panelista.

Oreiro y Wanda junto a Karina La Princesita, en ¿Quién es la máscara? (Prensa Telefe)

Instalada en Estambul, Wanda disfruta los días en Turquía junto a cuatro de sus cinco hijos: Francesca, Isabella, Constantino y Benedicto. Gran parte de su familia se encuentra allí porque su marido Mauro Icardi fue recientemente adquirido por el Galatasaray, club en el que se desempeñó a préstamo la temporada pasada, y viajaron para ver la presentación oficial, ante una multitud de fanáticos.

Mientras los menores van al colegio y su marido entrena, la conductora de Telefe se toma un descanso laboral y aprovecha para pasear, disfrutar y conocer la cultura turca. En los últimos días se la vio conociendo el mercado de especias y en una mezquita. Claro que cuando Mauro tiene un rato libre, recorren juntos los hermosos paisajes que tiene la zona.

Cabe destacar que pronto Wanda se distanciará por un tiempo de su marido y regresará a la Argentina para iniciar un tratamiento en Fundaleu, según contó ella misma en una nota con Telefe Noticias. “Elegí mi país”, sostuvo la empresaria, que también tiene varios proyectos laborales en Buenos Aires.

Wanda Nara confirmó que se tratará en Fundaleu

Por su parte, el nombre de Natalia Oreiro también fue parte del raid mediático de los últimos días luego de que Pampita se refiriera a un viejo supuesto affaire entre la uruguaya y Benjamín Vicuña. Invitada en LAM (América) Carolina dijo que hay una sola actriz con la que no trabajaría y a partir de eso volvió a ponerse en el tapete el rumor. Y el nombre de la actriz no tardó en ser relacionado con esta historia.

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Ardohain en el programa que conduce Ángel de Brito, aunque sin nombrar a la artista en cuestión. “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”, agregó muy desafiante. Así las cosas, fue consultada por Socios del Espectáculo (El Trece) por sus dichos y se vio en la necesidad de dar marcha atrás.

“Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto, o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea”, dijo la modelo y conductora ante la consulta del movilero del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Contesté una pregunta y me equivoqué, porque yo conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío. Pequé de inocente. Pero bueno, sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”, dijo Pampita, arrepentida con la polémica.

