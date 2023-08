Paula Chaves reveló a qué amiga famosa llama ante una emergencia

Paula Chaves reveló a qué amiga famosa llama cuándo la necesita para una urgencia (Video: Telefe)

Paula Chaves ha tenido a lo largo de su carrera varias amigas del ambiente, algunos de esos vínculos hoy perduran y otros, por cuestiones de la vida o por conflictos puntuales quedaron en el camino. Ella siempre se mostró sincera públicamente y si bien a veces intentó disimular, se le notaba la incomodidad en las notas que daba. Como por ejemplo cuando se la consultó por las esquirlas del recordado Wandagate y dejaron de verse con la China Suárez o durante el último tiempo la evidente distancia que se generó con Zaira Nara luego de que la modelo comenzara a salir con Facundo Pieres, ex de la conductora.

La modelo visitó a Vero Lozano en su programa Cortá por Lozano y tuvieron una extensa charla en la que abordaron varios temas. Hablaron de la maternidad y de sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa, de su matrimonio con Peter Alfonso, de la gran carrera profesional que llevó adelante y también de la amistad. Y en ese panorama, Paula contó quién es esa amiga famosa o del medio a la que recurre cuando tiene algún problema.

“Tengo a mi amiga de toda la vida, Agostina, que es la madrina de Oli, es amiga mía desde que nuestros papás iban juntos al club cuando teníamos 15 años. Tengo mis amigas de Lobos, mis amigas modelos, del ambiente. Me encanta hacerme vínculos nuevos”, comenzó diciendo Paula cuando Vero le consultó si le gusta tener muchas amistades y cómo es ella en ese rol.

Al escuchar su explicación Vero le consultó cuál de todas sus amigas llama cuando tiene problemas para evaluar el tipo de amistad que tiene con cada una. “A Mery (del Cerro) o a Eve, que es una amiga mía de Lobos. Tengo muchas amigas y me encanta poder tener una red tan grande de contención”, sostuvo y habló de sus cualidades con respecto a este tema.

Paula Chaves y Mery del Cerro se conocieron gracias al modelaje y desde ahí jamás se separaron (Instagram)

En el último tiempo, Paula se distanció de Zaira Nara, una de sus mejores amigas del medio. Las dos siempre intentaron ser políticamente correctas cuando la prensa les preguntaba por su relación que incluía a sus familias, ya que Nara es la madrina de Filipa la hija menor de Paula con Pedro. Con el tiempo, afrontaron el problema y pudieron limar algunas asperezas, pero lejos de aquellos momentos en los que eran inseparables.

Durante la misma nota con Lozano, y en el mismo plan confesional, Paula reveló con sinceridad que pasó por una crisis matrimonial compleja y desafiante con Pedro Alfonso: “Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer”, admitió la modelo, quien trabaja con su marido en la obra Un plan perfecto.

“Estamos laburando y él me dice algo sobre una escena, y me cae bien, pero al ser marido y mujer nos conocemos tanto que es complejo. Estuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… Más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte, pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso”, detalló.

