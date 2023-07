Se filtró la suma en dólares que pidió Charlotte Caniggia para ir al programa de Fer Dente

Desde su irrupción en los medios, Charlotte Caniggia se caracterizó por algunos pedidos exorbitantes que acompañaron su participación en realities, temporadas de verano y diversos programas de televisión, acompañados por algunas exigencias a la hora de firmar los contratos.

En 2019, por ejemplo, Charlotte hizo temporada en Mar del Plata junto a Flor de la V y gran elenco y por entonces se filtraron algunos de sus términos y condiciones. “Ella pidió un chofer para ir al teatro todos los días. En un principio, el empresario no accedía, pero finalmente se lo concedió. ¡Felicitaciones!”, contó Marcelo Polino en la edición del Bailando de aquel año. Ella que estaba en la pista aclaró: “Sí, me lo dieron. Voy a tener un chofer toda la temporada en Mar del Plata. Y sí, hay que pedir Marce...”, le comentó simpática al conductor.

Este año ella vuelve a la pista ya que Marcelo Tinelli hará el ciclo por la pantalla de América TV y la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia es un personaje muy atractivo. Y más allá de esta casualidad, en las últimas horas trascendió una información que generó un gran debate en las redes, ya que la melliza de Alex pidió una alta suma de dinero en dólares para asistir a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por ese mismo canal.

Fue Ángel de Brito el encargado de dar la información a través de su cuenta de Twitter. “Charlotte pidió 1500 dólares para ir al programa de Fernando Dente”, sostuvo el periodista junto con una imagen del conductor en esta red social. Al late night show asistieron varios famosos del ambiente como Laurita Fernández, Natalia Oreiro, el Polaco, Julieta Nair Calvo, Nico Occhiato, entre otros quienes se animaron a las preguntas y respuestas e incluso a cantar y bailar en vivo ya que el programa mantiene esa esencia, uniendo las biografías de los invitados con las canciones que marcaron sus vidas.

Cabe destacar que Charlotte no es la única famosa que pidió plata para dar una nota. Por caso, su cuñada Melody Luz, la novia de su hermano Alex, también pidió una exorbitante suma durante su embarazo para hablar con los medios. “Hoy a la tarde hablé con Fabián Esperón que es el representante de Alex y de ella y le pregunté por esto. Me dijo que sí, que los chicos están pidiendo dinero”, había dicho por entonces Andrea Taboada al aire de LAM.

“Y quise tantear cuánto porque me intrigaba, y me dijo ‘pregunta a la producción cuánto hay. Nosotros igualmente lo tuvimos acá y no pagamos nada. Pero en su momento, una de nuestras productoras habló con Melody y pedía 5000 dólares para una entrevista”, concluyó quien ya no forma parte del ciclo de Ángel y actualmente se desempeña como panelista del Diario de Mariana.

Más allá de estas cuestiones monetarias, y mientras su padre Claudio Paul y su madre Mariana Nannis llevan su disputa a la Justicia, Charlotte vive uno de los momentos más felices de su vida gracias a la llegada de Venezia, la primera hija de Alex y Melody. Y acaso augurando también para su sobrina un futuro ligado a los medios, su primer regalo fue un body, con una leyenda en inglés que no deja lugar a dudas: “Voy a ser famosa”.

