Joelle presentó Arrepentido, el segundo adelanto de su disco: “Me encantó vivir esa experiencia”

Joelle presenta su nuevo tema, Arrepentido

Apenas meses nos separan de lo que será el lanzamiento de Ikigai, el primer disco de Joelle, la joven promesa de la música argentina, quien en esta oportunidad presentó “Arrepentido”, el segundo adelanto luego de “Cliché”, que revolucionara el mercado con una cantidad de visualizaciones del video y de escuchas del tema, que supera lo imaginado.

Respecto de este nuevo adelanto, “Arrepentido”, la cantante explicó en una charla exclusiva con Teleshow: “Fue la primera canción que hicimos full en el estudio desde el beat, lo armamos ahí en el momento, la letra también. Con Xross que es el productor, surgiendo ideas de dos cabezas siempre es mejor que una y quedó increíble la melodía, la letra, me encantó vivir esa experiencia”.

Nacida en 2002, la joven creció siendo parte de una familia de creativos, rodeada de artistas. Sus primeros pasos en la música comenzaron cuando a los 6 años empezó a estudiar piano y, a pesar de que luego continuó aprendiendo de manera autodidacta, siempre estuvo cerca del arte. “Desde muy chica mis artistas favoritos son Macklemore, la vieja escuela de Black Eyed Peas y Jorja Smith. Aunque mi música no sea precisamente relacionada a ellos, es hasta el día de hoy que me siguen inspirando en lo que hago”, detalló.

Joelle - Arrepentido

Sobre ese pasado y qué consejo le daría a la niña que fue, expresó: “Le diría a esa Joelle que no deje las clases de piano, porque después seguí, pero estaría tocando mucho mejor y defendiéndome más de lo que ya puedo, pero estaría muy orgullosa, estaría admirándome”.

“Desde chiquita que actúo en algunas cosas: hice películas, hice miniseries. Hace bastante que no actuaba y me encanta, la verdad”, explicó sobre el videoclip, del que detalló: “Es un video muy lindo estéticamente, cuenta una historia, yo estoy actuando, hay un coprotagonista y creo que acompaña muy bien a lo que es arrepentido, que es un temazo”.

Con la premisa de alejarse de los clásicos videos de reggaeton, trabajaron desde el arte, la iluminación y la puesta en escena para crear su marca personal desde lo visual y lo sonoro, se animó a algo diferente. “La historia muestra una relación desde los primeros momentos, cuando todo está bien, y se ve el contraste de colores. En los momentos en que está todo bien hay colores cálidos, hay más luz, y en los momentos que está todo mal los outfits son oscuros, la luz de por sí, y los colores son más fríos, y después llegamos al punto quiebre de la relación de pelea, separación y mi coprotagonista, mi pareja, está totalmente arrepentido”, comentó entusiasmada al momento de presentarlo a la prensa.

Joelle está entusiasmada a la espera de la presentación de su primer disco

El tema es el segundo adelanto de lo que será el nuevo disco, y sobre las repercusiones del primero, “Cliché”, aclaró: “Fue impresionante, es el primer tema propio. Me lates era una reversión y Cliché siendo el primer corte del álbum lo recibieron muy bien, tiene altos números en YouTube, en Spotify. Los mensajes que me llegaban del video que hice con mis amigos, me hacían sentir mega contenta. Ojalá se venga la versión en inglés, y si es con una artista de afuera, sería hermoso, una locura, es un temazo para una versión en inglés. Por ahora todo lo hago en castellano, algunos guiños con algunas palabritas, pero por ahora todo en español”, explicó sobre lo ocurrido desde la salida de ese primer adelanto.

Respecto del ya esperado disco, aclaró: “Hay un par de singles más pero para fin de año estaría el disco lanzado. Pasa por millones de géneros, hay R&B, soul, salsa, trap, hay pop, rock, una búsqueda personal, me dejaron jugar con los distintos géneros, probar cosas nuevas y quedó muy lindo. Siento que aún así comparte un hilo y ojalá lo puedan disfrutar porque hay música para todos”.

