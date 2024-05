Terapia de calor corporal: estudios sugieren posibles beneficios para combatir la depresión

Los saunas pueden ser una nueva herramienta para luchar contra la depresión. (REUTERS/Ints Kalnins)

Un reciente estudio preliminar sugiere que la exposición al calor podría convertirse en un tratamiento aceptado para combatir la depresión. Según una investigación publicada en el International Journal of Hyperthermia, la terapia de sauna ha mostrado una reducción significativa en los síntomas depresivos en pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor. Esta práctica, que lleva tiempo asociada anecdóticamente con el bienestar, ahora está siendo tomada en serio por la comunidad científica debido a estos hallazgos prometedores.

Ashley Mason, psicóloga clínica del Centro Osher para la Salud Integrativa de la Universidad de California en San Francisco, llevó a cabo un ensayo clínico para comprobar el efecto del calor en la depresión. La investigación, que comenzó con un análisis de siete meses de lecturas diarias de temperatura corporal y síntomas de depresión en más de 20.000 personas, encontró una correlación entre las temperaturas corporales más altas y los síntomas depresivos. “Cuanto más severa es la depresión del paciente, mayor tiende a ser su temperatura”, comentó Mason.

Las sesiones de hipertermia presentan descensos significativos en síntomas depresivos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

En el estudio clínico, se incluyeron doce adultos diagnosticados con trastorno depresivo mayor. Estos pacientes recibieron ocho sesiones semanales de terapia cognitivo conductual (CBT), acompañadas de al menos cuatro sesiones de calor a lo largo del periodo. Las sesiones de exposición al calor duraban hasta 140 minutos o hasta que la temperatura corporal de los participantes alcanzaba los 38.5 grados, 1.5 grados por encima de la temperatura corporal promedio.

Los resultados del estudio mostraron una disminución promedio de 15.8 puntos en el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II), donde las puntuaciones más altas indican mayor severidad de la depresión. Además, once de los doce participantes ya no cumplían con el umbral de diagnóstico de trastorno depresivo mayor al final de las ocho semanas. “Cuando ves un efecto de este tipo, no quieres dejarlo pasar”, afirmó Mason.

La terapia de calor ayuda a regularizar la temperatura corporal en personas con depresión. (REUTERS/Ints Kalnins)

Earric Lee, fisiólogo del Instituto del Corazón de Montreal, elogió la premisa del estudio, destacando la necesidad de alejarse de los tratamientos farmacológicos. “Intentar alejarse de la farmacología es algo bueno”, dijo. Sin embargo, Lee también notó que el tamaño reducido de la muestra y la falta de un grupo de control limitan la fiabilidad de los resultados. “Los estudios de brazo único tienen debilidades significativas”, reconoció Mason.

Adam Chekroud, profesor adjunto de psiquiatría en la Universidad de Yale, mostró escepticismo ante los resultados del estudio. “El efecto placebo es poderoso en la salud mental”, comentó Chekroud, sugiriendo que la percepción de recibir tratamiento puede influir significativamente en la mejora de los síntomas.

Cómo funciona la investigación

La investigación no sólo se centra en los efectos del calor por sí mismo, sino también en cómo esta intervención puede compararse con otras prácticas de bienestar que implican el cuerpo y la mente, como el ejercicio, la meditación y el yoga. “El ejercicio es un tratamiento fenomenalmente efectivo”, señaló Chekroud, quien realizó un estudio en 2018, publicado en The Lancet, analizando datos de 1.2 millones de personas y su relación con la expresión “bienestar”.

El uso de saunas podría ser una opción accesible además de terapias convencionales. (REUTERS/Ints Kalnins)

Según Mason, la exposición al calor podría ser más accesible que los fármacos o las terapias intensivas. “Es mucho más fácil hacer que alguien se recueste en una sauna por un tiempo que salir a correr durante una hora, especialmente si tienen depresión”, sostuvo Mason. Esto también podría beneficiar a personas con discapacidades físicas que encuentran difícil participar en actividades más vigorosas.

El estudio de Mason se encuentra aún en sus primeras etapas, y se necesitarán varios años y una considerable cantidad de financiamiento para determinar completamente la eficacia de la denominada “hipertermia corporal total”. No obstante, los resultados preliminares han reforzado su optimismo. “El tratamiento de mente y cuerpo con ese tipo de resultado ciertamente vale la pena ser investigado más a fondo”, destacó Mason, quien espera que las agencias de financiamiento y los revisores de subvenciones reconozcan el potencial de esta línea de investigación.

Las temperaturas corporales y síntomas depresivos están intricadamente ligados según estudios recientes. (REUTERS/Agnieszka Flak)

La termorregulación y su relación con el estado de ánimo sugieren que el calor extremo podría tener un efecto de “reseteo” en el cuerpo, mejorando así los síntomas depresivos. El fisiólogo Earric Lee explica que la exposición a temperaturas extremas puede engañar al cuerpo para que baje su temperatura, lo que a su vez podría mejorar el estado de ánimo. “Finges que necesita bajar su temperatura mucho más, así que lo hará rápidamente”, explicó Lee.

El tratamiento de calor, más allá de ser un complemento fácil y accesible, podría incluso ganar suficiente respaldo para ser cubierto por las compañías de seguros en el futuro, según espera Mason. “Esto debería estar en el menú de opciones de tratamiento cuando una persona con depresión lo esté considerando”, concluyó.