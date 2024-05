Sánchez, sobre las acusaciones a su esposa: “Lo que no consiguieron en las urnas lo intentan con denuncias falsas”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas un mes después de la reunión extraordinaria que mantuvo para anunciar la suspensión de su agenda política.

Había muchos temas pendientes sobre la mesa: el reconocimiento del Estado palestino -del que ya se sabe que será el próximo 28 de abril-, el conflicto diplomático con Argentina, o las negociaciones entre España, Bruselas y Reino Unido por Gibraltar.

El cuarto punto de su intervención hacía referencia a otro viejo tema, el que atañe a su esposa, Begoña Gómez, y el supuesto caso de tráfico de influencias, a raíz de la denuncia emitida por la asociación ultraderechista Manos Limpias.

Sánchez, quien asegura tener a la justicia de su lado, ha confiado en que “pronto” se archive la investigación porque “lo único que hay es fango”, con acusaciones e informaciones “manipuladas” y ha reiterado que no tienen problema en comparecer él y su esposa en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, si les llama el PP: “estamos a su disposición”.

“Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han llegado a solicitar en dos ocasiones mi inhabilitación para el ejercicio de presidente durante diez años. Lo que no consiguieron en las urnas pretenden conseguirlo por la puerta de atrás con denuncias falsas”, ha expuesto Sánchez, quien ha reiterado que “la coalición reaccionaria de derecha y ultraderecha, huérfana de ideas y argumentos, solo le queda una estrategia para llegar al poder: la máquina del fango”. “Feijóo y Abascal hacen lo que mejor se les da, descalificar a las instituciones que no les dan la razón”.

Sánchez anuncia el reconocimiento de Palestina como Estado el 28 de mayo

El líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE ha criticado que la oposición esté cada vez más “ultraderechizada” y que la estrategia de confrontación no ataca sólo a los rivales políticos, sino que “sirve también para calumniar a periodistas, creadores e intelectuales que no repiten sus consignas, a los empresarios que no les apoyan, y a los políticos progresistas o nacionalistas… incluso a sus familiares”.

PP y Vox acusan de corrupción sin tener a la justicia de su parte

A pesar de que a día de hoy la justicia no les da la razón, populares y Vox reiteran su voluntad de ir hasta el final y en ese camino sopesan la idea de citar al presidente del Gobierno y a su esposa ante una hipotética comisión de investigación en el Senado.

“Hoy hace solo tres semanas que el señor Sánchez salía de este hemiciclo porque no le gustó que un juez investigase una noticia sobre su entorno. No se fue de retiro a pensar sobre si debía continuar en el cargo o no, se fue a pensar como afrontar el lio judicial que varias instancias están investigando”, ha criticado el líder del Partido Popular Núñez Feijóo.

El lío judicial al que hace referencia el líder popular contrasta con la versión que dan las instituciones. Ya fue un argumento de peso en favor del Ejecutivo que el juez de la Audiencia Nacional rechazase citar a Gómez al basarse la denuncia en noticias “sin contrastar”. Ahora, los socialistas volvían a partir de nuevo con las de ganar, ya que la Guardia Civil determinó este martes que no existían indicios de delitos por los que se les acusa.